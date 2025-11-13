प्रमुख मुसलमानों के मंच ने दिल्ली विस्फोट की निंदा की, कश्मीर में मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया गया
दिल्ली में हुए बम विस्फोट की निंदा की गई, वहीं कश्मीर निवासियों ने पीड़ितों के सम्मान में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की.
Published : November 13, 2025 at 4:03 PM IST
नई दिल्ली/श्रीनगर: प्रमुख भारतीय मुसलमानों के एक समूह ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की कड़ी निंदा की है और इसे देश और इसकी साझा विरासत पर सीधा हमला करार दिया है.
फोरम, सिटिज़न्स फॉर फ्रेटरनिटी (CFF) ने एक बयान में कहा कि भारतीय मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और उन्होंने इस हमले को किसी भी समुदाय या कश्मीर के लोगों से जोड़ने के किसी भी प्रयास को खारिज कर दिया, जिन्होंने लंबे समय से पीड़ा सहन की है.
इसमें कहा गया है, ‘‘ऐसे अपराधों को किसी समुदाय या हमारे कश्मीरी भाइयों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए; उन्होंने स्वयं भारी कष्ट झेले हैं और वे भारतीय परिवार का अभिन्न अंग हैं.’’ सीएफएफ प्रतिष्ठित मुस्लिम नागरिकों का एक समूह है, जो मतभेदों को दूर करने और “भारत की भावना के अनुरूप एक बेहतर, दयालु और स्वस्थ समाज” के निर्माण के लिए संचार और समझ को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए हैं.
फोरम के सदस्यों में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ज़मीर उद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और उद्योगपति सईद मुस्तफा शेरवानी शामिल हैं.
10 नवंबर को दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लाल किले के पास एक उच्च तीव्रता वाला विस्फोट हुआ था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और 20 से अधिक घायल हो गए थे. सुरक्षा एजेंसियों ने इस घटना से फरीदाबाद स्थित एक आतंकी मॉड्यूल का संबंध जोड़ा है, जिसमें कई डॉक्टर शामिल हैं.
कश्मीर में मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना सभा
जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर और आसपास के गांवों के सैकड़ों निवासियों ने दिल्ली में लाल किला विस्फोट की निंदा करने और पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण मोमबत्ती मार्च निकाला.
मोमबत्तियां और तख्तियां लिए, हर वर्ग के लोग हमले के विरोध में मार्च में शामिल हुए. पीड़ितों के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया और उसके बाद शांति और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने की शपथ ली गई.
एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "हम दिल्ली बम विस्फोट के पीड़ितों के लिए न्याय चाहते हैं." उन्होंने कहा, "हम आतंकवाद की निंदा करते हैं और इसे सद्भाव को बिगाड़ने के लिए किया गया एक कायराना कृत्य बताते हैं." इस बीच, पूरे कश्मीर में सुरक्षा जांच और तलाशी तेज कर दी गई है, जिसमें सोपोर में अभियान भी शामिल है, साथ ही सोशल मीडिया के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के बारे में भी सलाह दी गई है.
