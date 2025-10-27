ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कैंची धाम के करेंगे दर्शन, जानिये क्या रहेगा कार्यक्रम

रुद्रपुर: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चार दिवसीय कुमाऊं दौरे पर पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे. इस दौरान पंतनगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गये. एयरपोर्ट में प्रशासनिक अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया. अल्प विराम के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैंची धाम के लिए रवाना हो गये हैं.

चार दिवसीय कुमाऊं दौरे पर आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे. इस दौरान एयरपोर्ट में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया. जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया. जिसके बाद पंतनगर कृषि विश्विद्यालय में लंच करने के बाद वह कैंची धाम को रवाना हुए. पूर्व राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रस्तावित रूट को जगह जगह डायवर्ट किया गया है.

जानकारी के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति चार दिनों तक कुमाऊ में रहेंगे. आज कैंची धामा में बाबा नीम करौली के दर्शन के बाद वह नैनीताल में रात्रि विश्राम करेंगे. नैनीताल प्रशासन द्वारा उनके उनके रात्रि विश्राम की तैयारी राजभवन में की गई है. 28 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट का है. 29 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नैनीताल राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे. 30 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पंतनगर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.