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नाथद्वारा में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अचानक बिगड़ी तबीयत, जांच के बाद हुए उदयपुर रवाना

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नाथद्वारा में खराब हुई तबीयत. ( ETV Bharat nathdwara )

राजसमंदः पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गुरुवार अल सुबह नाथद्वारा में अचानक तबीयत बिगड़ गई. वे घबराहट महसूस करने लगे और असहज हो गए. इस पर प्रशासन द्वारा उन्हें तत्काल गोवर्धन जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने स्वस्थ बताया. इसके बाद वे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए. पूर्व उप राष्ट्रपति ने इससे पहले श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला आरती के दर्शन किए.