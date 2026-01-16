ETV Bharat / bharat

जेएलएफ 2026: पूर्व राजपरिवार सदस्य गज सिंह बोले, 'हमने युद्ध लड़े, देश को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने दिया'

गज सिंह ने बताया कि उनकी मां ने उन्हें 'बापजी' कहना शुरू किया था. बाद में यही नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया.

Gaj Singh and others on the JLF stage
जेएलएफ के मंच पर गज सिंह व अन्य (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 16, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (जेएलएफ) में शुक्रवार को जोधपुर पूर्व राजपरिवार के सदस्य गज सिंह पर लिखी किताब 'बापजी, महाराजा ऑफ मारवाड़–जोधपुर: द किंग हू वुड बी मैन' पर चर्चा हुई. यह किताब लेखक अमन नाथ और योगी वैद्य द्वारा लिखी गई है. चर्चा के दौरान गजसिंह ने कहा कि राजपरिवार के लोगों ने युद्ध लड़े हैं. उन्हीं बलिदानों के कारण भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना. हमने अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा की.

भारत निर्माण में राजघरानों का योगदान: गज सिंह ने चर्चा में बताया कि उन पर किताब कैसे लिखी गई. वे बोले,' मेरा मानना था कि मेरे जीवन पर एक पुस्तक अवश्य होनी चाहिए. ऐसे में अमर नाथ मेरे पास आए और उन्होंने यह प्रस्ताव रखा. जिसके बाद यह किताब लिखी गई. गज सिंह ने बताया कि यह किताब सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है बल्कि यह किताब दर्शाती है कि भारत के निर्माण और विकास में राजघरानों का योगदान किस तरह रहा है.'

राजपरिवारों के योगदान पर बोले गज सिंह, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: JLF 2026 : शोभा डे बोलीं- रिश्तों और नारी स्वतंत्रता पर चुप्पी टूटे, ईरान को लेकर दिया बड़ा बयान

मां ने दिया 'बापजी' नाम: इस दौरान गज सिंह ने बताया, 'मेरी मां ने पूरे परिवार का पालन-पोषण किया और वह समय काफी कठिन था. उन्होंने मुझे न केवल जीवन जीना सिखाया, बल्कि यह भी समझाया कि हम कौन हैं और जोधपुर की जनता राज परिवार से क्या चाहती है?' उन्होंने बताया कि उनकी मां ने ही उन्हें और उनके भाई-बहनों को शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा. उनकी मां उन्हें प्यार से 'बापजी' कहकर बुलाने लगी थीं. धीरे-धीरे यही नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया.

पढ़ें: JLF 2026 : विश्वनाथन आनंद बोले- शतरंज खेलने के लिए परिवार का मिला पूरा सपोर्ट, एक खराब मूव आपके खेल को बिगाड़ सकता है

Gaj Singh with his book
अपनी किताब के साथ गज सिंह (बीच में) (ETV Bharat Jaipur)

'राजपरिवारों ने की धर्म-संस्कृति की रक्षा': चर्चा के दौरान गज सिंह ने 60 और 70 का दशक याद करते हुए कहा कि वह समय हमारे लिए काफी कठिन था. उन्होंने बताया कि 1970 का दशक देश और समाज के लिए बदलाव का समय था. इस दौरान ही राजघरानों की भूमिका को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया. उन्होंने कहा कि राजपरिवार के लोगों ने युद्ध लड़े हैं और उन्हीं बलिदानों के कारण भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना. हमने अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा की है.

पढ़ें: JLF 2026 : जावेद अख्तर बोले- सेकुलरिज्म का क्रैश कोर्स नहीं, अमेरिका और वेनेजुएला पर कही बड़ी बात

'राजा सबका होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती': जातिवाद के मुद्दे पर बोलते हुए गज सिंह ने कहा कि मैं राजपूत हूं, लेकिन राजा की कोई जाति नहीं होती. राजा सबका होता है और सच्चा राजधर्म जातियों के बीच पूर्ण सामंजस्य और संतुलन स्थापित करना है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैं फिर से जन्म लेता हूं, तो मैं शाही परिवार में ही जन्म लेना चाहूंगा.

TAGGED:

JLF 2026
GAJ SINGH IN JLF 2026
GAJ SINGH ON ROYAL FAMILIES
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026
GAJ SINGH BOOK IN JLF 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.