ETV Bharat / bharat

महिला आरक्षण बिल को लेकर स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, बोलीं-'...जनता जवाब देगी'

भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने कहा की क्या देश की आम महिलाओं की आकांक्षाओं की हत्या क्या लोकतांत्रिक जीत होती है? औरतों के सपनों को कुचलना क्या जीत हो सकती है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत हर पार्टियों से यह सवाल हर भारतीय महिला पूछेगी.

इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देखिए, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है. महिलाओं की आकांक्षाओं को कुचलना, उनके सपनों की हत्या करना — क्या यह लोकतंत्र की जीत हो सकती है? बिल्कुल नहीं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है, लेकिन असलियत यह है कि गांधी परिवार और जो लोग परंपरागत राजनीति को धरोहर की तरह पाए हुए हैं, वे जश्न मना रहे हैं. वे यही चाहते हैं कि आम महिलाएं राजनीति में आएं ही नहीं. सत्ता का खेल उनके परिवारों, उनके घरों और उनकी विरासत तक ही सीमित रहे.

उन्होंने कहा कि क्या महिलाओं की आकांक्षाओं को कुचलना, उनके सपनों की हत्या करना, क्या यह लोकतंत्र की जीत हो सकती है? हाल ही में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान का 131वां (संशोधन) विधेयक विपक्ष के सहयोग न मिलने के कारण गिर गया. कांग्रेस ने इसे “लोकतंत्र की जीत” बताया.

नई दिल्ली : महिला आरक्षण को लागू करने के लिए लाया गया संविधान का 131वां (संशोधन) विधेयक विपक्ष के विरोध की वजह से पारित नहीं हो पाया. हालांकि इसे लाने से पहले प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद सभी राजनीतिक दलों से निवेदन और अपील की थी कि वो देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस संशोधन को पारित करवाने में सरकार का साथ दें. मगर कांग्रेस डीएमके, समाजवादी पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और इसके अगले ही दिन इसे लोकतंत्र की जीत बताया और परिसीमन का आरोप लगाते हुए सरकार पर देश के संघीय ढांचे का विरोध करने वाला बताया. इस मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला.

स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस का दोगलापन अब खुलकर सामने आ गया है. 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण बिल) पास हुआ था, तब उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि जनगणना और परिसीमन (delimitation) के बाद ही यह लागू होगा. लेकिन अब जब मोदी सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ी तो वे नया-नया बहाना बना रहे हैं. जब आप खुद सरकार में नहीं हैं, तो बिल में संशोधन पर भी भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर किस पर भरोसा करेंगे? जनता जानती है कि असली इरादा क्या है. कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन सशक्तिकरण कभी नहीं किया.

इस सवाल पर की टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा की इस बिल में हार हुई है अब पश्चिम बंगाल में भी हार होगी. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि टीएमसी तो पंचायत चुनावों में भी यही कहती है कि “भाजपा हारने वाली है, इसलिए वो सारे हथकंडे अपना लेते हैं. वे हर स्तर पर महिलाओं को राजनीति में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि जब आम महिलाएं — गांव की, गरीब की, मेहनत करने वाली महिलाएं आगे आएंगी, तो इन पारंपरिक परिवारवादी दलों की राजनीति की नींव हिल जाएगी. इसलिए वे इतना विरोध कर रहे हैं.

एक रिपोर्ट (ETV Bharat)

इस सवाल पर की आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं क्योंकि इस बिल के पारित ना होने के बाद महिलाओं में कुछ हताशा निराशा जरूर है. भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं को बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए. ये वही महिलाएं हैं जिन्हें कांग्रेस के राज में कभी उम्मीद भी नहीं थी कि उन्हें घर में शौचालय मिलेगा. लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों बहनों-बेटियों को इज्जत और सम्मान दिया. ये वही महिलाएं हैं जिन्हें सेना में स्थायी कमीशन, कमान की जिम्मेदारी और बराबरी का अधिकार मोदी सरकार ने दिलाया. ये वही देश की महिलाएं हैं जिन्हें आज प्रशासन, पुलिस, रक्षा, अर्थव्यवस्था, विज्ञान हर क्षेत्र में अहम जिम्मेदारी और सम्मानजनक जगह दी गई है. मोदी सरकार ने महिलाओं को सिर्फ वादे नहीं, ठोस परिणाम दिए हैं.

स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूं महिलाएं अपनी आकांक्षाओं पर भरोसा रखें. लोकतंत्र की सच्ची जीत तभी होगी जब हर वर्ग की, हर महिला की आवाज सुनी जाएगी. जो लोग महिलाओं के सपनों को कुचलकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, उन्हें जनता जवाब देगी. महिलाओं का सशक्तिकरण भारत का सशक्तिकरण है. हमारा संघर्ष जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें- संघीय ढांचे को बदलने की साजिश था विधेयक, संविधान और विपक्षी एकजुटता की जीत हुई: प्रियंका गांधी