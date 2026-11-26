नाथद्वारा में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अचानक बिगड़ी तबीयत, जांच के बाद हुए उदयपुर रवाना
चिकित्सकों की टीम ने ईसीजी सहित अन्य जांच की. सभी जांचें सामान्य पाई गई.
Published : November 26, 2026 at 8:38 AM IST
राजसमंदः पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गुरुवार अल सुबह नाथद्वारा में अचानक तबीयत बिगड़ गई. वे घबराहट महसूस करने लगे और असहज हो गए. इस पर प्रशासन द्वारा उन्हें तत्काल गोवर्धन जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने स्वस्थ बताया. इसके बाद वे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए. पूर्व उप राष्ट्रपति ने इससे पहले श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला आरती के दर्शन किए.
राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार अल सुबह श्रीनाथजी मंदिर पहुंचे. उन्होंने यहां श्रीनाथजी की मंगला आरती के दर्शन किए. उसके बाद मंदिर के स्वागत कक्ष में पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व उनकी पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ का मंदिर परंपरानुसार स्वागत किया गया.
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अचानक बिगड़ी तबीयतः जिला कलेक्टर ने बताया कि जैसे ही पूर्व उपराष्ट्रपति मोती महल चौक पहुंचे, तभी असहज महसूस करने लगे, तो वहीं कुर्सी मंगवाई और नीचे बैठ गए. इस दौरान श्रीनाथजी मंदिर के साथ उनके प्रोटोकॉल में तैनात डॉक्टर व नर्सिंगकर्मी दौड़ पड़े. मौके पर ही ऑक्सीजन लगाकर उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, हालांकि तब तक वे ठीक महसूस कर रहे थे. फिर भी चिकित्सकों की टीम ने ईसीजी सहित अन्य जांचें की. जांच सामान्य पाए जाने पर पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी डॉ. सुदेश के साथ उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए.
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कलेक्टर- एसपी ने की थी अगवानीः पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नाथद्वारा पहुंचने पर जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, एसपी हेमंत कलाल ने अगवानी की. साथ ही प्रोटोकॉल में नाथद्वारा उपखंड अधिकारी भागीरथसिंह, मंदिर मंडल सीईओ जितेंद्र पांडेय, तहसीलदार व थाना प्रभारी विक्रमसिंह आदि मौजूद थे.