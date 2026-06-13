ETV Bharat / bharat

दो करोड़ बीमा राशि के लिए पूर्व सैनिक की हत्या! पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार

बेलगावी (कर्नाटक): बेलगावी जिले में बीमा के 2 करोड़ रुपये हड़पने के लिए एक पूर्व सैनिक की उसकी ही पत्नी द्वारा हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह घटना तीन महीने पहले हुई थी. फिलहाल, पुलिस ने दफनाए गए शव के अवशेषों को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) जांच के लिए भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है घटना

13 मार्च 2026 को एक सड़क हादसे पूर्व सैनिक घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए घटप्रभा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है. परिवार के सदस्यों ने उनके शव को दफना दिया.

मामले का खुलासा कैसे हुआ

पूर्व सैनिक ने 2 करोड़ रुपये का बीमा (इंश्योरेंस) करवा रखा था. उनकी मृत्यु के बाद, उनके एक परिचित पुंडलिक ने बीमा के 2 करोड़ रुपये में से आधे हिस्से की मांग की. लेकिन मृतक की पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इसके बाद उस व्यक्ति ने पुलिस से पूर्व सैनिक की हत्या किये जाने की बात बतायी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जब मृतक की पत्नी से पूछताछ की, तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.