दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को नई जिम्मेदारी, होम गार्ड्स निदेशालय में OSD बने
दिल्ली पुलिस में महत्वपूर्ण पदों पर काम करने के बाद सतीश गोलचा को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर भी नियुक्त किया गया था.
Published : August 25, 2026 at 8:19 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, IPS को दिल्ली होमगार्ड्स निदेशालय में Officer on Special Duty (OSD) नियुक्त किया गया है. सरकारी आदेश के मुताबिक वह मौजूदा महानिदेशक (DG) वीरेंद्र सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद 1 अक्टूबर 2026 से दिल्ली होमगार्ड्स के महानिदेशक का कार्यभार संभालेंगे.
वीरेंद्र सिंह, IPS 1991 बैच के AGMUT कैडर के अधिकारी हैं. उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2026 को पूरा होगा. इसके बाद 1 अक्टूबर से सतीश गोलचा दिल्ली होमगार्ड्स के DG की जिम्मेदारी संभालेंगे. हालांकि नए पद पर उनकी नियुक्ति को लेकर आदेश जारी होने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं.
सतीश गोलचा 1992 बैच के AGMUT कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं. दिल्ली पुलिस में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं. कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन से जुड़े मामलों में उन्हें व्यापक अनुभव रहा है.
दिल्ली पुलिस में महत्वपूर्ण पदों पर काम करने के बाद सतीश गोलचा को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर भी नियुक्त किया गया था. इस दौरान राजधानी में कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर उन्होंने नेतृत्व किया. अब दिल्ली होमगार्ड्स में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके सामने संगठन की कार्यक्षमता को और मजबूत करने, जवानों की भूमिका को प्रभावी बनाने तथा राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में होमगार्ड्स के योगदान को बढ़ाने की चुनौती होगी.
सरकारी आदेश के अनुसार, सतीश गोलचा को वर्तमान DG के सेवानिवृत्त होने से पहले ही OSD नियुक्त किया गया है, ताकि कार्यभार हस्तांतरण की प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी की जा सके. सतीश गोलचा के 1 अक्टूबर से DG, Home Guards का कार्यभार संभालने के साथ दिल्ली होमगार्ड्स के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा.
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