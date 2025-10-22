ETV Bharat / bharat

अकील अख्तर की मौत से जुड़े सवालों के जवाब, SIT इंचार्ज विक्रम नेहरा ने बताई सारी डिटेल्स

पंचकूला : हरियाणा के पंचकूला में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध हालातों में हुई मौत की एसआईटी जांच कर रही है. एसआईटी के हेड एसीपी विक्रम नेहरा ने आज पंचकूला में प्रेस कांफ्रेंस की और अकील अख्तर की मौत की जांच से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए.

अकील अख्तर मौत मामले में एसआईटी जांच : पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है. मौत से पहले अकील अख्तर के सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट से कई सवाल खड़े हो गए हैं. वहीं पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ भी हत्या का केस दर्ज किया गया है. हाईप्रोफाइल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामले में एसआईटी बनाई गई है जिसने आज से पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

"जल्द पूछताछ करेंगे ": एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि "जांच की सबसे बड़ी प्रायोरिटी मौत की वजह को जानना है. जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, उससे मौत की सही वजह पता नहीं चल सकी है. सारे तथ्यों और मेडिकल रिपोर्ट के जरिए मौत की वजह का जल्द से जल्द पता लगाएं. किन हालातों में मौत हुई है, ये जानना भी जरूरी है. जो दो वीडियो सामने आएं हैं, उनकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी. मृतक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो कब डाले, कहां से डाली गई, किन हालातों में डाली गई, उसमें क्या फैक्ट्स है, वो भी हमारी जांच में शामिल रहेगी. जिन लोगों पर आरोप है, उन्हें एसआईटी जल्द से जल्द जांच में शामिल करेगी. जल्द पूछताछ करेंगे. गवाह, शिकायतकर्ता समेत मृतक से जुड़े जितने भी लोग हैं, उन्हें बुलाया जाएगा."

एसीपी विक्रम नेहरा की प्रेस कांफ्रेंस (Etv Bharat)

क्या अकील मनोरोगी, ड्रग एडिक्ट था ? : मृतक को मनोरोगी और ड्रग एडिक्ट बताए जाने के सवाल पर बोलते हुए एसीपी व्रिकम नेहरा ने कहा कि "हमारी जांच तथ्यों पर आधारित होगी, सिर्फ स्टेटमेंट पर आधारित नहीं होगी. अगर कोई सबूत या मेडिकल रिकॉर्ड मिलता है जिससे सामने आता है कि मृतक को मानसिक तौर पर कोई परेशानी थी, कोई मनोरोग था तो उन मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टरों को भी इस जांच में शामिल किया जाएगा."

"डायरी, डिवाइस की होगी जांच" : पहले वीडियो में अकील अख्तर ने जिस डायरी का जिक्र किया है, उस पर सवाल पूछे जाने पर विक्रम नेहरा ने कहा कि "मृतक से जुड़ी डायरी हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सभी की समीक्षा की जाएगी और जांच भी करवाई जाएगी. आज ये जांच शुरू हुई है. जहां भी मृतक रहा है, उससे जुड़ी सभी चीजों की जांच करवाई जाएगी."

"सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला जाएगा" : एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि "अकील अख्तर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला जाएगा. हाईप्रोफाइल मामले को देखते हुए पुलिस की कोशिश जल्द से जल्द जांच को पूरी करने की रहेगी."

हाथ में सिरिंज के निशान पर क्या बोले : अकील अख्तर के हाथ में सिरिंज के निशान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "ये अभी जांच के अधीन है और जब तक पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक जांच से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता."