हैदराबाद : फिरौती के लिए पांच साल की बच्ची की हत्या कर लाश तालाब में फेंकी, पूर्व सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता की हत्या करने के बाद उसके माता-पिता से 20 लाख रुपये की मांग की.
Published : October 12, 2026 at 8:43 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद में बोलारम पुलिस स्टेशन के तहत कोवूर इलाके की एक गेटेड रिहायशी कॉलोनी में पांच साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के आरोप में एक पूर्व सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बच्चे के माता-पिता से 20 लाख रुपये ऐंठने की योजना बनाई थी, लेकिन फिरौती मिलने तक उसे बंधक बनाकर रखना मुश्किल समझकर उसकी हत्या करने का फैसला किया.
पुलिस ने बताया कि भद्राद्री कोठागुडेम जिले के रहने वाले मिल्टन फर्नांडीस और डेजी इवेंजेलिया का दंपती 2019 से मेडचल मल्काजगिरी जिले की एक गेटेड कम्युनिटी, 'विला ऑर्किड' में रह रहा है. उनका एक बेटा जेडेन फर्नांडीस और एक बेटी मोसेस ऑरेलिय (5) है; बेटी ही इस घटना की शिकार बनी.
बिहार का रहने वाला आरोपी विक्रम (28) पहले इस कम्युनिटी में वॉचमैन का काम करता था. हाल ही में कम्युनिटी के मैनेजरों ने विक्रम को नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद उसकी एसोसिएशन के सदस्यों और ऑरेलिय के माता-पिता के साथ बहस हो गई थी.
इस बीच, शनिवार शाम को जब कम्युनिटी में बथुकम्मा का जश्न मनाया जा रहा था, तब ऑरेलिय अपने घर के पास क्लबहाउस के पास साइकिल चला रही थी. विक्रम शाम 6.30 बजे विला वहां पहुंचा जिस पर सुरक्षा गार्ड ने उसे अंदर आने दिया.
इसी बीच विक्रम बच्ची को तहखाने में ले गया, जहां उसने उसके हाथ-पैर बांध दिए. फिर उसने उसके शरीर से एक बड़ा पत्थर बांधा और उसे तालाब में फेंक दिया.
बच्चे की मौत की पुष्टि करने के बाद, वह शाम 7:30 बजे अकेले तहखाने से बाहर आया, सुरक्षाकर्मियों से बात की और चला गया. शाम तक ऑरेलिय का कोई पता नहीं चलने पर, उसके परिवार वालों ने उसे खोजना शुरू किया. लेकिन जब उनकी खोज बेकार गई, तो उन्होंने बोलारम पुलिस को ऑरेलिय के लापता होने की सूचना दी.
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रात करीब 9 बजे विक्रम ने ऑरेलिय के दादा अरुलदास को फोन किया और 20 लाख रुपये की मांग की, यह दावा करते हुए कि वह उसके साथ है. अरुलदास ने शुरू में कहा कि अगर वह वीडियो कॉल के जरिए यह साबित कर दे कि ऑरेलिय सुरक्षित है, तो वह उसे पैसे दे देंगे.
पुलिस ने बताया कि विक्रम ने दो मिनट तक बात की और फोन काट दिया. इस बीच, अरुलदास ने मिल्टन को इस मामले के बारे में बताया. फिर मिल्टन ने विक्रम को फोन किया और उससे ऑरेलिय को उसे सौंपने के लिए कहा, साथ ही भरोसा दिलाया कि वह पैसों का इंतजाम कर देगा.
इस बीच, यह पता चलने पर कि आरोपी ने सिकंदराबाद से कॉल किया था, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी. वहीं, जब कम्युनिटी के सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, तो फुटेज में आरोपी को अकेले तहखाने से बाहर निकलते हुए देखा गया. बच्चे के विला कॉम्प्लेक्स के अंदर होने के शक में तहखाने की बारीकी से जांच की गई.
रविवार सुबह ऑरेलिय का शव तहखाने में मिला. गांधी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया और बाद में उसे परिवार वालों को सौंप दिया गया.
रविवार सुबह 4 बजे, विक्रम ने एक नए नंबर से अरुलदास को फिर से फोन किया और फोन बंद करने से पहले पैसे की मांग की.
मल्काजगिरी की पुलिस कमिश्नर सुमति ने बताया कि फोन सिग्नल के आधार पर यह पता चलने के बाद कि कॉल पटनचेरु से की गई थी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले पर 10 टीमों ने काम किया.
शुरुआत में हमें विक्रम पर शक हुआ, जिसने सुरक्षा गार्ड की नौकरी छोड़ दी थी, कि उसी ने बच्चे को अगवा किया है. विक्रम ने बच्चे को अगवा करने और उसके परिवार से 20 लाख रुपये की मांग करने की योजना बनाई थी.
सुमति ने मीडियाकर्मियों को बताया, "उसे लगा कि परिवार अमीर है, इसलिए वे उसे पैसे दे देंगे. चूंकि बच्चे को बाहर ले जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने पहले उसकी हत्या कर दी. हत्या में कोई और शामिल नहीं था. विक्रम ने यह अकेले ही किया."
दूसरी ओर, आरोपी की गिरफ्तारी की खबर मिलने पर ऑरेलिय के परिवार वाले और रिश्तेदार डीसीपी ऑफिस पहुंचे. रिश्तेदारों ने मांग की कि विक्रम को उन्हें सौंप दिया जाए.
विला ऑर्किड के निवासियों ने नारे लगाते हुए मांग की कि आरोपी को तुरंत सबके सामने फांसी दी जाए. पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को रोका जो पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें भरोसा दिलाया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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