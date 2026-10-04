पंजाब के लुधियाना में पूर्व सरपंच की रंजिश में गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने दागी 10 गोलियां
पंजाब के लुधियाना में पूर्व सरपंच की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है.
Published : October 4, 2026 at 10:41 AM IST
लुधियाना: पंजाब के लुधियाना में शनिवार रात को पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक सवार हमलावरों ने 10 गोलियां दागी. वारदात को अंजाम उस समय दिया जब वह घर लौट रहे थे. पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है.
लाडोवाल पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले गांव मानेवाल में कल रात पूर्व सरपंच 60 साल के नवतेज सिंह उर्फ नीतू की हत्या कर दी गई. यह घटना तब हुई जब पूर्व सरपंच इनोवा कार से घर लौट रहे थे. जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने टोल प्लाजा के पास अचानक उनकी कार को घेर लिया और गोलियां चला दी. इसके बाद पूर्व सरपंच को कई गोलियां लगी और उन्हें डीएमसी लुधियाना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
एसएचओ सुखविंदर सिंह ने कहा, 'मृतक नवतेज सिंह की डेड बॉडी लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल में रखी गई है. जहां आज मृतक का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा. शुरुआती जांच में यह पुरानी रंजिश का मामला लग रहा है. जब यह घटना हुई, तब वह अपने खेत से लौट रहा थे. बाइक सवारों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की.'
लाडोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुखविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, 'देर शाम उन्हें पूर्व सरपंच नवतेज सिंह के गोली लगने की सूचना मिली. जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे, सरपंच नवतेज को तुरंत डीएमसी हॉस्पिटल ले आए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
फोरेंसिक टीमें मामले की जांच कर रही है. मामले में सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है और शुरुआती जांच के मुताबिक, हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है.'