फॉर्मूला 1- ई-कार रेसिंग: KTR पर केस चलाने के लिए गवर्नर ने दी इजाजत

KTR पर केस चलाने के लिए गवर्नर ने दी इजाजत

हैदराबाद: तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने ACB को फॉर्मूला ई-कार रेसिंग केस में पूर्व मंत्री KTR की जांच करने की इजाजत दे दी है. KTR इस केस में पहले भी दो बार ACB के सामने पेश हो चुके हैं. आरोप हैं कि फॉर्मूला ई-कार रेसिंग में 54.88 करोड़ रुपये के फंड का गलत इस्तेमाल किया गया था. इस बारे में ACB ने पहले KTR पर केस चलाने के लिए गवर्नर से इजाजत मांगते हुए एक लेटर लिखा था. इसमें कहा गया था कि उनके रोल के खिलाफ सबूत हैं. इस बारे में गवर्नर ने आज ACB अधिकारियों को इजाजत देने के ऑर्डर जारी किए हैं. ACB जल्द ही फॉर्मूला ई-कार रेसिंग केस में चार्जशीट फाइल करेगी. फॉर्मूला ई-कार रेसिंग एग्रीमेंट

25 अक्टूबर 2022 को फॉर्मूला ई-कार रेसिंग पर एग्रीमेंट हो गया है. फॉर्मूला-ई ऑपरेशंस, ऐस नेक्स्ट जेन और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है. हैदराबाद में कार रेस के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें सीजन को ऑर्गनाइज करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है. रेसिंग का नौवां सीजन 10 और 11 फरवरी, 2023 को नेकलेस रोड पर हुआ था. अगले साल Ace Next Gen अचानक 10वें सीजन से हट गया. इसके साथ ही, उस समय के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर KTR ने ऑर्डर दिया कि हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) प्रमोटर के तौर पर काम करे.