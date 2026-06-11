ETV Bharat / bharat

Pilot on Gehlot : सचिन पायलट बोले- गहलोत जितना स्नेह वैभव से रखते हैं, उतना ही स्नेह और लगाव मुझसे रखते हैं

पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि पर दौसा के भड़ाना में सर्वधर्म प्रार्थना सभा. सचिन पायलट ने गहलोत को लेकर कही बड़ी बात...

Rajesh Pilot Death Anniversary
श्रद्धांजलि सभा में मौजूद सचिन पायलट और अन्य नेता (ETV Bharat Dausa)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 2:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

दौसा: पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि के मौके पर दौसा के भड़ाना में गुरुवार को सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. जिसमें गीता, बाइबल और कुरान का पाठ किया गया. इस मौके पर राजेश पायलट के पुत्र और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी मां पूर्व सांसद रमा पायलट और अपने दोनों बेटों के साथ श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहे और श्रद्धांजलि अर्पित की.

इससे पहले राजेश पायलट की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके भी उन्हें श्रद्धांजलिअर्पित की. इधर कांग्रेस में चल रही सियासी बयान बाजी के बीच श्रद्धांजलि सभा में एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों और पायलट समर्थक नेताओं ने शिरकत की. श्रद्धांजलि सभा में चार सांसद, 10 विधायक और 10 पूर्व मंत्री भी शामिल हुए.

पायलट ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Dausa)

इनमें सांसद मुरारी लाल मीणा, भजनलाल जाटव, संजना जाटव, कुलदीप इंदौरा, विधायक डीसी बैरवा, अमीन कागजी, विद्याधर चौधरी, लक्ष्मण मीणा, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, घनश्याम मेहर, मनीष यादव, प्रशांत शर्मा, श्रवण कुमार, अभिमन्यु पूनिया, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, शकुंतला रावत, रमेश मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास, शैलेंद्र जोशी, हेमाराम चौधरी, नसीम अख्तर, जितेंद्र सिंह, रघु शर्मा, पूर्व विधायक पीआर मीना, इंद्राज गुर्जर, सोना देवी बावरी, वेद सोलंकी, धीरज गुर्जर, प्रशांत बैरवा और जीआर खटाना मौजूद रहे.

गहलोत-डोटासरा और जूली ने दी श्रद्धांजलि : वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रदेश टीकाराम जूली ने भी श्रद्धांजलि दी है. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा श्रद्धांजलि सभा में नहीं आए.

पढ़ें : पायलट के कार्यक्रम में पोस्टर से गहलोत का फोटो गायब, रमेश मीणा बोले- पूर्व सीएम और विधायकों का नार्को टेस्ट करवाएं

पायलट बोले- मुझसे स्नेह और लगाव रखते हैं गहलोत : वहीं, श्रद्धांजलि सभा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर कहा कि मैंने उनका वक्तव्य सुना है. उन्होंने कहा कि वे जितना स्नेह और लगाव अपने पुत्र वैभव गहलोत से रखते हैं, उतना ही स्नेह और लगाव मुझसे रखते हैं. हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं.

राहुल गांधी ने जो संदेश दिया है कि हम सबको मिलकर मोहब्बत की दुकान खोलनी है. हम सबको मिलकर बीजेपी के दमनकारी शासन का मुकाबला करना है, उसी मुहिम में तमाम कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी सबलोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं. राजस्थान कांग्रेस पूरे देश में मजबूत है और एक मिसाल बनी है. हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है.

विपक्ष एकजुट हो रहा है : सचिन पायलट ने कहा कि नीट का पेपर लीक हो गया. 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया. दर्जनों पेपर लीक हो रहे हैं. भ्रष्टाचार फैल रहा है. किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन अब उनकी आमदनी आधी भी नहीं है. गैस सिलेंडर और तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है. इन सबसे मुकाबला करने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है.

Rajesh Pilot Death Anniversary
राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा (ETV Bharat Dausa)

पढ़ें : बड़ा बयान : गहलोत बोले- हाईकमान नहीं, पायलट के खिलाफ बगावत हुई, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कही ये बड़ी बात

हाल ही में हमारे इंडिया एलायंस की बैठक हुई है. हम सबने संकल्प लिया है कि हम सब मिलकर बीजेपी से मुकाबला करेंगे. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो नेतृत्व को दिया है, संगठन सृजन हुआ है. पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है. सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कब तक पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह को कोसते रहोगे. मोदी सरकार को अपने 12 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए.

राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है. प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं. महिलाओं का शोषण हो रहा है. मनरेगा बंद कर दी गई है. उसके नाम से नई योजना शुरू कर रहे हैं. सचिन पायलट ने कहा कि सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है. भाजपा सरकार बहुत जल्दी अपना इकबाल खो चुकी है.

जनता चुनाव कराने का इंतजार कर रही है, लेकिन हार के डर की वजह से यह लोग चुनाव नहीं कर रहे हैं. जबकि निकाय पंचायत चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार आदेश दे रहा है. पायलट ने कहा कि क्योंकि यह जानते हैं कि भाजपा सरकार जनता का आक्रोश नहीं झेल पाएगी. जनता एक बार फिर से भाजपा को हराने के लिए तैयार बैठी है.

TAGGED:

RAJASTHAN CONGRESS POLITICS
SACHIN PILOT ON ASHOK GEHLOT
SACHIN PILOT DAUSA PROGRAM
भड़ाना में सर्वधर्म प्रार्थना सभा
RAJESH PILOT DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.