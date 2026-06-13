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दो करोड़ बीमा राशि के लिए पूर्व सैनिक की हत्या! पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार

कर्नाटक के बेलगावी में एक पूर्व सैनिक की मृत्यु के मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

Karnataka Ex soldier murder
साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए खुदाई करवाती पुलिस व अन्य. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 8:51 PM IST

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बेलगावी (कर्नाटक): बेलगावी जिले में बीमा के 2 करोड़ रुपये हड़पने के लिए एक पूर्व सैनिक की उसकी ही पत्नी द्वारा हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह घटना तीन महीने पहले हुई थी. फिलहाल, पुलिस ने दफनाए गए शव के अवशेषों को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) जांच के लिए भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है घटना

13 मार्च 2026 को एक सड़क हादसे पूर्व सैनिक घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए घटप्रभा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है. परिवार के सदस्यों ने उनके शव को दफना दिया.

मामले का खुलासा कैसे हुआ
पूर्व सैनिक ने 2 करोड़ रुपये का बीमा (इंश्योरेंस) करवा रखा था. उनकी मृत्यु के बाद, उनके एक परिचित पुंडलिक ने बीमा के 2 करोड़ रुपये में से आधे हिस्से की मांग की. लेकिन मृतक की पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इसके बाद उस व्यक्ति ने पुलिस से पूर्व सैनिक की हत्या किये जाने की बात बतायी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जब मृतक की पत्नी से पूछताछ की, तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि उनकी पत्नी ने पैसे के लालच में अपने प्रेमी पुंडलिक के साथ मिलकर अस्पताल में चढ़ाई जा रही सलाइन (ग्लूकोज की बोतल) में जहर मिला दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई. दोनों के बयानों के आधार पर, प्रशासन की मौजूदगी में पूर्व सैनिक के शव को जांच के लिए बाहर निकाला गया और दोबारा पोस्टमार्टम किया गया. अवशेषों को फॉरेंसिक (FSL) जांच के लिए भेजा गया है.

वीडियो में हत्या की बात स्वीकारी

आरोपी पुंडलिक ने एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उसने महिला के साथ अपने संबंधों और अस्पताल में पूर्व सैनिक को जहर देकर मारने की साजिश की बात कही. उसने स्वीकार किया है कि बीमा (इंश्योरेंस) के पैसे देने का वादा किया था. वीडियो में आरोपी ने आगे कहा है कि पूर्व सैनिक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए.

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