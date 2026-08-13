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RG Kar Case: पूर्व तृणमूल विधायक निर्मल घोष गिरफ्तार, जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराने का आरोप

आरोप है कि निर्मल घोष ने पीड़िता के शव को श्मशान घाट ले जाने और जल्दी अंतिम संस्कार कराने की प्रक्रिया में भूमिका निभाई थी.

Former TMC MLA Nirmal Ghosh arrested in RG Kar rape and murder case
पूर्व तृणमूल विधायक निर्मल घोष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 5:07 PM IST

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कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में दो साल पहले हुई एक जूनियर डॉक्टर की हत्या और रेप की दोबारा जांच के सिलसिले में पुलिस ने पानीहाटी से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मल घोष को गिरफ्तार कर लिया है. बीते दिनों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में फिर से जांच शुरू करने का आश्वासन दिया था.

घटना के बाद से ही, पीड़िता के माता-पिता ने उसके शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने में निर्मल घोष की भूमिका पर शक जताया था. पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई FIR में भी उनका नाम था.

आरोप है कि पानीहाटी के तत्कालीन विधायक निर्मल घोष ने पीड़िता के शव को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से पानीहाटी श्मशान घाट ले जाने और उसका जल्दी अंतिम संस्कार कराने की पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि वहां पहले से ही एक शव का अंतिम संस्कार किया जाना था.

परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी जानकारी के बिना शव को श्मशान घाट ले जाया गया. यहां तक ​​कि आरोप यह भी थे कि दूसरी लाश से पहले ही बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिनका अंतिम संस्कार होना था.

पीड़ित माता-पिता ने आरोप लगाया था कि घटना के तुरंत बाद शव को जल्दी जलाने का फैसला लिया गया था. इस जल्दबाजी के पीछे क्या वजह थी, इस पर सवाल उठ रहे थे कि किसके आदेश पर शव को श्मशान ले जाया गया और उस समय क्या तरीके अपनाए गए थे. यह भी आरोप लगे कि जल्दबाजी में किया गया अंतिम संस्कार जरूरी सबूतों को मिटाने या दबाने की एक चाल थी.

इसके बाद, जांच अधिकारियों द्वारा पानीहाटी श्मशान के कर्मचारियों से पूछताछ के दौरान पीड़िता के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने की जानकारी सामने आई. जांच में विरोधाभासी बयानों से शक और गहरा गया. पीड़ित परिवार के आरोपों के आधार पर निर्मल घोष से कई बार पूछताछ भी की जा चुकी है.

बता दें कि निर्मल घोष के बेटे तीर्थंकर घोष को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. उनकी गिरफ्तारी चुनाव के बाद हुई हिंसा और लॉटरी से जुड़े मामलों में हुई थी. अब, उनके पिता की गिरफ्तारी के साथ, आरजी कर रेप और मर्डर केस की घटनाओं को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है.

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव के बाद, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता की मौत की बरसी पर पानीहाटी का दौरा किया और निर्मल घोष की भूमिका की दौबारा जांच की घोषणा की. इसके बाद, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट को नया केस दर्ज करने और विस्तृत में जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए.

इससे पहले, पुलिस को – खासकर बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट को – निर्मल घोष के खिलाफ नई शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे. लिखित शिकायत के बाद, अधिकारियों ने मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई. उन्होंने निर्मल घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना जरूरी समझा, जो कथित तौर पर उनकी गिरफ्तारी का कारण है.

यह भी पढ़ें- RG Kar Case: CBI ने नर्स का फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा, अहम सुराग मिलने की उम्मीद

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