Explainer: नीतीश कुमार के बाद बिहार में नई सरकार का क्या है फार्मूला? समझिए पूरा गणित
नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बन सकता है. सवाल है कि क्या होगा नई सरकार का फॉर्मूला?
Published : April 2, 2026 at 8:11 PM IST
पटना: पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के पास ही रही है. साल 2014-15 के 9 महीनों को छोड़ दें तो वह लगातार मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे हैं लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि नीतीश सूबे की सियासत से दूर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं. राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, ऐसे में 10 अप्रैल के बाद कभी भी सीएम पद छोड़ देंगे. ऐसे में राज्य को नया चीफ मिनिस्टर मिलना तय है.
20 सालों से 'नीतीशे कुमार': बिहार की चुनावी राजनीति दो दशक से नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है. गठबंधन कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते रहे हैं. जब एनडीए में रहते हैं तो उप-मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पास रहता है और जब महागठबंधन में जाते हैं तो आरजेडी का डिप्टी सीएम बनता है लेकिन पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. ऐसी स्थिति में जेडीयू का डिप्टी सीएम बनेगा.
एनडीए में बीजेपी 'बड़ा भाई': बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है. 2025 के विधानसभा चुनाव में उसे 89 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 85 विधायकों के साथ जेडीयू न केवल एनडीए में बल्कि विधानसभा में भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है. एलजेपीआर के 19, हम पार्टी के 5 और आरएलएम के 4 विधायक हैं. विधायकों की संख्या के लिहाज से मंत्रिमंडल में सबसे अधिक मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को कैबिनेट बर्थ मिलेगी. अन्य सहयोगी दलों की स्थिति पहले जैसी ही बनी रहेगी.
कब होगा नई सरकार का गठन?: नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, ये तो तय है लेकिन कब? इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है. हालांकि नीतीश के एग्जिट प्लान पर जिस तरह से लगातार तेजी से काम हो रहा है, उससे लगता है कि राज्यसभा सांसद के रूप में 10 अप्रैल को शपथ लेने के बाद इस्तीफा दे देंगे.
नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही थी लेकिन 16 मार्च को जब राज्यसभा के लिए चुने गए और 30 मार्च को जब उन्होंने विधान परिषद की सदस्य से इस्तीफा दे दिया, तभी तय हो गया कि वह अब बहुत दिनों तक सीएम नहीं रहेंगे. उनके इस्तीफे से पहले ही सरकार ने उनकी सुरक्षा भी 'जेड प्लस' कर दी है. इस्तीफे के बाद बतौर 'पूर्व मुख्यमंत्री' वह 7 सर्कुलर रोड आवास में रहेंगे. नीतीश खुद भी जाकर उस वीआईपी बंगला को देख चुके हैं, पहले भी उस बंगले में लंबे समय तक रहे हैं.
नई सरकार में किस भूमिका में जेडीयू?: नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, इसमें अब कोई संदेह नहीं है लेकिन सवाल है कि नई सरकार में जनता दल यूनाइटेड की क्या अहमियत होगी? इस सवाल पर जेडीयू नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि ये तय मानिये कि नई सरकार के गठन में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. इसके साथ ही निशांत कुमार भी बड़े भूमिका में नजर आएंगे. डिप्टी सीएम और स्पीकर पद पर जेडीयू की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि गठबंधन के बड़े नेता बैठकर तमाम फैसले लेंगे.
"नई सरकार के गठन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, यह तय है और निशांत भी बड़े भूमिका में नजर आएंगे. जहां तक नई सरकार के फॉर्मूले की बात है या मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बात है तो वह तो बड़े नेता बैठकर तय करेंगे."- श्रवण कुमार, जेडीयू नेता सह मंत्री, बिहार सरकार
क्या होगा नई सरकार का फॉर्मूला?: राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा. ऐसी स्थिति में पुराने फॉर्मूले के अनुसार डिप्टी सीएम का पद जेडीयू के कोटे में जाएगा. जहां तक मंत्रिमंडल की बात है तो इस बार कई के विभाग बदले जाएंगे. पहले बीजेपी को जो विभाग दिए जाते थे, वह जेडीयू को मिल सकता है. विधानसभा में संख्या बल बीजेपी का सबसे अधिक है तो स्वाभाविक है कि मंत्री भी उसके ही अधिक होंगे.
"सरकार बनाने की जहां तक फार्मूला की बात है तो पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो पुराने फार्मूला के अनुसार डिप्टी सीएम जदयू का बनेगा. पहले बीजेपी को जो विभाग दिए जाते थे, वह इस बार जदयू को मिलेगा. कई पुराने चेहरे नजर नहीं आएंगे इस बार. कई विभागों की अदला-बदली भी हो सकती है."- अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार
स्पीकर पद पर होगा जेडीयू का दावा: वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि इस बार सीएम बीजेपी का और डिप्टी सीएम जेडीयू का होगा, ये तो तय है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पद पर माथापच्ची हो सकती है, क्योंकि जेडीयू चाहता है कि उसका स्पीकर हो. पहले से ये तय रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष जेदयू के पास है तो विधान परिषद के सभापति का पद बीजेपी को मिलता रहा है. हालांकि इसमें बदलाव भी हुए हैं. अभी दोनों पद बीजेपी के पास ही है.
"सरकार बनाने का तो पुराना फॉर्मूला ही होगा. इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो डिप्टी सीएम जदयू का होगा और जहां तक विधानसभा अध्यक्ष की बात है तो जदयू की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष पद की डिमांड हो सकती है लेकिन क्या भाजपा इसके लिए तैयार होगी, ये देखना होगा."- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ
सरकार बनाने के लिए मौजूदा फॉर्मूला: अभी जो नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार चल रही है, उसमें मुख्यमंत्री के अलावे जेडीयू के पास सामान्य प्रशासन, शिक्षा, वित्त, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग, समाज कल्याण, मद्य निषेध, जल संसाधन, योजना एवं विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, भवन और संसदीय कार्य विभाग है. 2025 चुनाव से पहले तक गृह मंत्रालय भी नीतीश अपने पास ही रखते थे.
बीजेपी कोटे में डिप्टी सीएम: मौजूदा सरकार में बीजेपी के दो उपमुख्यमंत्री हैं. इसके साथ ही गृह विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग. पर्यटन विभाग, कला संस्कृति, खेल विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बीजेपी के पास है. इसमें कुछ विभागों की अदला-बदली भी होती रही है.
इसके साथ ही फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का है, जबकि उपाध्यक्ष जेडीयू का है. वहीं विधान परिषद के सभापति भी बीजेपी से हैं और उपसभापति का पद जेडीयू के पास है. नई सरकार बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति पद को लेकर पेंच फंस सकता है. हालांकि मंत्रिमंडल के फॉर्मूले को लेकर बीजेपी खुलकर बोलने से बचती है. सम्राट चौधरी हर जगह यह जरूर कह रहे हैं कि नई सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करेगी.
कितने मंत्री बनाए जाएंगे?: बिहार में विधायकों की संख्या 243 होती है. ऐसे में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं. नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी जो सरकार चल रही है, उसमें 26 मंत्री ही हैं. 10 मंत्री पद खाली है. कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण विभाग जो पहले बीजेपी के पास था, वह जेडीयू को मिलेगा. गृह विभाग को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है. जेडीयू की नजर इस विभाग पर भी है.
कौन होगा बीजेपी का पहला सीएम?: नए मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर साफ नहीं है लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. इसके साथ ही केंद्रीय राज्यमंत्री नित्यानंद राय के नाम की भी चर्चा हो रही है. वहीं, अति पिछड़ा समाज से आने वाले स्पीकर प्रेम कुमार भी रेस में हैं. हालांकि जानकार मानते हैं कि बीजेपी कोई नया चेहरा भी ला सकती है.
कौन होगा जेडीयू से डिप्टी सीएम?: जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उप-मुख्यमंत्री निशांत कुमार बनेंगे, यह तय माना जा रहा है. अगर निशांत डिप्टी सीएम बनते हैं तो जेडीयू से दूसरा कोई डिप्टी सीएम बनेगा, इसकी संभावना कम है. वैसे बीजेपी दो डिप्टी सीएम बनाती रही है लेकिन जेडीयू से ऐसा नहीं होगा.
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