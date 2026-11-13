ETV Bharat / bharat

हेल्थ बुलेटिन UPDATE: पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का AIIMS में हृदय और तंत्रिका संबंधी परीक्षण हुआ; अस्पताल में रहेंगे भर्ती

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ( File Photo )

By PTI 2 Min Read

नई दिल्ली: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) में हृदय और तंत्रिका संबंधी कई परीक्षण हुए और चिकित्सकों की सलाह पर वे अस्पताल में भर्ती रहेंगे.

मिली जानकारी के मुताबिक उनके हृदय की कार्यप्रणाली और तंत्रिका संबंधी स्थिति का आकलन करने के लिए AIIMS के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में परीक्षण किए गए.