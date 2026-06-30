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राम नवमी अशांति मामला: NIA ने पूर्व TMC सांसद के पति शाकिर अली को गिरफ्तार किया

एनआईए ने 2023 राम नवमी हिंसा मामले में टीएमसी पार्षद शाकिर अली को गिरफ्तार किया है.

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पूर्व तृणमूल सांसद अपरूपा पोद्दार के पति मोहम्मद शाकिर अली को गिरफ्तार (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 3:58 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में 2023 में राम नवमी के दौरान हुई अशांति के मामले में मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरामबाग की पूर्व तृणमूल सांसद अपरूपा पोद्दार के पति मोहम्मद शाकिर अली को गिरफ्तार किया है.

मोहम्मद शाकिर अली हुगली में रिशरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 से तृणमूल पार्षद हैं. एनआईए ने 2023 में राम नवमी पर हुगली समेत राज्य के कई इलाकों में फैली अशांति की जांच के लिए अपनी कोशिशें फिर से शुरू कर दी हैं.

इस जांच के तहत, जांच एजेंसी के अधिकारियों ने सीआरपीएफ के चार वैन में भरकर आए जवानों के साथ आज रिशरा में अपरूपा पोद्दार के घर पर छापा मारा. केंद्रीय बल ने सुबह से ही पूरे घर को घेर लिया था. गेट पर जवान तैनात थे और परिवार के लोगों को बाहर जाने से रोक दिया गया था.

खबर मिलते ही रिशरा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. हालांकि बाहर उत्सुक लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन केंद्रीय बल ने किसी को भी पास नहीं आने दिया. आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और जांचकर्ताओं ने घर के अंदर तृणमूल पार्षद शाकिर अली से पूछताछ की. खबर है कि शाकिर अली को कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

एनआईए सूत्रों के मुताबिक, 2023 में राम नवमी के जुलूस के आस-पास राज्य के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर अशांति हुई थी, जिसमें हुगली में रिशरा और कोन्नगर, हावड़ा में शिबपुर और उत्तरी दिनाजपुर में दलखोला शामिल हैं.

इस दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़, आगजनी और झड़प के आरोप लगे थे. स्थिति को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. इसके बाद, एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली और कुल छह अलग-अलग मामले दर्ज किए.

जांच के दौरान, केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया कि कुछ राजनीतिक हस्तियों द्वारा की गई भड़काऊ टिप्पणियां, अशांति से पहले और उसके दौरान, बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति का मुख्य कारण थीं. अधिकारी इन बयानों, बातचीत और घटनाओं के पीछे संभावित साजिशों की जांच कर रहे हैं.

आज अपरूपा पोद्दार के रिशरा स्थित घर पर की गई तलाशी इसी चल रही जांच का हिस्सा है. सूत्रों के मुताबिक, जांचकर्ता कई तरह के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरी जरूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं. हालांकि, एनआईए ने अभी तक तलाशी के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

जांचकर्ताओं ने कहा कि, उन्होंने अशांति से पहले और बाद में अलग-अलग जगहों से इकट्ठा किए गए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन वीडियो और दूसरे विजुअल रिकॉर्ड की जांच की है. इन सबूतों के आधार पर, कई लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. एनआईए सूत्रों का दावा है कि जांच में कुछ ऐसे वीडियो और बयान मिले हैं जिनमें कुछ राजनीतिक हस्तियां ऐसी बातें कह रही थीं जिनसे तनाव भड़क सकता था. हालांकि, इन बयानों के पीछे की सच्चाई और इरादा अभी भी जांच के दायरे में है.

इससे पहले, जांच एजेंसी ने इस मामले के तहत राज्य के अलग-अलग जिलों में कई सर्च ऑपरेशन किए थे, जिसमें दस्तावेजों, डिजिटल डिवाइस और दूसरे सबूत जब्त किए गए थे. जांचकर्ताओं का दावा है कि वे इस जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के पीछे कोई सोची-समझी साज़िश तो नहीं थी.

जांच में सोशल मीडिया की भूमिका को भी खास अहमियत दी गई है. एनआईए का दावा है कि राम नवमी जुलूस से पहले अलग-अलग सोशल मीडिया मंच पर कई भड़काऊ पोस्ट, वीडियो और मैसेज प्रसारित हुए थे. जांचकर्ताओं को शक है कि इन पोस्ट और वीडियो ने इलाके में हालात को और भड़काने में भूमिका निभाई. इसलिए, वे जांच कर रहे हैं कि किन अकाउंट्स ने कंटेंट अपलोड किया, किसने इसे फैलाया, और क्या इन कामों के पीछे कोई संगठित समूह सक्रिय था.

एनआईए सूत्रों के मुताबिक, कंटेंट के स्रोत, अपलोड टाइम और इसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए डिजिटल फोरेंसिक जांच जारी है. जांच करने वालों का कहना है कि अगर जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए गुमराह करने वाला या भड़काऊ प्रचार फैलाया गया, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एनआईए का दावा है कि वह इकट्ठा किए गए सबूतों, गवाही और डिजिटल डेटा का विश्लेषण करके घटना के पीछे की पूरी तस्वीर साफ करने की कोशिश कर रही है. सेंट्रल एजेंसी के सूत्रों ने संकेत दिया है कि जांच के लिए अगर जरूरत पड़ी तो भविष्य में और तलाशी और पूछताछ की जा सकती है.

यह ध्यान देने वाली बात है कि अपरूपा पोद्दार 2014 और 2019 में तृणमूल के टिकट पर आरामबाग लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई थीं. तृणमूल ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतारा. उनके पति शाकिर अली अभी रिशरा नगर पालिका के लिए तृणमूल पार्षद हैं. अभी तक इस मामले पर अपरूपा पोद्दार या उनके पति शाकिर अली की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

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