पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई का 94 साल की उम्र में निधन
परिवार ने बताया कि वरिष्ठ नेता का अंतिम संस्कार शाम करीब 5 बजे निज़ामुद्दीन स्थित कब्रिस्तान में किया जाएगा.
Published : April 8, 2026 at 9:48 AM IST
नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहसिना किदवई ने बुधवार सुबह आखिरी सांस ली. जानकारी के मुताबिक उन्होंने नोएडा में देर रात करीब 3 बजे आखिरी सांस ली. उनके इंतकाल की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है और हर कोई उन्हें याद कर रहा है.
मोहसिना किदवई भारतीय राजनीति की एक मजबूत और सम्मानित शख्सियत रही हैं. उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सफर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं और देश की सेवा की. वे उन नेताओं में शामिल थीं जिन्होंने न सिर्फ राजनीति में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई.
Congress President Mallikarjun Kharge (@kharge) posts, " deeply saddened by the passing of smt. mohsina kidwai ji, a stalwart of the congress party and a former union minister who dedicated over six decades of her life to the service of the nation. a long-serving member of… pic.twitter.com/VRf6dlq9lv— Press Trust of India (@PTI_News) April 8, 2026
उनका राजनीतिक जीवन कई दशकों तक फैला रहा, जिसमें उन्होंने जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया. एक सुलझी हुई नेता के तौर पर उनकी पहचान थी, जो हमेशा अपने काम और सादगी के लिए जानी जाती थीं, उनके निधन को भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है.
मोहसिना किदवई के इंतकाल की खबर जैसे ही सामने आई, उनके समर्थकों और चाहने वालों में गहरा दुख फैल गया. सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके योगदान को याद कर रहे हैं. कई बड़े नेताओं और राजनीतिक हस्तियों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है.
परिवार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, मरहूमा का जनाज़ा आज शाम 5 बजे दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित पंच पीरान कब्रिस्तान, लोधी रोड में अदा किया जाएगा. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंच सकते हैं. सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं.
उनकी सादगी, विनम्रता और लोगों के प्रति समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा. उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से लोगों की सेवा की, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है. राजनीति में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.
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