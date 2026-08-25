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दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को नई जिम्मेदारी, होम गार्ड्स निदेशालय में OSD बने

पूर्व पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ( File Photo )