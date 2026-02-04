ETV Bharat / bharat

हरिद्वार पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कई दूसरे दिग्गजों का भी लगा जमावड़ा, देखिये लिस्ट

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि पर मूर्ति स्थापना के 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम की बुधवार को शुरुआत हुई. देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तरी हरिद्वार में भारत माता मंदिर के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के श्रीविग्रह मूर्ति स्थापना समारोह में शिरकत की.

कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जगद्गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम महाराज, जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष एवं भारत माता मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी देव, महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद गिरी और महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी समेत कई लोगों ने शिरकत की. भूपतवाला स्थित समाधि स्थल पर ये तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है. इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करने पहुंचेंगे. देवेंद्र फडणवीस ने कहा उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचने पर अच्छी अनुभूति हो रही है.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा वे खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि गुरुदेव की समाधि और उनके द्वारा स्थापित भारत माता मंदिर में दीप जलाने और आरती करने का सौभाग्य मिला है. स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज अनेक मतों, पंथों और संस्थाओं के बीच संवाद और समरसता के एक प्रबल सेतु हैं. सनातन धर्म का मूल स्वर संघर्ष नहीं बल्कि समन्वय है. विविधता में एकता कोई नारा नहीं, यह भारतीय संस्कृति का स्वभाव है. जहां समन्वय है वहां, दीर्घकालिक निरंतरता है.