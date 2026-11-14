AIIMS से डिस्चार्ज हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अशोक गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर जाना था हाल
देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एम्स से छुट्टी मिलने के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर राहत की खबर सामने आई है.
Published : November 14, 2026 at 8:42 PM IST
नई दिल्ली: देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब होने के चलते उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था. 14 नवंबर को उनके डिस्चार्ज होने की खबर सामने आई है. परिवार की ओर से भी उनके अस्पताल से छुट्टी मिलने की पुष्टि की गई.
जानकारी के मुताबिक, 11 नवंबर को सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान जगदीप धनखड़ अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे. इसके बाद उन्हें उपचार के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उनकी जांच और इलाज किया गया. उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हार्ट और न्यूरोलॉजी से संबंधित जांच भी की गई थी.
इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत भी एम्स अस्पताल पहुंचे थे. उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर धनखड़ के साथ तस्वीर साझा करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने और दीर्घायु होने की कामना की. अशोक गहलोत ने अपनी पोस्ट में चिंता जताते हुए कहा कि बीते कुछ समय में जगदीप धनखड़ दो-तीन बार अचानक अस्वस्थ हुए हैं, जो चिंताजनक है. उन्होंने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना भी की.
एम्स अस्पताल, दिल्ली में भर्ती पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर कुशलक्षेम जानी। बीते कुछ समय में श्री धनखड़ दो-तीन बार अचानक अस्वस्थ हुए हैं, जो चिंताजनक है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं। https://t.co/uOmIncjCBb— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 13, 2026
गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ इससे पहले भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते चर्चा में रहे हैं. उनके अचानक बेहोश होने की खबर के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में चिंता जताई जा रही थी. फिलहाल एम्स से छुट्टी मिलने के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर राहत की खबर सामने आई है. उनके समर्थक और शुभचिंतक उनके जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.
बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) में हृदय और तंत्रिका संबंधी कई परीक्षण हुए और चिकित्सकों की सलाह पर वे अस्पताल में भर्ती किया गया था. उनके हृदय की कार्यप्रणाली और तंत्रिका संबंधी स्थिति का आकलन करने के लिए AIIMS के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में परीक्षण किए गए.
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