ETV Bharat / bharat

AIIMS से डिस्चार्ज हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अशोक गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर जाना था हाल

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ( File Photo )

नई दिल्ली: देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब होने के चलते उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था. 14 नवंबर को उनके डिस्चार्ज होने की खबर सामने आई है. परिवार की ओर से भी उनके अस्पताल से छुट्टी मिलने की पुष्टि की गई.

जानकारी के मुताबिक, 11 नवंबर को सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान जगदीप धनखड़ अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे. इसके बाद उन्हें उपचार के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उनकी जांच और इलाज किया गया. उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हार्ट और न्यूरोलॉजी से संबंधित जांच भी की गई थी.