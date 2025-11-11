सबरीमला सोना चोरी मामला: SIT ने TDB के पूर्व प्रमुख एन वासु को किया गिरफ्तार
त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (TDB) के पूर्व अध्यक्ष और कमिश्नर एन वासु को आज एक विशेष जांच दल (SIT) ने गिरफ्तार कर लिया.
तिरुवनंतपुरम: कुख्यात 'कट्टिलापल्ली' गोल्ड स्कैम में एक बड़ी घटना के तहत त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (TDB) के पूर्व अध्यक्ष और कमिश्नर एन वासु को आज एक विशेष जांच दल (SIT) ने गिरफ्तार कर लिया. इस बहुचर्चित मामले के तीसरे आरोपी वासु को जांच दल द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया.
उन्हें आज बाद में पठानमथिट्टा की रन्नी अदालत में पेश किया गया. वासु से पहले भी पूछताछ की गई थी और उन्हें रिहा कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें एसआईटी के समक्ष पेश होने के लिए एक नया नोटिस जारी किया गया.एन वासु का सीपीआईएम से पुराना नाता रहा है.
वह पहले कोल्लम में कुलक्कड़ा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री पीके गुरुदासन के निजी सचिव भी रह चुके हैं. वासु दो बार त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के आयुक्त रह चुके हैं और सतर्कता न्यायाधिकरण के सदस्य भी रहे हैं. वह वर्तमान में तिरुवनंतपुरम के वंचियूर न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे.
मामले में चौथी गिरफ्तारी
यह महत्वपूर्ण गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब सोना चोरी मामले के मुख्य आरोपी - उन्नीकृष्णन पोट्टी, मुरारी बाबू और तिरुवभरणम के पूर्व आयुक्त केएस बैजू - अभी भी रिमांड पर हैं और केरल हाई कोर्ट को अंतिम रिपोर्ट सौंपने में केवल दो सप्ताह बाकी हैं. वहीं, एसआईटी कथित तौर पर अपने मामले को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण सहित अधिकतम साक्ष्य जुटाने पर केंद्रित है. वासु, जो पहले देवस्वम बोर्ड आयुक्त के पद से रिटायर हुए थे. उनकोबाद में सरकार ने टीडीबी का अध्यक्ष नियुक्त किया.
क्राइम ब्रांच ने अहम कड़ी का पता लगाया
क्राइम ब्रांच की चल रही जांच से पता चला है कि मार्च 2019 में सन्निधानम द्वार पैनल से सोना पिघलाने का काम कथित तौर पर एन वासु की पूरी जानकारी और सहमति से किया गया था. सोने की हेराफेरी की अवधि के दौरान वासु टीडीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, इससे पहले वे दो बार देवस्वोम आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके थे.
विशेष जांच आयोग को ऐसे बयान मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि वासु की सिफारिश के आधार पर ही यह मामला दर्ज किया गया था कि कीमती सोने के द्वार पैनल को आधिकारिक महाजर में 'कॉपर' के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया गया था.
राजनीतिक आरोप और हिरासत रिपोर्ट
यह गिरफ़्तारी विपक्ष के नेता वीडी सतीसन सहित कांग्रेस नेताओं के कड़े आरोपों के बाद हुई है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि वासु की गिरफ़्तारी से सबरीमाला स्वर्ण घोटाले में माकपा के वरिष्ठ नेताओं की संलिप्तता उजागर होगी. ऐसे संकेत हैं कि जांच दल सुधीश कुमार, जो वर्तमान में एसआईटी की हिरासत में हैं, के साथ साक्ष्य संग्रह की कार्यवाही कर सकता है. मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी से संबंधित हिरासत रिपोर्ट में वासु की कथित संलिप्तता के महत्वपूर्ण विवरणों को विस्तार से बताया गया है.
ईमेल का हवाला
हिरासत रिपोर्ट में वासु की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख है, जिसमें पहले आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी द्वारा भेजे गए एक ईमेल का हवाला दिया गया है. पोट्टी ने कथित तौर पर वासु को बताया था कि सबरीमाला में 'द्वारपालक' मूर्तियों और श्रीकोविल (गर्भगृह) पर प्राथमिक कार्य पूरा होने के बाद कुछ सोना बच गया है. पोट्टी ने कथित तौर पर इस अतिरिक्त सोने का उपयोग एक जरूरतमंद लड़की की शादी में करने की इच्छा व्यक्त की थी. वासु ने बाद में इस ईमेल के प्राप्त होने की पुष्टि की, जो 9 दिसंबर, 2019 को भेजा गया था.
संलिप्तता से इनकार के बावजूद गिरफ्तारी
अपनी गिरफ्तारी से पहले वासु ने जांच दल द्वारा पूछताछ के दौरान सोने के घोटाले में अपनी किसी भी भूमिका से लगातार इनकार किया था. उन्होंने दावा किया था कि उनके कार्यकाल के दौरान सोने के पैनल की प्लेटिंग नहीं की गई थी और उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ उनका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, उन्होंने केवल उन्हें एक 'स्पांसर' के रूप में पहचाना था.
वासु ने पहले मीडिया को यह भी बताया था कि सबरीमाला में कई स्पांसर हैं और उनमें से प्रत्येक की विस्तृत जांच करना अव्यावहारिक है. हालांकि, मामले में गिरफ्तार सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए बाद के बयान वासु के बचाव के लिए हानिकारक साबित हुए, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई.
