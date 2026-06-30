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राम नवमी अशांति मामला: NIA ने पूर्व TMC सांसद के पति शाकिर अली को गिरफ्तार किया

पूर्व तृणमूल सांसद अपरूपा पोद्दार के पति मोहम्मद शाकिर अली को गिरफ्तार (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में 2023 में राम नवमी के दौरान हुई अशांति के मामले में मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरामबाग की पूर्व तृणमूल सांसद अपरूपा पोद्दार के पति मोहम्मद शाकिर अली को गिरफ्तार किया है. मोहम्मद शाकिर अली हुगली में रिशरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 से तृणमूल पार्षद हैं. एनआईए ने 2023 में राम नवमी पर हुगली समेत राज्य के कई इलाकों में फैली अशांति की जांच के लिए अपनी कोशिशें फिर से शुरू कर दी हैं. इस जांच के तहत, जांच एजेंसी के अधिकारियों ने सीआरपीएफ के चार वैन में भरकर आए जवानों के साथ आज रिशरा में अपरूपा पोद्दार के घर पर छापा मारा. केंद्रीय बल ने सुबह से ही पूरे घर को घेर लिया था. गेट पर जवान तैनात थे और परिवार के लोगों को बाहर जाने से रोक दिया गया था. खबर मिलते ही रिशरा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. हालांकि बाहर उत्सुक लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन केंद्रीय बल ने किसी को भी पास नहीं आने दिया. आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और जांचकर्ताओं ने घर के अंदर तृणमूल पार्षद शाकिर अली से पूछताछ की. खबर है कि शाकिर अली को कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया. एनआईए सूत्रों के मुताबिक, 2023 में राम नवमी के जुलूस के आस-पास राज्य के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर अशांति हुई थी, जिसमें हुगली में रिशरा और कोन्नगर, हावड़ा में शिबपुर और उत्तरी दिनाजपुर में दलखोला शामिल हैं. इस दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़, आगजनी और झड़प के आरोप लगे थे. स्थिति को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. इसके बाद, एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली और कुल छह अलग-अलग मामले दर्ज किए. जांच के दौरान, केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया कि कुछ राजनीतिक हस्तियों द्वारा की गई भड़काऊ टिप्पणियां, अशांति से पहले और उसके दौरान, बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति का मुख्य कारण थीं. अधिकारी इन बयानों, बातचीत और घटनाओं के पीछे संभावित साजिशों की जांच कर रहे हैं. आज अपरूपा पोद्दार के रिशरा स्थित घर पर की गई तलाशी इसी चल रही जांच का हिस्सा है. सूत्रों के मुताबिक, जांचकर्ता कई तरह के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरी जरूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं. हालांकि, एनआईए ने अभी तक तलाशी के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.