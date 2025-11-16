ETV Bharat / bharat

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, पार्टी के फैसले पर उठाया सवाल

"शो-कॉज़ शायद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट वितरण के खिलाफ मेरे बयान के कारण हैं. यह बयान पार्टी विरोधी नहीं है. आरके सिंह ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं." -आरके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री

जेपी नड्डा को पत्र: आरके सिंह ने पार्टी को इस्तीफा भेज दिया है. उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबित करने का निर्णय लिया है. पत्र में उन पार्टी विरोधी गतिविधियों का उल्लेख नहीं है, जिसका मुझपर आरोप लगाया गया है. इसलिए मैं कारण बताओ नोटिस नहीं दे सकता.

आपराधिक पृस्ठभूमि के नेता को टिकट: आरके सिंह ने पार्टी से सवाल किया. पूछा कि मेरी कौन सी गतिविधियां पार्टी के विरोध में है. मैंने कहा कि आपराधिक पृस्ठभूमि के व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जाए, क्या यह पार्टी विरोधी हैं? आपराधिक पृस्ठभूमि के लोगों को टिकट देना न तो राष्ट्रहित में है और न तो लोकहित में है न ही पार्टी के हित में.

भ्रष्टाचारी को नागवार गुजरा: आरके सिंह ने कहा कि 'जब कुछ मंत्रियों पर भृष्टाचार तथा आपराधिक पृष्टभूमि के होने का आरोप एक पार्टी ने लगाया तो इससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी. अतः मैंने कहा कि सम्बंधित व्यक्ति अपना पक्ष स्पष्ट करें ताकि पार्टी की छवि धूमिल न हो. यह पार्टी विरोधी कार्य नहीं है. यह प्रतीत होता है कि मेरे द्वारा आपराधिक पृष्टभूमि तथा भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के विरुद्ध बयान देना कुछ लोगों को नागवार गुजरा.'

बीजेपी ने किया था निलंबित: बीजेपी ने आरके सिंह को पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप पर उन्हें निलंबित कर दिया था. पार्टी ने आरके सिंह से इसके लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया. कहा कि आपकी गतिविधियां पार्टी के विरोध में हैं. ये अनुशासन के दायरे में आता है. पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है. इससे पार्टी को नुकसान हुआ है. इसलिए निलंबित किया जा रहा है.

क्या है मामला?: आरके सिंह ने बिहार चुनाव के दौरान खुले मंच से सोशल मीडिया पर बीजेपी और बिहार सरकार की आलोचना की थी. कई घोटाले और आपराधिक मामले दर्ज वाले नेताओं का जिक्र किया था. आरके सिंह ने लोगों से अपील की थी कि आपराधिक प्रवृति वाले नेताओं को वोट नहीं करें. इस दौरान आरके सिंह ने अनंत सिंह, सम्राट चौधरी, शहाबुद्दीन आदि का जिक्र किया था.

ये भी पढ़ें: