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RG Kar Case: पूर्व तृणमूल विधायक निर्मल घोष गिरफ्तार, जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराने का आरोप

कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में दो साल पहले हुई एक जूनियर डॉक्टर की हत्या और रेप की दोबारा जांच के सिलसिले में पुलिस ने पानीहाटी से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मल घोष को गिरफ्तार कर लिया है. बीते दिनों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में फिर से जांच शुरू करने का आश्वासन दिया था.

घटना के बाद से ही, पीड़िता के माता-पिता ने उसके शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने में निर्मल घोष की भूमिका पर शक जताया था. पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई FIR में भी उनका नाम था.

आरोप है कि पानीहाटी के तत्कालीन विधायक निर्मल घोष ने पीड़िता के शव को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से पानीहाटी श्मशान घाट ले जाने और उसका जल्दी अंतिम संस्कार कराने की पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि वहां पहले से ही एक शव का अंतिम संस्कार किया जाना था.

परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी जानकारी के बिना शव को श्मशान घाट ले जाया गया. यहां तक ​​कि आरोप यह भी थे कि दूसरी लाश से पहले ही बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिनका अंतिम संस्कार होना था.

पीड़ित माता-पिता ने आरोप लगाया था कि घटना के तुरंत बाद शव को जल्दी जलाने का फैसला लिया गया था. इस जल्दबाजी के पीछे क्या वजह थी, इस पर सवाल उठ रहे थे कि किसके आदेश पर शव को श्मशान ले जाया गया और उस समय क्या तरीके अपनाए गए थे. यह भी आरोप लगे कि जल्दबाजी में किया गया अंतिम संस्कार जरूरी सबूतों को मिटाने या दबाने की एक चाल थी.