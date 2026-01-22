ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: पूर्व सैनिक कलम सिंह को सेनाध्यक्ष ने किया सम्मानित, इन कार्यों के लिए थपथपाई पीठ

पूर्व सैनिक कलम सिंह बिष्ट को दिल्ली में सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सम्मानित किया ( PHOTO-KALAM SINGH BISHT )