पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे नरेश गुजराल के साथ साइबर ठगी, व्हाट्सएप पर 'इम्पर्सनेशन' कर उड़ाए 7.8 करोड़ रुपये
नरेश गुजराल पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे हैं. दिल्ली पुलिस ने 4 करोड़ रुपये कराए फ्रीज.
Published : June 18, 2026 at 6:51 PM IST
नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के पुत्र और पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल के साथ साइबर जालसाजों ने बड़ी ठगी की है. शातिर अपराधियों ने व्हाट्सएप पर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर उनके ही एक कंपनी कर्मचारी को झांसे में लिया और 7.8 करोड़ रुपये की मोटी रकम आरटीजीएस (RTGS) के जरिए हड़प ली. इस हाई-प्रोफाइल मामले ने राजधानी में साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
व्हाट्सएप पर रची गई साजिश
इस मामले को देख रही उनकी लीगल टीम करणजावाला एंड कंपनी के अनुसार, यह घटना 12 जून से 16 जून के बीच की है. साइबर अपराधियों ने नरेश गुजराल के नाम और उनकी फोटो का उपयोग कर एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया. ठगों ने कंपनी के वित्तीय विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी को संदेश भेजा. खुद को नरेश गुजराल बताकर अपराधी ने कर्मचारी को निर्देश दिया कि वह बहुत जरूरी मीटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए तुरंत कुछ खातों में आरटीजीएस के जरिए धन स्थानांतरित कर दे. कर्मचारी ने संदेश को पूरी तरह सच मान लिया और बिना किसी संदेह के निर्देशों का पालन करते हुए कुल 7.8 करोड़ रुपये की धनराशि ठगों द्वारा बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी.
Delhi Police has launched an investigation into an online fraud case involving Naresh Kumar Gujral, son of former Prime Minister I.K. Gujral. A complaint was registered on Tuesday. The fraudsters, impersonating Naresh Gujral via WhatsApp, directed an employee to transfer ₹7.80… pic.twitter.com/Q7KH8zRPi0— IANS (@ians_india) June 18, 2026
बाद में सतर्कता से खुला राज
इस पूरे जालसाज घटनाक्रम का खुलासा तब हुआ जब 16 जून को कर्मचारी ने नरेश गुजराल की बेटी दीक्षा गुजराल से संपर्क किया और पैसों के ट्रांसफर के बारे में बात की. इतनी बड़ी रकम की मांग से दीक्षा को संदेह हुआ. जब उन्होंने अपने पिता से इस बारे में पूछा, तो नरेश गुजराल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था और न ही उन्हें इन लेन-देन के बारे में कोई जानकारी थी. सच्चाई सामने आते ही परिवार के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचित किया गया.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 4 करोड़ रुपये फ्रीज
मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट सक्रिय हुई. जांच में पता चला कि ठगी की रकम को तीन-चार अलग-अलग खातों में भेजा गया था. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खातों की पहचान की और लगभग 4 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज करा दिया. साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी जल्दी रकम को फ्रीज करना एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अक्सर ठग पैसा मिलते ही उसे क्रिप्टो करेंसी या अन्य माध्यमों से ठिकाने लगा देते हैं. नरेश गुजराल के मुताबिक, पुलिस जांच कर रही है और ठगी की रकम बरामद करने की कोशिश में जुटी हुई है. यह रकम वापस लेने के लिए हमें कोर्ट का सहारा लेना होगा.
कानूनी टीम कर रही है पैरवी
इस मामले में नरेश गुजराल की ओर से प्रख्यात कानून फर्म करणजावाला एंड कंपनी पैरवी कर रही है. संदीप कपूर, वरिष्ठ सहयोगी रितिम वोहरा आहूजा और सहयोगी ऋषभ मुंजाल की टीम मामले की कानूनी कार्यवाही संभाल रही है. यह घटना इस बात का प्रमाण है कि साइबर अपराधी अब कितने शातिर हो गए हैं. साइबर विशेषज्ञों ने आम लोगों और कॉर्पोरेट कर्मचारियों को सलाह दी है कि किसी भी प्रकार के डिजिटल वित्तीय लेनदेन के लिए सीधे संबंधित व्यक्ति से कॉल पर बात करके पुष्टि जरूर करें. व्हाट्सएप पर आई किसी भी संदिग्ध निर्देश का पालन करने से बचें, भले ही उसमें आपके परिचित की फोटो ही क्यों न लगी हो. फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की जांच में जुटी है और मुख्य साजिशकर्ताओं की तलाश की जा रही है.
ये भी पढ़ें: