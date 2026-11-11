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मॉर्निंग वॉक के दौरान अचानक बेहोश हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दिल्ली AIIMS में भर्ती

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ( File Photo )

नई दिल्ली: देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS में भर्ती कराया गया है. दरअसल, बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. बताया जा रहा है कि वह कुछ मिनटों तक अचेत रहे. घटना के बाद उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल उन्हें संभाला और पीसीआर वाहन की मदद से उनके आवास तक पहुंचाया. इसके बाद उनकी तबीयत को देखते हुए डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, आवास पर ILBS की मेडिकल टीम और AIIMS के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. संदीप सेठ ने उनकी शुरुआती जांच की. डॉक्टरों ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया और आगे की जांच के लिए उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी. इसके बाद एम्बुलेंस के जरिए जगदीप धनखड़ को AIIMS पहुंचाया गया. फिलहाल उन्हें AIIMS के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया है.