पूर्व राज्यसभा सांसद और मोहन बागान क्लब के पूर्व अध्यक्ष स्वपन साधन बोस का निधन
मोहन बागान क्लब के पूर्व अध्यक्ष टूटू बाबू को क्लब के समर्थक संरक्षक के तौर पर पूजते थे.
Published : May 13, 2026 at 1:50 PM IST
कोलकाता: पूर्व राज्यसभा सांसद और मोहन बागान क्लब के पूर्व अध्यक्ष स्वपन साधन बोस उर्फ टूटू बोस का मंगलवार रात को निधन हो गया. वे 78 साल के थे. निधन से एक दिन पहले ही हृदयाघात के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
उनके परिवार ने उनके निधन की आधिकारिक पुष्टि की है. स्वपन साधन बोस ने कोलकाता मैदान के खेल मैदानों से लेकर उद्योग और वाणिज्य जगत और यहां तक कि संसद के प्रतिष्ठित गलियारों तक, विभिन्न क्षेत्रों में सहजता से अपनी पहचान बनाई. लोगों के बीच 'टूटू बोस' के नाम से जाने जाने वाले वे आठ से अस्सी वर्ष की आयु के लोगों के बीच एक सम्मानित व्यक्तित्व थे. उनके निधन से समाज के सभी वर्गों में शोक की लहर दौड़ गई है.
मोहन बागान क्लब के पूर्व अध्यक्ष को सोमवार रात हृदयाघात हुआ था. उन्हें तुरंत दक्षिण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. शुरुआत से ही चिकित्सा दल ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखने का फैसला किया. डॉक्टरों ने पुष्टि की कि भर्ती होने के क्षण से लेकर अंत तक टूटू बाबू को कभी होश नहीं आया. उनकी हालत पूरे समय अत्यंत गंभीर बनी रही. डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद, पूर्व राज्यसभा सांसद का आखिरकार निधन हो गया.
टूटू बाबू मोहन बागान के पिता तुल्य व्यक्ति थे
वास्तव में, क्लब के समर्थक उन्हें संरक्षक के रूप में पूजते थे. 1991 से शुरू होकर लगभग तीन दशकों तक, टूटू बाबू मोहन बागान क्लब के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे. इस लंबे कार्यकाल में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की.
मोहन बागान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में उनका योगदान इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा. क्लब ने बुधवार को उन्हें श्रद्धांजलि देने की योजना की घोषणा की है.
1990 के दशक में कोलकाता मैदान के विख्यात फुटबॉलरों के नाटकीय तबादलों की कहानियां मशहूर हैं. ये किस्से किंवदंती बन चुके हैं. स्वपन साधन बोस उर्फ टूटू बोस ने प्रतिद्वंद्वी क्लबों, जैसे ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के स्टार फुटबॉलरों को मोहन बागान में लाने में अहम भूमिका निभाई.
उन्होंने ने जिस चतुराई और कुशलता से प्रतिद्वंद्वी 'रेड एंड गोल्ड' खेमे के अपने ही नायकों, मनोरंजन भट्टाचार्य से लेकर कृषानु डे तक को मोहन बागान में शामिल किया, वह किसी भी बॉलीवुड थ्रिलर की कहानी से कम नहीं है.
कोलकाता मैदान के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ कई लोगों का मानना है कि टूटू बोस मोहन बागान क्लब से इस कदर जुड़ गए थे कि उनकी पहचान लगभग एक हो गई थी. 1991 में क्लब प्रशासन में शामिल होने के बाद, उन्होंने पहले चार साल सचिव के रूप में काम किया.
1995 से 2018 तक, वे लगातार अध्यक्ष पद पर रहे. 2018 में, वे एक बार फिर सचिव पद के लिए चुने गए, और लगभग दो साल तक इस जिम्मेदारी को निभाते रहे. इसके बाद, वे लगातार दो कार्यकालों के लिए अध्यक्ष चुने गए. पहले 2020 से 2022 तक, और फिर 2022 से 2025 तक अध्यक्ष पिछले साल, मोहन बागान चुनावों से पहले, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. अब, वह शख्स, जिसका पूरा जीवन मोहन बागान को समर्पित था,हमेशा के लिए हमारे बीच से चले गए हैं.
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