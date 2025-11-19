ETV Bharat / bharat

मसूरी से था इंदिरा गांधी का सीधा कनेक्शन, प्राकृतिक सुंदरता को बचाने के लिए उठाया था बड़ा कदम

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मसूरी से सीधा कनेक्शन रहा है. उनके कई दौरे अभी भी इतिहास में दर्ज हैं.

Indira Gandhi Mussoorie connection
इंदिरा गांधी की जयंती (PHOTO- Historian Gopal Bhardwaj)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 19, 2025 at 2:34 PM IST

5 Min Read
सुनील सोनकर

मसूरी: भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 108वीं जयंती है. इस मौके पर देश उनको याद कर रहा है. उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में उन्हें लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. मसूरी में भी लोग उनके जन्मदिन के मौके पर मसूरी के उन पलों को स्मरण कर रहे हैं, जब मसूरी इंदिरा गांधी और उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक मौजूदगी का साक्षी बना था. 1920 के दशक से लेकर 1982 तक मसूरी में उनके कई दौरे हुए जो इतिहास में दर्ज हैं.

मसूरी की गोद में पली-बढ़ीं इंदिरा: मसूरी में रहने वाले इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि 1920 के दशक में पंडित नेहरू अपनी पत्नी कमला नेहरू और तीन वर्ष की नन्हीं इंदिरा के साथ अक्सर मसूरी आते थे. नेहरू, स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह व्यस्त थे, जेल आते-जाते थे. लेकिन अपनी बच्ची को लिखे पत्रों के माध्यम से वे उसे राजनीतिक समझ, दूरदर्शिता और दृढ़ता का पाठ पढ़ाते रहे. यही वह दौर था जब, इंदिरा एक संवेदनशील, मजबूत और विवेकशील व्यक्तित्व के रूप में आकार ले रही थीं.

Indira Gandhi Mussoorie connection
इतिहासकार गोपाल भारद्वाज के इंदिरा गांधी की जयंती पर उनके दौरों की यादें ताजी कीं. (PHOTO- ETV Bharat)

पिता से सीखी राजनीति की बारीकियां: गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि बचपन से ही इंदिरा को नेहरू ने राजनय, कूटनीति और शासन की बारीकियां सिखाईं. विदेश यात्राओं पर वे अक्सर पिता के साथ जाती थीं. इसी ने उन्हें एक परिपक्व, निर्णय लेने वाली और लोहे की तरह मजबूत नेता बनाया, जिसने 1966 में प्रधानमंत्री पद संभालते ही देश को नई दिशा दी.

1958 तिब्बती धार्मिक नेता से ऐतिहासिक वार्ता: 1958 में इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री नेहरू के साथ तिब्बत से प्रभावशाली धर्म गुरु पंचेन लामा से मुलाकात के लिए मसूरी आईं. यह बैठक एक होटल में हुई और इसे भारत-तिब्बत संबंधों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.

Indira Gandhi Mussoorie connection
एक स्कूल में इंदिरा गांधी (PHOTO- ETV Bharat)

1963 -64 में तिब्बती बच्चों के भविष्य की चिंता: इतिहासकार के मुताबिक, 1963 में इंदिरा गांधी मसूरी तिब्बतन होम्स फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बॉडी बैठक में शामिल होने आईं. वह इसके संस्थापक सदस्यों में थीं और दलाई लामा अध्यक्ष थे. अगले वर्ष 1964 में भी वे संगठन की प्रगति देखने पहुंचीं. तिब्बती शरणार्थी बच्चों की शिक्षा विशेषकर हैप्पी वैली का स्कूल उनकी गहरी रुचि का विषय था.

Indira Gandhi Mussoorie connection
इंदिरा गांधी की फोटो दिखाते इतिहासकार गोपाल भारद्वाज (PHOTO- ETV Bharat)

1974 में देश की प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक यात्रा: 1974 में, प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी का मसूरी में भव्य स्वागत हुआ. उसी वर्ष उन्होंने प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी रखने का ऐतिहासिक निर्णय घोषित किया. हैप्पी वैली मैदान में उनका सार्वजनिक संबोधन आज भी बुजुर्गों की स्मृतियों में ताजा है. मशहूर इतिहासकर गोपाल भारद्वाज ने बताया कि पहाड़ों ने उस दिन सचमुच एक करिश्माई नेता की आवाज सुनी थी.

Indira Gandhi Mussoorie connection
मसूरी में रैली के दौरान ओपन जिप्सी में इंदिरा गांधी. (PHOTO- Historian Gopal Bhardwaj)

1980 सोनिया गांधी के साथ विशेष दौरा: 1980 में इंदिरा गांधी एक बार फिर मसूरी पहुंचीं. इस बार उनके साथ उनकी बहू सोनिया गांधी भी थीं. उन्होंने तिब्बतन होम्स फाउंडेशन और वहां बने केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया और बच्चों से मुलाकात की. उनका यह दौरा मानवीय संवेदनशीलता और करुणा का प्रतीक बन गया.

1982 में पहाड़ों को बचाने का साहसिक निर्णय: इंदिरा गांधी का अंतिम दौरा 1982 में हुआ. यह वह समय था जब हाथीपांव क्षेत्र में चल रही चूना-पत्थर खदानें, मसूरी की पहाड़ियों को तेजी से नष्ट कर रही थीं. हवा प्रदूषित हो रही थी, पेड़ कट रहे थे और पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता खो रहे थे. इंदिरा गांधी ने इस खतरे को समझते हुए कड़ा निर्णय लिया और खनन रोकने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए. उनकी पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में खदानों को बंद करने का आदेश दिया. मसूरी की जनता ने इस फैसले के बाद राहत की सांसें लीं. स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि अगर इंदिरा गांधी न होतीं, तो शायद मसूरी की हरियाली हमेशा के लिए मिट चुकी होती.

Indira Gandhi Mussoorie connection
पिता पंडित नेहरू के साथ दाएं में इंदिरा गांधी (PHOTO- Historian Gopal Bhardwaj)

इंदिरा गांधी मसूरी की संरक्षक: इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि इंदिरा गांधी की यात्राओं ने मसूरी की पहचान, संस्कृति और पर्यावरण तीनों पर गहरा प्रभाव छोड़ा. उन्होंने यहां के लोगों की समस्याओं को समझा, तिब्बती समुदाय की मदद की, और सबसे बढ़कर पहाड़ियों को विनाश से बचाया. यही कारण है कि मसूरी के लोग पूरे सम्मान के साथ कहते हैं कि यह शहर इंदिरा गांधी का हमेशा ऋणी रहेगा.

