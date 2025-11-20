फॉर्मूला 1- ई-कार रेसिंग: KTR पर केस चलाने के लिए गवर्नर ने दी इजाजत
तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने ACB को फॉर्मूला ई-कार रेसिंग केस में पूर्व मंत्री KTR की जांच करने की इजाजत दे दी है.
Published : November 20, 2025 at 1:58 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने ACB को फॉर्मूला ई-कार रेसिंग केस में पूर्व मंत्री KTR की जांच करने की इजाजत दे दी है. KTR इस केस में पहले भी दो बार ACB के सामने पेश हो चुके हैं. आरोप हैं कि फॉर्मूला ई-कार रेसिंग में 54.88 करोड़ रुपये के फंड का गलत इस्तेमाल किया गया था.
इस बारे में ACB ने पहले KTR पर केस चलाने के लिए गवर्नर से इजाजत मांगते हुए एक लेटर लिखा था. इसमें कहा गया था कि उनके रोल के खिलाफ सबूत हैं. इस बारे में गवर्नर ने आज ACB अधिकारियों को इजाजत देने के ऑर्डर जारी किए हैं. ACB जल्द ही फॉर्मूला ई-कार रेसिंग केस में चार्जशीट फाइल करेगी.
फॉर्मूला ई-कार रेसिंग एग्रीमेंट
25 अक्टूबर 2022 को फॉर्मूला ई-कार रेसिंग पर एग्रीमेंट हो गया है. फॉर्मूला-ई ऑपरेशंस, ऐस नेक्स्ट जेन और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है. हैदराबाद में कार रेस के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें सीजन को ऑर्गनाइज करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है.
रेसिंग का नौवां सीजन 10 और 11 फरवरी, 2023 को नेकलेस रोड पर हुआ था. अगले साल Ace Next Gen अचानक 10वें सीजन से हट गया. इसके साथ ही, उस समय के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर KTR ने ऑर्डर दिया कि हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) प्रमोटर के तौर पर काम करे.
54.88 करोड़ रुपये ट्रांसफर
इसी सिलसिले में HMDA ने अक्टूबर 2023 में सीधे 54.88 करोड़ रुपये Formula-E Operations को ट्रांसफर किए. इसी मामले ने अब इस पूरे विवाद को जन्म दिया है. ये पेमेंट HMDA बोर्ड, फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI की इजाजत के बिना किए गए थे. मुख्य आरोप यह है कि 46 करोड़ रुपये तक का पेमेंट डॉलर में किया गया था.
ACB ने सरकार के आदेश पर पिछले साल दिसंबर में इन पेमेंट की जांच शुरू की थी. ACB ने रेसिंग में गड़बड़ी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसमें उस समय के नगर मंत्री और BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का नाम A1, IAS ऑफिसर अरविंद कुमार का नाम A2 और HMDA के चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी का नाम A3 के तौर पर शामिल था. इसमें ACB ने अब तक KTR को दो बार नोटिस जारी कर उनसे पूछताछ की है.
दूसरी ओर BRS नेता हरीश राव ने इस मामले पर जवाब दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह KTR के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना की पराकाष्ठा है. हरीश राव इस बात से नाराज थे कि यह सरकार उन लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रही है, जो इस पर सवाल उठाते हैं और रेवंत रेड्डी ने विपक्षी नेताओं को परेशान करना अपना काम बना लिया. हरीश राव ने उन पर आने वाले पंचायत चुनावों में राजनीतिक फायदे के लिए छोटे-मोटे नाटक करने का आरोप लगाया.
यह भी पढ़ें- कर्नाटक: डीके शिवकुमार ने केपीसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के संकेत दिए