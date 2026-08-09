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बंगाल: हालीसहर में पूर्व CM ममता बनर्जी के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोका, बोतलें और जूते फेंके

ममता बनर्जी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हालीसहर में मृत टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थीं. बापी मंडल की रिपोर्ट.

Former West Bengal CM Mamata Banerjee convoy stopped by protesters in Halisahar
हालीसहर में पूर्व CM ममता बनर्जी के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोका, बोतलें और जूते फेंके (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2026 at 4:37 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले को उत्तर 24 परगना जिले के हालीसहर में प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया, जब वह तृणमूल कांग्रेस के मृत कार्यकर्ता बिरजू कीट के परिवार से मिलने जा रही थीं. प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, पानी की बोतलें और जूते फेंके, और स्थानीय पुलिस पर हिरासत में मौत के आरोपों के बीच नारे लगाए.

गुरुवार रात पुलिस ने तृणमूल कार्यकर्ता बिरजू कीट को उनके घर से गिरफ्तार किया था. उन्हें शुक्रवार को बैरकपुर सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया. शनिवार सुबह बिरजू कीट पुलिस लॉक-अप में बेहोश मिले; अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि कस्टडी में पुलिस ने उन्हें पीट-पीटकर मार डाला.

हालांकि पुलिस ने दावा किया कि बिरजू पहले से बीमार था और दिल की बीमारी से उसकी मौत हो गई.

इस घटना के बाद टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार दोपहर को मृतक पार्टी कार्यकर्ता के घर जा रही थीं, तभी उनकी गाड़ी पर हमला हुआ.

पत्रकारों से बात करते हुए ममता ने कहा, "हालीसहर पुलिस थाने के IC (प्रभारी निरीक्षक) ने हमारे पार्टी कार्यकर्ता को लॉक-अप में टॉर्चर किया और मार डाला. उनके उकसाने पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमारी गाड़ी पर ईंट-पत्थर फेंके और गंदी-गंदी गालियां दीं."

ममता बनर्जी के साथ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और डोला सेन भी हालीसहर आए थे. खुद विरोध का सामना करते हुए, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा भी निकाला.

बीजेपी का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गड़बड़ी फैलाने आए थीं और आम लोगों ने इसका विरोध किया. दूसरी ओर, ममता ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा.

टीएमसी प्रमुख ममता ने BJP पर इन कृत्यों के लिए गुंडों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "सुरक्षा की बात भूल जाओ; पुलिस गुंडों को बचा रही है! बंगाल गुंडों के हाथ में चला गया है. हम केस करेंगे." तीन बार की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पर बड़ी ईंटें फेंकी गईं.

तृणमूल कार्यकर्ता बिरजू कीट की पत्नी जेनी शर्मा कीट, जो कांचरापाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 23 की पूर्व पार्षद हैं, का आरोप है कि लॉक-अप के अंदर पुलिस की पिटाई से उनके पति की मौत हो गई. इस घटना के बारे में पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है.

रविवार को कीट परिवार से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, "इस राज्य में अब कोई कानून-व्यवस्था नहीं है."

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