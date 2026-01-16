जेएलएफ 2026: पूर्व राजपरिवार सदस्य गज सिंह बोले, 'हमने युद्ध लड़े, देश को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने दिया'
गज सिंह ने बताया कि उनकी मां ने उन्हें 'बापजी' कहना शुरू किया था. बाद में यही नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया.
January 16, 2026
जयपुर: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (जेएलएफ) में शुक्रवार को जोधपुर पूर्व राजपरिवार के सदस्य गज सिंह पर लिखी किताब 'बापजी, महाराजा ऑफ मारवाड़–जोधपुर: द किंग हू वुड बी मैन' पर चर्चा हुई. यह किताब लेखक अमन नाथ और योगी वैद्य द्वारा लिखी गई है. चर्चा के दौरान गजसिंह ने कहा कि राजपरिवार के लोगों ने युद्ध लड़े हैं. उन्हीं बलिदानों के कारण भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना. हमने अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा की.
भारत निर्माण में राजघरानों का योगदान: गज सिंह ने चर्चा में बताया कि उन पर किताब कैसे लिखी गई. वे बोले,' मेरा मानना था कि मेरे जीवन पर एक पुस्तक अवश्य होनी चाहिए. ऐसे में अमर नाथ मेरे पास आए और उन्होंने यह प्रस्ताव रखा. जिसके बाद यह किताब लिखी गई. गज सिंह ने बताया कि यह किताब सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है बल्कि यह किताब दर्शाती है कि भारत के निर्माण और विकास में राजघरानों का योगदान किस तरह रहा है.'
मां ने दिया 'बापजी' नाम: इस दौरान गज सिंह ने बताया, 'मेरी मां ने पूरे परिवार का पालन-पोषण किया और वह समय काफी कठिन था. उन्होंने मुझे न केवल जीवन जीना सिखाया, बल्कि यह भी समझाया कि हम कौन हैं और जोधपुर की जनता राज परिवार से क्या चाहती है?' उन्होंने बताया कि उनकी मां ने ही उन्हें और उनके भाई-बहनों को शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा. उनकी मां उन्हें प्यार से 'बापजी' कहकर बुलाने लगी थीं. धीरे-धीरे यही नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया.
'राजपरिवारों ने की धर्म-संस्कृति की रक्षा': चर्चा के दौरान गज सिंह ने 60 और 70 का दशक याद करते हुए कहा कि वह समय हमारे लिए काफी कठिन था. उन्होंने बताया कि 1970 का दशक देश और समाज के लिए बदलाव का समय था. इस दौरान ही राजघरानों की भूमिका को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया. उन्होंने कहा कि राजपरिवार के लोगों ने युद्ध लड़े हैं और उन्हीं बलिदानों के कारण भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना. हमने अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा की है.
'राजा सबका होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती': जातिवाद के मुद्दे पर बोलते हुए गज सिंह ने कहा कि मैं राजपूत हूं, लेकिन राजा की कोई जाति नहीं होती. राजा सबका होता है और सच्चा राजधर्म जातियों के बीच पूर्ण सामंजस्य और संतुलन स्थापित करना है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैं फिर से जन्म लेता हूं, तो मैं शाही परिवार में ही जन्म लेना चाहूंगा.