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पंजाब के लुधियाना में पूर्व सरपंच की रंजिश में गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने दागी 10 गोलियां

पंजाब के लुधियाना में पूर्व सरपंच की रंजिश में गोलीमारकर हत्या ( ETV Bharat )

लुधियाना: पंजाब के लुधियाना में शनिवार रात को पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक सवार हमलावरों ने 10 गोलियां दागी. वारदात को अंजाम उस समय दिया जब वह घर लौट रहे थे. पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है.