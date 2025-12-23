ETV Bharat / bharat

पंजाब: पूर्व IG ने खुद को गोली मारी, 12 पेज का लिखा सुसाइड नोट, 8 करोड़ रुपये साइबर फ्रॉड का आरोप

उन्होंने पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव से इस मामले की एसआईटी या सीबीआई जांच के आदेश देने की अपील की. घटना की पुष्टि करते हुए पटियाला के एसी सिटी पलविंदर सिंह चीमा ने कहा, 'हमें पूर्व आईजी के दोस्तों से जानकारी मिली कि हमें जल्द से जल्द अमर सिंह चहल की जांच करनी चाहिए ताकि वह सुसाइड न कर सकें.

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बताया कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर चहल ने खुद को गोली मारने से पहले 12 पेज का सुसाइड नोट लिखा था. इसे अपनी आखिरी अपील बताते हुए, आईजी ने सुसाइड नोट में अपने साथ हुए 8 करोड़ रुपये के ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में लिखा. चहल ने आगे लिखा कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए.

पटियाला: पंजाब के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (IG) अमर सिंह चहल ने कथित तौर पर खुद को गोली मार ली. उन्हें गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत पटियाला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है. आईजी अमर सिंह चहल रिटायरमेंट के बाद पटियाला में रह रहे थे. यह घटना सोमवार को हुई.

पुलिस की एक टीम तुरंत उनके घर गई जहाँ उन्हें अमर सिंह चहल घायल लेकिन होश में मिले. फिर उन्हें घायल हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका अभी इलाज चल रहा है. उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में सीटी स्कैन और कई दूसरे टेस्ट किए जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि मौके से कई सुसाइड नोट मिले हैं. एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है. जाँच पूरी होने के बाद ही स्थिति के बारे में पूरी जानकारी शेयर की जाएगी.

फिलहाल पुलिस केस के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पंजाब के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने आज खुद को गोली मार ली और अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है. हालांकि, उनके परिवार और साथ काम करने वालों ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर चिंता जताई.

उन्होंने कहा कि अभी उनकी सर्जरी हो रही है और इलाज चल रहा है. लोगों से सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने से बचने की अपील की है. उन्होंने आगे कहा कि परिवार किसी भी जानकारी को साझा करेगा. एक साथी ऑफिसर ने पूर्व IPS ऑफिसर गुरिंदर ढिल्लों ने कहा, 'हम बैचमेट है मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं और मैं परिवार और डॉक्टरों दोनों के टच में हूं. डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें कोई और अपडेट देने में करीब ढाई घंटे लगेंगे. सीने में गोली लगने की वजह से उन्हें काफी दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने अभी उनकी हालत स्थिर बताई है.