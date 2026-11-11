मॉर्निंग वॉक के दौरान अचानक बेहोश हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दिल्ली AIIMS में भर्ती
देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अचानक बेहोश होने के बाद नई दिल्ली (AIIMS में भर्ती कराया गया.
Published : November 11, 2026 at 5:50 PM IST
नई दिल्ली: देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS में भर्ती कराया गया है. दरअसल, बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. बताया जा रहा है कि वह कुछ मिनटों तक अचेत रहे. घटना के बाद उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल उन्हें संभाला और पीसीआर वाहन की मदद से उनके आवास तक पहुंचाया. इसके बाद उनकी तबीयत को देखते हुए डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया.
मिली जानकारी के मुताबिक, आवास पर ILBS की मेडिकल टीम और AIIMS के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. संदीप सेठ ने उनकी शुरुआती जांच की. डॉक्टरों ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया और आगे की जांच के लिए उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी. इसके बाद एम्बुलेंस के जरिए जगदीप धनखड़ को AIIMS पहुंचाया गया. फिलहाल उन्हें AIIMS के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया है.
अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है. उनके जरूरी मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं. हालांकि, फिलहाल उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. सबसे अहम बात यह है कि AIIMS प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है.
बता दें कि इससे पहले भी जगदीप धनखड़ को हृदय संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. मार्च 2025 में सीने में जकड़न की शिकायत के बाद उन्हें AIIMS में भर्ती कराया गया था. यहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी.
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