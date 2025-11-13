ETV Bharat / bharat

प्रमुख मुसलमानों के मंच ने दिल्ली विस्फोट की निंदा की, कश्मीर में मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया गया

दिल्ली विस्फोट के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के बारामूला में लोगों ने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/श्रीनगर: प्रमुख भारतीय मुसलमानों के एक समूह ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की कड़ी निंदा की है और इसे देश और इसकी साझा विरासत पर सीधा हमला करार दिया है.

फोरम, सिटिज़न्स फॉर फ्रेटरनिटी (CFF) ने एक बयान में कहा कि भारतीय मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और उन्होंने इस हमले को किसी भी समुदाय या कश्मीर के लोगों से जोड़ने के किसी भी प्रयास को खारिज कर दिया, जिन्होंने लंबे समय से पीड़ा सहन की है.

इसमें कहा गया है, ‘‘ऐसे अपराधों को किसी समुदाय या हमारे कश्मीरी भाइयों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए; उन्होंने स्वयं भारी कष्ट झेले हैं और वे भारतीय परिवार का अभिन्न अंग हैं.’’ सीएफएफ प्रतिष्ठित मुस्लिम नागरिकों का एक समूह है, जो मतभेदों को दूर करने और “भारत की भावना के अनुरूप एक बेहतर, दयालु और स्वस्थ समाज” के निर्माण के लिए संचार और समझ को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए हैं.

फोरम के सदस्यों में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ज़मीर उद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और उद्योगपति सईद मुस्तफा शेरवानी शामिल हैं.

10 नवंबर को दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लाल किले के पास एक उच्च तीव्रता वाला विस्फोट हुआ था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और 20 से अधिक घायल हो गए थे. सुरक्षा एजेंसियों ने इस घटना से फरीदाबाद स्थित एक आतंकी मॉड्यूल का संबंध जोड़ा है, जिसमें कई डॉक्टर शामिल हैं.