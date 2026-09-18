पंजाब : पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर पठानकोट में हमला
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर पठानकोट के पास हमले के बाद पंजाब की राजनीति गरमा गई है.
Published : September 18, 2026 at 1:37 PM IST
पठानकोट (पंजाब): भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर शुक्रवार को हमले का मामला सामने आया है.
इस बारे में रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोप लगाया कि वह "ड्रग-फ्री पंजाब यात्रा" में शामिल होने के लिए पठानकोट जा रहे थे. तभी उनके काफिले पर हमला किया गया. उन्होंने इस हमले के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला करने की कोशिश की.
STORY | Ravneet Bittu claims attack on his cavalcade near Punjab's Batala— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
BJP leader and former Union Minister Ravneet Singh Bittu on Friday claimed that his cavalcade was attacked allegedly by AAP workers near Batala in Punjab when he was on his way to attend an anti-drug… pic.twitter.com/6YvpVQF2TK
काफिले पर तब हमला हुआ जब वे पार्टी की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' लॉन्च में शामिल होने के लिए पठानकोट जा रहे थे. मामले में सुरक्षा टीम ने तीन लोगों को पकड़ा, जो कथित तौर पर आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े हैं. उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘काफिले में दो वाहनों के शीशे टूट गए. उन्होंने जैमर वाहन को भी नुकसान पहुंचाया.’’
बिट्टू ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक ने इन लोगों को यात्रा में शामिल होने से रोकने के लिए भेजा था. ऐसी घटनाएं लोकतंत्र और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं.
रवनीत बिट्टू ने यह भी कहा कि अगर उन्हें या उनके साथ जुड़े लोगों को कुछ होता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जिम्मेदार होंगे. बिट्टू ने मांग की कि पंजाब सरकार तुरंत इस घटना की जांच करे और हर राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता की सुरक्षा सुनिश्चित करे.
#WATCH | Speaking about the alleged attack on his convoy near Pathankot, BJP leader & former Union Minister Ravneet Singh Bittu says, " if anything happens to me, the punjab dgp and punjab cm will be responsible. aap mla kalsi is behind it. no ssp or anyone else is here yet."… pic.twitter.com/79DFvjZcfX— ANI (@ANI) September 18, 2026
बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज ही पठानकोट से पार्टी की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' को हरी झंडी दिखाएंगे.
यह यात्रा 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और 30 सितंबर को जालंधर में खत्म होगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित करेंगे. नबीन ने कहा कि पार्टी पंजाब में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन शुरू कर रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के युवाओं को नशे की लत की ओर धकेला जा रहा है और वादा किया कि वह इस समस्या से प्रभावित परिवारों के साथ मिलकर यह अभियान चलाएंगे. मेरा मानना है कि पंजाब के युवा मेहनती किसान परिवारों के वारिस हैं और एक समृद्ध संस्कृति और एक समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र के उत्तराधिकारी हैं, उन्हें ड्रग्स के चंगुल में धकेल दिया गया है और पूरी तरह से दिशाहीन छोड़ दिया गया है.
नबीन ने कहा कि यह पीढ़ी पंजाब के लिए गर्व का प्रतीक और इसके भविष्य को बनाने में एक प्रेरक शक्ति हो सकती थी. इसके बजाय, उन्हें गुमराह किया गया है. उन्होंने आगे कहा, "मेरा यह भी मानना है कि राज्य की राजनीतिक पार्टियों ने ड्रग्स के मुद्दे का इस्तेमाल सिर्फ़ पावर पाने के लिए किया, लेकिन पावर में आने पर उन्होंने ड्रग्स के धंधे को सिर्फ एक वाणिज्यिक उद्यम या मुनाफे का जरिया समझा और राजनीतिक मदद से इसे फलने-फूलने दिया.
भारतीय जनता पार्टी अब इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर रही है. प्रधानमंत्री द्वारा 2 अगस्त को ड्रग्स के खिलाफ शुरू किए गए देशव्यापी जन अभियान के बाद, पंजाब भाजपा इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक अभियान की योजना बना रही है. हम यह सफर उन परिवारों के साथ मिलकर तय करेंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो इस दर्द और तकलीफ को अच्छी तरह समझते हैं.
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