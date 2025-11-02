सांसद निशिकांत दुबे को पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की दो टूक, भागलपुर सीट पर एनडीए की जीत का किया दावा
बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से ईटीवी भारत संवाददाता ने खास बातचीत की.
Published : November 2, 2025 at 3:29 PM IST
देवघर: पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अश्विनी कुमार चौबे ने एकादशी के मौके पर बाबा बैद्यनाथ में पूजा अर्चना की. इस दौरान प्रदेश के पूर्व मंत्री राज पलिवार और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया.
इस दौरान ईटीवी भारत संवाददाता हितेश कुमार चौधरी ने अश्विनी कुमार चौबे से खास बातचीत की और हालिया घटनाक्रम पर उनकी प्रतिक्रिया ली.
सवाल: विधायक और सासंद के पद पर नहीं रहते हुए भी आप पार्टी को कितना मजबूत कर पा रहे हैं?
जवाब: पद नहीं रहने से पार्टी के प्रति समर्पण कभी कम नहीं हुआ है. पार्टी हमारी मां है. मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समय से पार्टी से जुड़ा हुआ हूं. मेरी चार पीढ़ी बीजेपी की सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं. मैं इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि 2025 के इलेक्शन में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगी.
सवाल: भागलपुर में चुनाव प्रचार के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा था कि आपके बेटा अर्जित शाश्वत चौबे की जीत तभी तय होगी, जब आप पूर्ण रूप से राजनीति से संन्यास लेंगे. इस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
जवाब: 'जिनकी राजनीतिक पैदाइश ही मेरे सामने हुई हो, मैं उनके बयान को गंभीरता से नहीं लेता हूं'.
सवाल: 2014 से आपके द्वारा सीट छोड़ने के बाद भागलपुर विधानसभा सीट लगातार भाजपा हार रही है, क्या अश्विनी चौबे इसके कारण हैं? क्या एक बार फिर आपको या आपके परिवार को यह सीट जीतने के लिए आना होगा?
जवाब: भागलपुर सीट इस बार निश्चित रूप से भाजपा के खाते में जाएगी, हमारे जाने के बाद यह सीट भले हाथ से गई हो, लेकिन इस बार जनता फिर बीजेपी को मौका देगी. अब मैं विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई है लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा तत्पर और तैयार रहेगा. भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण शिखर पर है, कार्यकर्ताओं में जोश है और एनडीए गठबंधन बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा.
सवाल: विधानसभा चुनाव को लेकर मोकामा विधानसभा में दुलारचंद यादव की हत्या को कैसे देखते हैं? इस हत्या के बाद इंडिया गठबंधन और पूरा विपक्ष एनडीए सरकार के कार्यकाल को महाजंगलराज बता रहा है.
जवाब: आज अगर घटनाएं होती हैं तो गिरफ्तारी भी तत्काल होती है. महागठबंधन के शासन में तो अपराधी की गिरफ्तारी एक सपना हुआ करती थी. एक वक्त हुआ करता था जब मुख्यमंत्री आवास से अपराध और अपहरण का उद्योग चलाया जाता था लेकिन आज घटना के बाद पीड़ित के साथ न्याय होता है और अपराधियों को सजा मिलती है लेकिन महागठबंधन की सरकार में अपराधी मौज करते थे और जनता परेशान रहती थी.
गौरतलब हो कि अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी से कई बार चुनाव जीतकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं. भागलपुर सीट पर अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशी रोहित पांडे पर दांव लगाया है.
