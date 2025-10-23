सबरीमला मंदिर से सोना चोरी का मामला, SIT ने मुरारी बाबू को गिरफ्तार किया
एसआईटी ने सोना गायब होने के मामले में सबरीमला के प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : October 23, 2025 at 1:30 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल में सबरीमला मंदिर से कथित तौर पर सोना चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बी मुरारी बाबू को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें बुधवार, 22 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे पेरुन्ना स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया.
अधिकारियों ने बताया कि बाद में उन्हें पूछताछ के लिए तिरुवनंतपुरम स्थित अपराध शाखा कार्यालय ले जाया गया. बाबू के रिश्तेदार गुरुवार सुबह अपराध शाखा के कार्यालय पहुंचे. सूत्रों ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे एसआईटी ने बाबू की गिरफ्तारी दर्ज की और उनके रिश्तेदारों को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया. बाद में उन्हें बाबू से मिलने की अनुमति दी गई.
अधिकारियों ने बताया कि, मेडिकल जांच के बाद एसआईटी शाम को बाबू को यहां पथनमथिट्टा स्थित प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करेगी. एसआईटी विस्तृत पूछताछ के लिए बाबू की हिरासत की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर कर सकती है.
मुरारी बाबू सबरीमला में द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों की स्वर्ण युक्त प्लेटों और मंदिर के श्रीकोविल (गर्भगृह) के द्वार-चौखटों से सोना गायब होने से संबंधित मामले में दूसरे आरोपी हैं. वर्तमान में निलंबित चल रहे मुरारी बाबू के बारे में माना जाता है कि उन्होंने 2019 और 2024 के बीच हुई सोना चोरी की साजिश में अहम भूमिका निभाई थी. वह पहले अधिकारी भी थे जिनके खिलाफ विवाद सामने आने पर त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने कार्रवाई शुरू की थी.
जांचकर्ताओं का आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान, मंदिर की संरचनाओं पर लगे असली सोने के आवरण को तांबे के आवरण से बदल दिया गया तथा इस कुकृत्य को छिपाने के लिए जाली रिकॉर्ड तैयार किये गए. इस बीच, मुरारी बाबू ने सभी आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने दावा किया कि सोने की परत चढ़ाने की प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई और उनकी रिपोर्ट में केवल तंत्री (मुख्य पुजारी) के पत्र का जिक्र था, जिसमें तांबे की परत चढ़ाने का जिक्र था.
उन्होंने कहा कि, यह केवल एक प्रारंभिक रिपोर्ट थी. अंतिम मंजूरी उनके ऊपर के अधिकारियों ने दी थी. उन्होंने आगे कहा कि ढांचों पर परत चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया सोना बहुत कम था, जिससे शायद तांबे की परत दिखाई देने की वजह समझ में आ रही है.
मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने का काम आज भी जारी रहा. सबरीमला से सोने के पैनल हटाए जाने के समय ड्यूटी पर मौजूद मंदिर के कर्मचारियों के बयान लिए जा रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि देवस्वओम बोर्ड के अधिकारियों से भी जल्द ही पूछताछ शुरू होने वाली है.
मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी ने 2019 में जब टीडीबी को द्वारपालक मूर्तियों पर ‘इलेक्ट्रोप्लेटिंग’ (सोने की परत चढ़ाने) का प्रस्ताव दिया था तो बाबू ने बोर्ड को प्रस्ताव भेजा, जिसमें दावा किया गया कि सोने से मढ़ी प्लेटें तांबे से बनी थीं.
उन्होंने कथित तौर पर 2025 में फिर से पोट्टी की ओर से इसी तरह का प्रस्ताव भेजा. बाबू हरिपद में उप देवस्वओम आयुक्त के पद पर कार्यरत थे. हाल ही में उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया. टीडीबी सतर्कता विभाग ने प्रारंभिक जांच के बाद एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें द्वारपालक की मूर्तियों और श्रीकोविल के दरवाजों के फ्रेम से सोना निकालने में बोर्ड के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता पर संदेह जताया गया था.
सतर्कता विभाग ने बाबू और सात अन्य टीडीबी अधिकारियों द्वारा पोट्टी को सोने से मढ़ी हुई प्लेटें सौंपने में गंभीर चूक की ओर भी इशारा किया. केरल हाई कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच कर रही एसआईटी ने पहले ही पोट्टी को गिरफ्तार कर लिया है.
आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी 30 अक्टूबर तक एसआईटी की हिरासत में रहेगा. जांचकर्ता उसे सबूत इकट्ठा करने के लिए बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई ले जा रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक, उसके पास से एक सोने का सिक्का बरामद हुआ है, जिसे कथित तौर पर डकैती की रकम से खरीदा गया था, और घर की तलाशी के दौरान दो लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए. एसआईटी सोने की चोरी की पूरी वारदात और कथित साजिश के पीछे के नेटवर्क का पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है.
