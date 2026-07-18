पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा का निधन, शोक में डूबा परिवार
पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा को सांस लेने में दिक्कत के बाद मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली.
Published : July 18, 2026 at 7:18 PM IST
बेंगलुरु: पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा (85) का शनिवार को निधन हो गया. सांस लेने में दिक्कत की वजह से चेन्नम्मा को बुधवार रात बेंगलुरु शहर के मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. ICU में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन शनिवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. चेन्नम्मा ने शाम को आखिरी सांस ली.
मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि सांस लेने में दिक्कत की वजह से पिछले चार दिनों से अस्पताल में इलाज करा रहीं चेन्नम्मा की हालत में सुधार के संकेत दिख रहे थे. हालांकि, इसी दौरान दिल का दौरा पड़ने से शाम 4 बजे उनकी मौत हो गई.
चेन्नम्मा, कर्नाटक की राजनीति में प्रभाव रखने वाले देवेगौड़ा परिवार की रीढ़ रहीं. एच.डी. देवेगौड़ा और चेन्नम्मा की शादी 1954 में हुई थी. उनके चार बेटे और दो बेटियां हैं- एच.डी. रेवन्ना, एच.डी. बालकृष्ण, एच.डी. रमेश गौड़ा, एच.डी. कुमारस्वामी, शैलजा और अनसूया.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ನಿಧನದಿಂದ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರನ್ನು ಸಮೀಪದಿಂದ ಬಲ್ಲವನು.— Siddaramaiah (@siddaramaiah) July 18, 2026
ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಕಷ್ಟ - ನೋವುಗಳಿಂದ ಕುಗ್ಗದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ್ದ… pic.twitter.com/9iyqxhVMy9
2001 में चेन्नम्मा पर हुआ था एसिड अटैक: 2001 में पारिवारिक झगड़े की वजह से चेन्नम्मा पर उनके एक रिश्तेदार ने एसिड से हमला किया था, जब 21 फरवरी, 2001 को चेन्नम्मा होलनरसिपुर तालुक के हरदनहल्ली में ईश्वर मंदिर से पूजा करके लौट रही थीं. उस दिन वह महाशिवरात्रि पर पूजा करने मंदिर गई थीं. इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं, लेकिन इलाज के बाद वह ठीक हो गईं.
निखिल कुमारस्वामी ने अपनी दादी चेन्नम्मा के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "मुझे यकीन नहीं पा रहा है कि हमारी गर्वित दादी, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पत्नी, चेन्नम्मा, आज हमें छोड़कर चली गईं. उनके जाने से पूरे परिवार और मुझे बहुत बड़ी क्षति हुई है."
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ನಿಧನದಿಂದ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರನ್ನು ಸಮೀಪದಿಂದ ಬಲ್ಲವನು.— Siddaramaiah (@siddaramaiah) July 18, 2026
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उन्होंने कहा, "दादी हमारे लिए सिर्फ दादी नहीं थीं. वह पूरे परिवार को एकजुट रखने वाली मजबूत नींव थीं. हमारे घर का स्तंभ. उन्होंने कभी किसी को भूखा नहीं भेजा; उनके हाथ, जो सबको प्यार से खिलाते थे, सच में अन्नपूर्णेश्वरी का रूप थे. उनकी मेहमाननवाजी, सादगी और प्यार भरे शब्द मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा हैं. उन्होंने जो जिंदगी के सबक सिखाए और जो प्यार दिखाया, वह हमेशा मेरे अंदर रहेगा.
निखिल ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, "हमारी दादी की आत्मा को शांति मिले, जो हमारे पूरे परिवार को रास्ता दिखाने वाली थीं. भगवान हमारे पूरे परिवार को उनके जाने का गहरा दुख सहने की शक्ति दे."
हरदनहल्ली में कल होगा अंतिम संस्कार
देवेगौड़ा परिवार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, चेन्नम्मा का पार्थिव शरीर रविवार को देवेगौड़ा के गृह कस्बे हरदनहल्ली लाया जाएगा. वोक्कालिगा समुदाय के अनुसार, लोगों के दर्शन के बाद शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा.
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