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'भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार', ब्लिंकन बोले- अमेरिका के पाक के साथ संबंध 'क्षेत्रीय'

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : अमेरिका को भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, इसके अलावा आतंकवाद के प्रति बर्दाश्त की नीति कतई नहीं अपनानी चाहिए. उक्त बातें अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहीं. उन्होंने कहा कि अमेरिका के भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों में मौलिक अंतर है. भारत के एक ग्लोबल शक्ति है और अमेरिका का उसके साथ संबंध और साझा हित वास्त में ग्लोबल प्रकृति का है.

ब्लिंकन ने शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित 'हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026' में कहा कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ संबंध क्षेत्रीय हैं, और अब भी कई अहम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमें उनके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है. विशेष रूप से आतंकवाद से निपटने के मामले में, लेकिन ये संबंध मूल रूप से बिल्कुल अलग तरह के हैं.

आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त की नीति नहीं

ब्लिंकन ने कहा, ‘‘आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त की हमारी नीति होनी चाहिए. इसका मतलब है कि हमें भारत के अपनी रक्षा करने के अधिकार का सम्मान करना होगा.’’ उन्होंने कहा कि अमेरिका की रणनीति में भारत के उन प्रयासों का समर्थन होना चाहिए जो हमलों का जवाब देने के लिए किए जा रहे हैं. ब्लिंकन ने कहा कि इसके अलावा परमाणु हथियार संपन्न दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए भी कूटनीतिक प्रयास शामिल किए जाने चाहिए. ब्लिंकन ने कहा कि दोनों देशों के पास मौजूद हथियारों की विनाशक क्षमता को देखते हुए तनाव को बढ़ने से रोकने के प्रयास अहम हैं. पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के पूर्व संबंधों का संदर्भ देते हुए कहा कि शीत युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिकी रणनीतिक हितों की वजह से, शायद अलग-अलग अमेरिकी प्रशासनों ने पाकिस्तान के नागरिक-सैन्य तंत्र की कम आलोचना की हो. भारत-अमेरिका संबंधों में कुछ दशकों में बदलाव आया

ब्लिंकन ने कहा, ‘‘निश्चित रूप से अमेरिका के पास और अधिक करने का भी अवसर है.’’ उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों में पिछले कुछ दशकों में आए बदलाव को सकारात्मक बदलाव बताया, जो साझा हितों और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है. उन्होंने कहा, ‘‘हम दूरियों से निकलकर एक सच्ची और कुछ अनोखी साझेदारी तक भी पहुंचे हैं, जो साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है. बेशक, इसके मूल में हमारे समाजों के बीच लोगों के आपसी संबंध भी हैं.’’ ब्लिंकन ने उभरती हुई टेक्नोलॉजी में सहयोग को दोनों देशों के लिए एक अहम क्षेत्र बताया, और अंतरिक्ष, क्वांटम तकनीक तथा एआई के क्षेत्र में मिलकर काम करने का संकेत दिया. अंतरिक्ष, तकनीक समेत कई क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे

इसीक्रम में उन्होंने कहा, ‘‘अगला कदम अंतरिक्ष, तकनीक, क्वांटम और एआई के क्षेत्रों में मिलकर काम करने की हमारी क्षमता और तकनीकी सहयोग का है.’’ ब्लिंकन ने रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर स्वीकार किया कि यह ऐतिहासिक रूप से प्रगाढ़ हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत से इन रिश्तों को तोड़ने की कोई उम्मीद नहीं है.