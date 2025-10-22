अकील अख्तर की मौत से जुड़े सवालों के जवाब, SIT इंचार्ज विक्रम नेहरा ने बताई सारी डिटेल्स
अकील अख्तर मौत मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, सवालों के जवाब जानिए एसआईटी इंचार्ज विक्रम नेहरा की जुबानी.
पंचकूला : हरियाणा के पंचकूला में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध हालातों में हुई मौत की एसआईटी जांच कर रही है. एसआईटी के हेड एसीपी विक्रम नेहरा ने आज पंचकूला में प्रेस कांफ्रेंस की और अकील अख्तर की मौत की जांच से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए.
अकील अख्तर मौत मामले में एसआईटी जांच : पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है. मौत से पहले अकील अख्तर के सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट से कई सवाल खड़े हो गए हैं. वहीं पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ भी हत्या का केस दर्ज किया गया है. हाईप्रोफाइल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामले में एसआईटी बनाई गई है जिसने आज से पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
"जल्द पूछताछ करेंगे ": एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि "जांच की सबसे बड़ी प्रायोरिटी मौत की वजह को जानना है. जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, उससे मौत की सही वजह पता नहीं चल सकी है. सारे तथ्यों और मेडिकल रिपोर्ट के जरिए मौत की वजह का जल्द से जल्द पता लगाएं. किन हालातों में मौत हुई है, ये जानना भी जरूरी है. जो दो वीडियो सामने आएं हैं, उनकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी. मृतक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो कब डाले, कहां से डाली गई, किन हालातों में डाली गई, उसमें क्या फैक्ट्स है, वो भी हमारी जांच में शामिल रहेगी. जिन लोगों पर आरोप है, उन्हें एसआईटी जल्द से जल्द जांच में शामिल करेगी. जल्द पूछताछ करेंगे. गवाह, शिकायतकर्ता समेत मृतक से जुड़े जितने भी लोग हैं, उन्हें बुलाया जाएगा."
क्या अकील मनोरोगी, ड्रग एडिक्ट था ? : मृतक को मनोरोगी और ड्रग एडिक्ट बताए जाने के सवाल पर बोलते हुए एसीपी व्रिकम नेहरा ने कहा कि "हमारी जांच तथ्यों पर आधारित होगी, सिर्फ स्टेटमेंट पर आधारित नहीं होगी. अगर कोई सबूत या मेडिकल रिकॉर्ड मिलता है जिससे सामने आता है कि मृतक को मानसिक तौर पर कोई परेशानी थी, कोई मनोरोग था तो उन मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टरों को भी इस जांच में शामिल किया जाएगा."
"डायरी, डिवाइस की होगी जांच" : पहले वीडियो में अकील अख्तर ने जिस डायरी का जिक्र किया है, उस पर सवाल पूछे जाने पर विक्रम नेहरा ने कहा कि "मृतक से जुड़ी डायरी हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सभी की समीक्षा की जाएगी और जांच भी करवाई जाएगी. आज ये जांच शुरू हुई है. जहां भी मृतक रहा है, उससे जुड़ी सभी चीजों की जांच करवाई जाएगी."
"सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला जाएगा" : एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि "अकील अख्तर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला जाएगा. हाईप्रोफाइल मामले को देखते हुए पुलिस की कोशिश जल्द से जल्द जांच को पूरी करने की रहेगी."
हाथ में सिरिंज के निशान पर क्या बोले : अकील अख्तर के हाथ में सिरिंज के निशान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "ये अभी जांच के अधीन है और जब तक पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक जांच से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता."
"नशे की लत का शिकार था" : वहीं अपने बेटे की मौत पर दर्ज की गई एफआईआर पर पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि, "ये आरोप कुछ गंदी सोच रखने वाले लोगों ने लगाए हैं. मैं उनसे लड़ूंगा. मैं झूठ से लड़ूंगा. जांच कुछ ही दिनों में सच और झूठ का खुलासा कर देगी. मेरा बेटा एक मरीज था. उसका 18 साल का इतिहास है. पूरी पंजाब पुलिस को इसकी जानकारी है. मेरा बेटा नशे की लत का शिकार था. उसकी एक बहुत ही काली कहानी और एक ट्रैक रिकॉर्ड है. मुझे शक है कि ये ड्रग ओवरडोज का मामला है."
"दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला" : आगे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं कि "हम 14 अक्टूबर को दिल्ली से यहां आए थे और 16 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई. पिछले 14 सालों से वो पूरी रात जागता, खाता-पीता और सुबह सो जाता. शाम को मेरी पत्नी और मेरी बेटी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. वो आमतौर पर जानबूझकर बात नहीं करता था. फिर हम बाहर से धमकी देते थे कि अगर तुम नहीं बोलोगे, दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे. उस दिन कोई जवाब नहीं आया. फिर हम पिछले दरवाज़े से लॉबी में गए और पाया कि वो अब नहीं रहा. हम उसे तुरंत अस्पताल ले गए. मैं पोस्टमॉर्टम करवाना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बेटे का एक वीडियो सामने आया है."
"गंदी साजिश है" : बेटे को मनोरोगी बताते हुए मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं कि " वो एक मनोरोगी था. मुझे पता था कि 27 अगस्त को वीडियो वायरल हो गया था. उसने 8 अक्टूबर को एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने अपने परिवार के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए माफ़ी मांगी थी. पूरा मामला एक राजनीतिक साज़िश है, एक गंदी साज़िश. मैं इन हरकतों से नहीं डरता."
शम्सुद्दीन पर क्या बोले मोहम्मद मुस्तफा ? : शम्सुद्दीन, जिसने एफ़आईआर दर्ज कराई है, उस पर बोलते हुए मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं कि "मेरा पड़ोसी होने का दावा करता है. मेरा पहला सवाल ये है कि क्या वो मेरा पड़ोसी है? दूसरा, मैंने सुना है कि वो कहता है कि वो एक रिश्तेदार है. वो मुझसे कब से मिला है?. प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण ड्रग ओवरडोज़ बताया गया है. विसरा भेज दिया गया है. विसरा से बाकी सब पता चल जाएगा. रिपोर्ट आने में समय लगता है."
