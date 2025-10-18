उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफिले की गाड़ी हुई मेरठ में दुर्घटनाग्रस्त, सुरक्षा कर्मी घायल

ETV Bharat / bharat

थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफिले की गाड़ी हुई मेरठ में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी.

Photo Credit: ETV Bharat
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफिले की गाड़ी क्षतिग्रस्त (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 9:29 PM IST

Updated : October 18, 2025 at 9:55 PM IST

मेरठ: शनिवार शाम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सुरक्षाकर्मियों की गाड़ी अचानक दुर्घटना ग्रस्त हो गई. इस हादसे में एक सुरक्षा कर्मी को गंभीर चोटें आई हैं. उसका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है. मेरठ में दिल्ली देहरादून हाइवे पर एमआईटी कॉलेज के नजदीक शनिवार शाम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं.

बाल-बाल बचे पूर्व सीएम हरीश रावत: इस हादसे पूर्व सीएम हरीश रावत बाल बाल बच गये, जबकि वहीं सुरक्षाकर्मियों की गाड़ी टकराने से क्षतिग्रस्त हो गई. जैसे ही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई हाइवे पर देखते ही देखते जाम की स्थिति पैदा हो गई. तत्काल मौके पर कंकर खेड़ा पुलिस पहुंची और सड़क पर लगे जाम को खुलावाया गया. साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दूसरे वाहन से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया.

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिसकर्मी हादसे में हुआ घायल, भर्ती: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली की ओर से आ रहे थे. उनके काफिले में चल रहीं गाड़ियां अचानक एक दूसरे से टकरा गईं. हालांकि पूर्व सीएम को चोट नहीं आई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में बैठे एक पुलिसकर्मी को चोट आई है. नेशनल हाईवे 58 पर जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री की गाड़ी टकराने की जानकारी पुलिस को हुई. आनन फानन में मौके पर पहुंच कर चोटिल सुरक्षाकर्मी को नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
एक पुलिसकर्मी को चोट आई है. (Photo Credit: ETV Bharat)

आगे चल रही गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया था: घायल पुलिसकर्मी का नाम राजवीर है. थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ी अचानक आगे चल रही गाड़ी के ड्राइवर के द्वारा ब्रेक लेने की वजह से कंट्रोल करने के चक्कर में टकरा गई थीं. पूर्व सीएम को सुरक्षित आगे रवाना कर दिया गया. सुरक्षा कर्मी को नजदीक के निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है.

गाड़ी मरम्मत के लिए भेजी गई: एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली तत्काल एसपी ट्रेफिक ने पूर्व मुख्यमंत्री से सम्पर्क किया. उन्हें दूसरी गाड़ी से मय एस्कॉर्ट के जिले की सीमा तक छोड़ा गया. वहीं क्षतिग्रस्त इनोवा गाड़ी को पुलिस ने नजदीकी टोयटा के सर्विस सेंटर तक पहुंचा दिया है.

Last Updated : October 18, 2025 at 9:55 PM IST

RAWAT CONVOY VEHICLE ACCIDENT
FORMER CHIEF MINISTER HARISH RAWAT
VEHICLE MET ACCIDENT IN MEERUT
HARISH RAWAT CAR ACCIDENT
FORMER UTTARAKHAND CHIEF MINISTER

