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पूर्व राज्यसभा सांसद और मोहन बागान क्लब के पूर्व अध्यक्ष स्वपन साधन बोस का निधन

कोलकाता: पूर्व राज्यसभा सांसद और मोहन बागान क्लब के पूर्व अध्यक्ष स्वपन साधन बोस उर्फ टूटू बोस का मंगलवार रात को निधन हो गया. वे 78 साल के थे. निधन से एक दिन पहले ही हृदयाघात के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

उनके परिवार ने उनके निधन की आधिकारिक पुष्टि की है. स्वपन साधन बोस ने कोलकाता मैदान के खेल मैदानों से लेकर उद्योग और वाणिज्य जगत और यहां तक ​​कि संसद के प्रतिष्ठित गलियारों तक, विभिन्न क्षेत्रों में सहजता से अपनी पहचान बनाई. लोगों के बीच 'टूटू बोस' के नाम से जाने जाने वाले वे आठ से अस्सी वर्ष की आयु के लोगों के बीच एक सम्मानित व्यक्तित्व थे. उनके निधन से समाज के सभी वर्गों में शोक की लहर दौड़ गई है.

मोहन बागान क्लब के पूर्व अध्यक्ष को सोमवार रात हृदयाघात हुआ था. उन्हें तुरंत दक्षिण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. शुरुआत से ही चिकित्सा दल ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखने का फैसला किया. डॉक्टरों ने पुष्टि की कि भर्ती होने के क्षण से लेकर अंत तक टूटू बाबू को कभी होश नहीं आया. उनकी हालत पूरे समय अत्यंत गंभीर बनी रही. डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद, पूर्व राज्यसभा सांसद का आखिरकार निधन हो गया.

टूटू बाबू मोहन बागान के पिता तुल्य व्यक्ति थे

वास्तव में, क्लब के समर्थक उन्हें संरक्षक के रूप में पूजते थे. 1991 से शुरू होकर लगभग तीन दशकों तक, टूटू बाबू मोहन बागान क्लब के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे. इस लंबे कार्यकाल में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की.

मोहन बागान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में उनका योगदान इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा. क्लब ने बुधवार को उन्हें श्रद्धांजलि देने की योजना की घोषणा की है.