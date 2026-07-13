नीता अंबानी देश की सबसे पावरफुल महिला; टॉप 10 में प्रिया नायर, आलिया-रश्मिका का भी जलवा
Business woman status : फॉर्च्यून इंडिया की Most Powerful Women 2026 रिपोर्ट, रोशनी नाडार मल्होत्रा दूसरे स्थान पर.
Published : July 13, 2026 at 5:03 PM IST
India Most Powerful Women : कारोबार में लगातार भारतीय महिलाओं का रुतबा बढ़ रहा है. वे लोगों को रोजगार दे रहीं हैं, उनके जीवन में बदलाव भी ला रहीं हैं. हाल ही में जारी फॉर्च्यून इंडिया की Most Powerful Women 2026 की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती नजर आती है. देश की 100 शक्तिशाली महिलाओं में नीता अंबानी नंबर वन पोजीशन पर हैं. जबकि रोशनी नाडार मल्होत्रा दूसरे पायदान पर हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, रश्मिका मंदाना, कृति सेनन ने भी बतौर बिजनेस वुमन अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है.
फॉर्च्यून इंडिया की साल 2025 की Most Powerful Women में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी दूसरे नंबर पर थीं. साल 2026 की सूची में वह पहले पायदान पर पहुंच गईं हैं. हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) की सीईओ प्रिया नायर इस बार टॉप 10 में शामिल हो गईं हैं. पिछले साल वह 73वें स्थान पर थीं. अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज की शोभना कामिनेनी-संगीता रेड्डी-प्रीथा रेड्डी-सुनीता रेड्डी तीसरे नंबर पर हैं. ओपी जिंदल ग्रुप की एमेरिटा चेयरपर्सन सावित्री जिंदल चौथे जबकि अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. प्रीति अडानी पांचवें स्थान पर हैं.
रिलायंस फाउंडेशन ने की 9.7 करोड़ लोगों की मदद : फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस फाउंडेशन की ओर से किए गए सामाजिक कार्यों से करीब 9.7 करोड़ लोगों तक मदद पहुंची. फाउंडेशन ने साल 2025-2026 में सामाजिक कार्यों पर 2 हजार 248 करोड़ रुपये खर्च किए. पिछले साल 2 हजार 156 करोड़ रुपये खर्च किए थे. इस बार उससे ज्यादा खर्च किए गए. 2035 तक फाउंडेशन की ओर से सामाजिक कार्यों का दायर 5 गुना तक बढ़ाने की तैयारी है. नीता अंबानी ने इसके लिए कई तरह के प्लान बनाए हैं.
मुंबई में मेडिकल सिटी-मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी : फॉर्च्यून इंडिया के मुताबिक रिलायंस फाउंडेशन की ओर से आने वाले समय में अन्य भी कई कार्य किए जाएंगे. नीता अंबानी का सपना गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा में दुनिया की पहली वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी बनाने की है. इसके अलावा वह मुंबई में 2 हजार बेड की एक मेडिकल सिटी और एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहती हैं. नीता अंबानी का कहना है कि WE CARE सिर्फ एक सोच नहीं है. यह जीने का एक तरीका है.
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अलग सोच के साथ आगे बढ़ रहीं नीता और नाडार : नीता अंबानी का मानना है कि दूसरों को आगे बढ़ाना ही किसी इंसान की सच्ची ताकत है. एचसीएलटेक की अध्यक्ष रोशनी नाडार मल्होत्रा कहती हैं कि किसी इंसान के बड़े होने से ज्यादा उसका गहरा होना जरूरी है. कस्टमर के साथ हमने खास रिश्ता और भरोसा बनाया है. अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड की शोभना कामिनेनी, संगीता रेड्डी, प्रीथा रेड्डी और सुनीता रेड्डी चिकित्सा क्षेत्र में नया बेंचमार्क सेट कर रहीं हैं. प्रीता रेड्डी के अनुसार कैंसर पीड़ित महिलाओं के इलाज के लिए एथेना नाम की संस्था की शुरुआत की गई है.
महिलाओं के सपने पूरे करना चाहती हैं सावित्री जिंदल : फॉर्च्यून इंडिया के मुताबिक ओपी जिंदल समूह की अध्यक्ष सावित्री जिंदल महिलाओं को पुरुषों के बराबर महत्व देती हैं. उनका मानना है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके देने चाहिए. वह महिलाओं को योग्य बनाने के साथ आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करना चाहती हैं. उनका कहना है कि इससे महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए इंतजार नहीं करने पड़ेंगे. उनका मानना है कि अगर पैसा आंसू नहीं पोंछ सकता, ताकत किसी महिला को इज्जत नहीं दिला सकती तो इसका कोई मतलब नहीं है.
22 राज्यों में काम कर रहा अडानी फाउंडेशन : फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार अडानी फाउंडेशन देश के 22 राज्यों के 7 हजार 247 गांवों और शहरी वार्डों में काम कर रहा है. यह करीब एक करोड़ 33 लाख लोगों को मदद पहुंचा रहा है. हर साल सामाजिक कार्यों पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं. फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. प्रीति अडानी कहती हैं कि 25 साल पहले कच्छ के तट पर खुले स्कूल में अब 2300 से ज्यादा स्टूडेंट हैं. हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए.
किरण मजूमदार शॉ ने किया कई चुनौतियों का सामना : बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने अपनी कंपनी को कई बार नए सिरे से खड़ा किया. आज यह कंपनी दुनिया की टॉप 5 बायोसिमिलर कंपनियों में से एक है. मजूमदार शॉ ने सेल और जीन थेरेपी स्टार्टअप इम्यूनील थेरेप्यूटिक्स में भी निवेश किया है. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया.
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महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहीं ईशा अंबानी : फॉर्च्यून इंडिया के मुताबिक ईशा अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस रिटेल ने हाल ही में 20 हजार स्टोर्स के नेटवर्क का विस्तार किया है. यह मील का पत्थर माना जा रहा है. बिजनेस का FMCG (Fast Moving Consumer Goods) जोन भी ईशा के बेहद करीब है. ईशा बताती हैं कि केवल 3 साल में ही रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने वह हासिल कर लिया है जिसे कई कंपनियों को हासिल करने में दशकों लग गए.
प्रिया नायर की लंबी छलांग, बेला बजारिया की बढ़ी कमाई : हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) की सीईओ प्रिया नायर ने पिछले साल से इस बार लंबी छलांग लगाई है. इसकी वजह से वह टॉप 10 में पहुंच गईं. वह बताती हैं कि भारत एक स्पष्ट उपभोक्ता समूह के साथ आगे बढ़ रहा है. HUL के पास एक शानदार पोर्टफोलियो है. यह हर ग्रुप को कवर कर रहा है. वहीं लिस्ट में 10वें नंबर पर शामिल बेला बजारिया कहती हैं कि मनोरंजन लोगों को करीब लाता है. 2016 में वह नेटफ्लिक्स से जुड़ीं. साल 2025 की तुलना में साल 2026 में कमाई में काफी इजाफा हुआ है.
लिस्ट में 11वें से लेकर 30वें तक कौन से नाम? : फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में कल्ली पुरी 11वें, सुधा मूर्ति 12वें, जिया जे मोदी 13वें, संगीता जिंदल 14वें, शोभना भरतिया 15वें, अवर्णा जैन 16वें, विनीता गुप्ता 17वें, स्मृति ईरानी 18वें, पल्लवी श्रॉफ 19वें, मल्लिका श्रीनिवासन 20वें, नीरजा बिड़ला 21वें, ज्योति देशपांडे 22वें, अरुंधति भट्टाचार्य 23वें, विभा पडलकर 24वें, शीरीन भान 25वें, सुचित्रा एल्ला 26वें, डेजी चिट्टिलापिल्ली 27वें, वैशाली निगम सिन्हा 28वें, प्रभा नरसिम्हन 29वें, जबकि स्वाति ए. पीरामल 30वें स्थान पर हैं.
एक्टिंग के अलावा और कौन से काम कर रहीं एक्ट्रेस?? : अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा वीगन हेल्थकेयर ब्रांड एनोमली और प्रोडक्शन हाउस पर्पल पेबल पिक्चर्स (PPP) के जरिए बिजनेस की शुरुआत की. हेल्थकेयर ब्रांड एनोमली को इसी साल रिलायंस रिटेल ने खरीदा है. वहीं दीपिका पादुकोण ने अपने प्रोडक्शन हाउस (केए प्रोडक्शंस के माध्यम से एक निर्माता और उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाई. चोपड़ा ने प्रीमियम ब्यूटी मार्केट में भी कदम रखा है. रश्मिका मंदाना ब्यूटी और पर्सनल केयर ब्रांड प्लम में निवेश करती हैं. वह इसकी ब्रांड एंबेसडर भी हैं. सूची में 75वें नंबर पर शामिल कृति सेनन स्किनकेयर उत्पादों का निर्माण कराती हैं.
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