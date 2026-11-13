हेल्थ बुलेटिन UPDATE: पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का AIIMS में हृदय और तंत्रिका संबंधी परीक्षण हुआ; अस्पताल में रहेंगे भर्ती
75 वर्षीय पूर्व उपराष्ट्रपति को बुधवार को सुबह की सैर के दौरान बेहोश होने के बाद AIIMS में भर्ती कराया गया था.
By PTI
Published : November 13, 2026 at 1:56 PM IST
नई दिल्ली: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) में हृदय और तंत्रिका संबंधी कई परीक्षण हुए और चिकित्सकों की सलाह पर वे अस्पताल में भर्ती रहेंगे.
मिली जानकारी के मुताबिक उनके हृदय की कार्यप्रणाली और तंत्रिका संबंधी स्थिति का आकलन करने के लिए AIIMS के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में परीक्षण किए गए.
मिली जानकारी के मुताबिक उनके स्वास्थ्य का अंतिम आकलन शुक्रवार को होने की उम्मीद है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने का निर्णय लिया जा सकता है.
बता दें कि 75 वर्षीय पूर्व उपराष्ट्रपति को बुधवार को सुबह की सैर के दौरान बेहोश होने के बाद AIIMS में भर्ती कराया गया था. मिली जानकारी के मुताबिक इस बार बेहोशी की अवधि पिछली बार की तुलना में अधिक थी.
जिसके बाद से उनके साथ आए सुरक्षाकर्मी उन्हें पहले पीसीआर वैन में घर ले गए. आईएलबीएस की एक मेडिकल टीम और AIIMS के डॉक्टर संदीप सेठ ने उनकी देखभाल की, जिसके बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्बुलेंस से AIIMS में स्थानांतरित कर दिया गया.
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को अस्पताल के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया और मूल्यांकन एवं उपचार के लिए कार्डियोलॉजी विभाग की देखरेख में रखा गया. पिछले दो वर्षों में वह कई बार बेहोश हुए हैं.
जून 2025 में, कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के दौरान नैनीताल की आधिकारिक यात्रा के दौरान वे बेहोश हो गए थे. इस वर्ष जनवरी में, खबरों के अनुसार, उन्हें अपने आवास पर दो बार बेहोशी के दौरे पड़े.
मार्च 2025 में, सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और उनकी एंजियोप्लास्टी की गई.
धनखड़ ने अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 को अपने इस्तीफे तक भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया.
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