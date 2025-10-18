ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफिले की गाड़ी हुई मेरठ में दुर्घटनाग्रस्त, सुरक्षा कर्मी घायल

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफिले की गाड़ी क्षतिग्रस्त ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: शनिवार शाम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सुरक्षाकर्मियों की गाड़ी अचानक दुर्घटना ग्रस्त हो गई. इस हादसे में एक सुरक्षा कर्मी को गंभीर चोटें आई हैं. उसका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है. मेरठ में दिल्ली देहरादून हाइवे पर एमआईटी कॉलेज के नजदीक शनिवार शाम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं. बाल-बाल बचे पूर्व सीएम हरीश रावत: इस हादसे पूर्व सीएम हरीश रावत बाल बाल बच गये, जबकि वहीं सुरक्षाकर्मियों की गाड़ी टकराने से क्षतिग्रस्त हो गई. जैसे ही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई हाइवे पर देखते ही देखते जाम की स्थिति पैदा हो गई. तत्काल मौके पर कंकर खेड़ा पुलिस पहुंची और सड़क पर लगे जाम को खुलावाया गया. साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दूसरे वाहन से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त (Video Credit: ETV Bharat)