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मणिशंकर अय्यर ने फिर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, बोले- झूठ बोलकर प्रधानमंत्री बने

‘लव जिहाद’ की अवधारणा पर सवाल: अय्यर ने ‘लव जिहाद’ के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रेम और जिहाद जैसे शब्दों को जोड़कर समाज में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस तरह की अवधारणाएं राजनीतिक लाभ के लिए गढ़ी जाती हैं और समाज को विभाजित करती हैं.

व्हाइट हाउस जाने की बजाय इस्लामाबाद जाओ: अय्यर ने कहा कि आज शशि थरूर को कोलंबिया भेजा जाता है कि वह वहां जाकर बताएं कि पाकिस्तानी कितने गंदे लोग हैं, फिर वह व्हाइट हाउस पहुंचते हैं और वहां जाकर बताते हैं कि पाकिस्तानी कितने गंदे लोग हैं, लेकिन उनमें यह हिम्मत नहीं है कि इस्लामाबाद जाकर उनसे सीधा कहें कि तुम बड़े गंदे लोग हो. वह ना तो नेपाल जाते, ना चीन जाते, ना रूस जाते हैं. बल्कि अमेरिका जाते हैं, और सिर्फ अमेरिका नहीं जा रहे, यह जताने के लिए कोलंबिया जाते हैं.

पीएम मोदी पर साधा निशाना: अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, “वो कहते हैं कि मैं मैकाले की औलाद हूं, क्योंकि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, लेकिन क्या मोदी तमिल जानते हैं?” पीएम मोदी उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उन्हें ‘नीच’ कहा, लेकिन उन्होंने नीच नहीं कहा बल्कि यह कहा कि वह एक नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं. उनका चरित्र नीच है. अय्यर ने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कहा था ‘चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता’, जबकि ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया. उन्होंने यह कहा था कि वह व्यक्ति जो नहीं जानता कि सिकंदर कभी भी पाटलिपुत्र नहीं आया, नालंदा हिंदुस्तान में है लेकिन तक्षशिला पाकिस्तान में है, ऐसा व्यक्ति नेहरू जी की जगह प्रधानमंत्री बनकर कैसे आ सकता है. मोदी केवल झूठ बोलकर गलत अफवाह फैलाकर प्रधानमंत्री बने हैं.

जयपुर: भारत की असली पहचान उसकी विविधता, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन आज देश में धर्म के आधार पर विभाजन की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है. यह कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर का. जयपुर के कनोडिया कॉलेज में आयोजित व्याख्यान ‘भारत का भविष्य: छद्म हिंदुत्व या धर्मनिरपेक्ष भारत?’ विषय पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने पीएम मोदी और सांप्रदायिक राजनीति पर तीखा हमला बोला.

भारत की विविधता ही ताकत: अय्यर ने कहा कि भारत हजारों वर्षों से निरंतर चलती आ रही सभ्यता का देश है. इस देश में 80 प्रतिशत हिंदू हैं और अन्य 20 प्रतिशत हैं. उसमें भी सबसे बड़ी अल्पसंख्यक मुसलमान की है. 20 करोड़ मुसलमान भारतीय नागरिक हैं, वहीं 5 करोड़ अन्य धर्म के लोग हैं. यही भारतवर्ष है. इस भारतवर्ष को हिंदू देश कहना और हिंदू राष्ट्र कायम करने का प्रयास करना तथा यह कहना कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, ऐसी बुनियाद यदि हमने बनाई तो भारत ठीक नहीं रह सकता, देश बिखर जाएगा. धर्म, संस्कृति या किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो इस देश में इतनी विविधता है और यही हमारी पहचान है.

जयपुर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे अय्यर (ETV Bharat Jaipur)

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कलाकारों को पाकिस्तान भेजने की राजनीति पर सवाल: अय्यर ने कहा कि अब यह कहा जाने लगा है कि हिंदू हो तभी आप हिंदुस्तानी रह सकते हो और यदि आप किसी दूसरे वर्ग से हो तो मेहमान हो. यदि आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम अपने घर से आपको निकाल देंगे. इस प्रकार की सोच से हमारा देश बिखर जाएगा. देश में कई बार मुस्लिम कलाकारों शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान को पाकिस्तान जाने की सलाह दी जाती है. उन्होंने कहा कि यह गलत है, क्योंकि उनके परिवारों ने विभाजन के समय भारत में रहकर इसी देश के साथ जीवन बिताने का फैसला किया था. ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, न कि उन्हें देश छोड़ने की सलाह.

राम मंदिर कार्यक्रम पर भी टिप्पणी: उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो विविधता को न अपनाता हो, लेकिन अब यह लोग कहते हैं कि असली हिंदू धर्म और हिंदू वह है जो इस देश में पैदा हुआ था, जो बाहर की तरफ नहीं देखता, अंदर ही देखता है, पूजा करता है. वही सही हिंदू है और वही हिंदुस्तान का सही बाशिंदा बन सकता है, क्योंकि मुसलमान मक्का की तरफ देखता है, ईसाई रोम की तरफ देखते हैं तो वह हिंदुस्तानी नहीं हो सकता. बस इस देश का मेहमान बन सकता है और उन्हें हिंदू डिसिप्लिन माननी चाहिए. अय्यर ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश में शंकराचार्य जैसे धार्मिक आचार्य मौजूद हैं तो राजनीतिक नेतृत्व की ओर से धार्मिक अनुष्ठान का नेतृत्व करना कई सवाल खड़े करता है.

संविधान की भावना का किया उल्लेख: अपने व्याख्यान के अंत में अय्यर ने कहा कि भारत का संविधान स्पष्ट रूप से बताता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता. उन्होंने कहा कि धर्म या पंथ को राष्ट्रीयता से जोड़ना भारत के इतिहास और संविधान दोनों के खिलाफ है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता, सहअस्तित्व और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है और इसे बनाए रखना ही देश के भविष्य के लिए जरूरी है.

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