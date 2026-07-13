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नीता अंबानी देश की सबसे पावरफुल महिला; टॉप 10 में प्रिया नायर, आलिया-रश्मिका का भी जलवा

फॉर्च्यून इंडिया ने जारी की 100 पावरफुल महिलाओं की लिस्ट. ( Photo Credit; Getty and Fortune India )