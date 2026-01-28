ETV Bharat / bharat

'सरकार को फ्रीबीज पर स्टैंड लेने की जरूरत', आगामी बजट पर बोले डी सुब्बाराव

एक्सपोर्ट में ज्यादा कमी नहीं आई. हम कुछ ट्रेड दूसरे देशों में भी भेज पाए. बड़ा देश होने की वजह से अभी इसका असर ज्यादा नहीं दिख रहा है. लेकिन, हम इसे लेकर बेपरवाह नहीं हो सकते. लंबे समय में एक्सपोर्ट में कमी आने का जोखिम है.

जवाब: अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक भागीदार है. हमारे एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 20% है. जब टैरिफ बढ़ाकर 50% किया गया, तो अर्थशास्त्रियों ने अंदाजा लगाया कि इससे GDP पर 0.5% से 0.8% तक असर पड़ सकता है. हम कुछ हद तक इस असर को झेल पाए हैं क्योंकि आयातकों और निर्यातकों ने कुछ बोझ उठाया है.

सवाल: ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ ने भारत को किस हद तक प्रभावित किया है? क्या इससे GDP वृद्धि पर असर पड़ा है?

ऐसा लगता है कि लोगों की इनकम में उतार-चढ़ाव की वजह से बजट से मनचाहा फायदा नहीं हुआ है. इसका कारण यह है कि लोअर मिडिल क्लास की सैलरी में अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है. लेकिन, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत हर मद में उनका खर्च बढ़ता जा रहा है. जब तक लोअर मिडिल क्लास में उपभोग नहीं बढ़ेगा, GDP वृद्धि लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहेगी.

उपभोग आर्थिक विकास के लिए जरूरी है. देश को सतत विकास हासिल करने के लिए, उपभोग बढ़ाना जरूरी है. पिछले बजट में किए गए बदलावों का असर अपर मिडिल क्लास तक पहुंचा. लेकिन, यह उम्मीद के मुताबिक लोअर मिडिल क्लास तक नहीं पहुंचा.

जवाब: पिछले बजट में मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर इनकम टैक्स में बदलाव किए गए थे. ट्रंप के टैरिफ और दूसरे कारणों से GST स्लैब में भी बदलाव किए गए. उम्मीद थी कि इन बदलावों से मिडिल क्लास में उपभोग (consumption) बढ़ेगा.

सवाल: 2025 के बजट में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वह मिडिल क्लास को अधिक खर्च करने के लिए बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है. असल में इसका क्या असर हुआ?

सुब्बाराव ने पिछले बजट के नतीजों और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर प्रभाव डालने वाले कारकों के बारे में विस्तार से बात की. पढ़िए बातचीत के कुछ अंश...

तेलुगु समाचार-पत्र ईनाडू के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, सुब्बाराव ने कहा कि हालांकि भारत की विकास दर अभी अच्छी है, लेकिन विकास की क्वालिटी (Quality) और प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, और निजी निवेश कम होने की वजह से, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के काफी मौके नहीं बन रहे हैं.

हैदराबाद: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने की तैयारी में जुटी हैं. ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा है कि भारत लोअर मिडिल क्लास (निम्न मध्यम वर्ग) में उपभोग बढ़ाए बिना सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सतत विकास हासिल नहीं कर सकता.

चूंकि ट्रंप ने चीन पर भी टैरिफ लगाए हैं, इसलिए वे दूसरे देशों में अपने सामान लेकर जा रहे हैं. इसका मतलब है कि चीन उन मार्केट में हमारे लिए एक प्रतिस्पर्धी बन गया है. हमें उम्मीद थी कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से उद्योग चीन से भारत शिफ्ट हो जाएंगे. उस पर भी बुरा असर पड़ने की संभावना है. क्योंकि 50% टैरिफ से, ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारे एकीकृत होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं. इससे हमारे यहां निवेश आने की संभावना कम हो जाएगी.

सवाल: इस साल डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में काफी गिरावट आई है. दूसरे देशों की मुद्रा की तुलना में भी यही स्थिति है. इसका क्या कारण है? क्या इसका आगामी बजट पर कोई असर पड़ेगा?

जवाब: डॉलर के मुकाबले रुपया 92 पर आ गया है. एक साल पहले तक, RBI रुपये की कीमत को गिरने से रोकने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता था. पिछले एक साल से, वह हस्तक्षेप कम हो गया है. वे एक हद तक मूल्य में गिरावट (Depreciation) को सहन कर रहे हैं.

मूल्य में गिरावट के कई कारण हैं. मुख्य रूप से, देश में आने के बजाय ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है. निवेश इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भारतीय मार्केट में रिटर्न की उम्मीद कम है. हमारे यहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भी कम है. इसके अलावा, हमारी तरफ से कुछ कमियां हैं, खासकर हमारी टैक्स पॉलिसी में. भारतीय पूंजीगत लाभ (Indian capital gains) और फॉरेन विदहोल्डिंग टैक्स को लेकर हमारी पॉलिसी एक समान नहीं है. हम हर साल कुछ न कुछ बदलाव करते रहते हैं.

विदेशी निवेशकों को नहीं पता कि अगले साल टैक्स पॉलिसी कैसी होगी, और हमारे बारे में उनके शक की वजह से निवेश जा रहे हैं. रुपये में गिरावट कुछ हद तक सोने और तेल की कीमतों की वजह से भी है. एक और वजह विदेश में अस्थिरता है. अलग-अलग देशों में तनाव और टैरिफ भी इसकी वजह हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा रुपया असल में कमजोर है. विदेशी निवेश घरेलू बाजार की अच्छी बातों पर भी निर्भर करता है. विदेशी निवेशक यह हिसाब लगाते हैं कि उपभोग बढ़ेगा या नहीं.

सवाल: राजनीतिक पार्टियां चुनावी फायदे के लिए बड़े पैमाने पर मुफ्त वस्तुओं या सुविधाओं (freebies) की घोषणा कर रही हैं. केंद्र सरकार ने कई मौकों पर इनके खिलाफ चेतावनी दी है. लेकिन, बजट में आवंटन के बिना भी, बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपये बांटे गए. इसे हम कैसे समझें?

जवाब: यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से हुई और अब यह तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली और हाल ही में बिहार तक फैल गया है.

तमिलनाडु में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं. कौन पीछे हटेगा? मुफ्त सुविधाओं का असर बजट पर जरूर दिखेगा. ये अतिरिक्त आय से नहीं दिए जा रहे हैं; इन्हें कर्ज लेकर बांटा जा रहा है.

हमारे जैसे गरीब देश में, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. लेकिन हमें यह सोचना होगा कि हम कितना कर सकते हैं और क्या हमारे पास इसकी क्षमता है. इन कर्जों की वजह से ब्याज दर बढ़ रहे हैं. इसे राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा हर साल किए जाने वाले ब्याज भुगतान को देखकर समझा जा सकता है. फ्रीबीज पर खर्च और उस पर लगने वाला ब्याज, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में किए जाने वाले निवेश को चट कर रहा है. इसलिए फ्रीबीज का बजट पर असर पड़ना लाजमी है. केंद्र सरकार को इस पर स्टैंड लेने की जरूरत है.

