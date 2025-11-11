ETV Bharat / bharat

सबरीमला सोना चोरी मामला: SIT ने TDB के पूर्व प्रमुख एन वासु को किया गिरफ्तार

तिरुवनंतपुरम: कुख्यात 'कट्टिलापल्ली' गोल्ड स्कैम में एक बड़ी घटना के तहत त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (TDB) के पूर्व अध्यक्ष और कमिश्नर एन वासु को आज एक विशेष जांच दल (SIT) ने गिरफ्तार कर लिया. इस बहुचर्चित मामले के तीसरे आरोपी वासु को जांच दल द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया.

उन्हें आज बाद में पठानमथिट्टा की रन्नी अदालत में पेश किया गया. वासु से पहले भी पूछताछ की गई थी और उन्हें रिहा कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें एसआईटी के समक्ष पेश होने के लिए एक नया नोटिस जारी किया गया.एन वासु का सीपीआईएम से पुराना नाता रहा है.

वह पहले कोल्लम में कुलक्कड़ा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री पीके गुरुदासन के निजी सचिव भी रह चुके हैं. वासु दो बार त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के आयुक्त रह चुके हैं और सतर्कता न्यायाधिकरण के सदस्य भी रहे हैं. वह वर्तमान में तिरुवनंतपुरम के वंचियूर न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे.

मामले में चौथी गिरफ्तारी

यह महत्वपूर्ण गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब सोना चोरी मामले के मुख्य आरोपी - उन्नीकृष्णन पोट्टी, मुरारी बाबू और तिरुवभरणम के पूर्व आयुक्त केएस बैजू - अभी भी रिमांड पर हैं और केरल हाई कोर्ट को अंतिम रिपोर्ट सौंपने में केवल दो सप्ताह बाकी हैं. वहीं, एसआईटी कथित तौर पर अपने मामले को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण सहित अधिकतम साक्ष्य जुटाने पर केंद्रित है. वासु, जो पहले देवस्वम बोर्ड आयुक्त के पद से रिटायर हुए थे. उनकोबाद में सरकार ने टीडीबी का अध्यक्ष नियुक्त किया.

क्राइम ब्रांच ने अहम कड़ी का पता लगाया

क्राइम ब्रांच की चल रही जांच से पता चला है कि मार्च 2019 में सन्निधानम द्वार पैनल से सोना पिघलाने का काम कथित तौर पर एन वासु की पूरी जानकारी और सहमति से किया गया था. सोने की हेराफेरी की अवधि के दौरान वासु टीडीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, इससे पहले वे दो बार देवस्वोम आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके थे.

विशेष जांच आयोग को ऐसे बयान मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि वासु की सिफारिश के आधार पर ही यह मामला दर्ज किया गया था कि कीमती सोने के द्वार पैनल को आधिकारिक महाजर में 'कॉपर' के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया गया था.