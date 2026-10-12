पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम बने ओडिशा के राज्यपाल, लातेहार के चंदवा से है उनका ताल्लुक
पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 10:24 PM IST
पलामूः झारखंड के पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम ओडिशा के नए राज्यपाल बने हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार की शाम छह राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की. इसी नोटिफिकेशन में ब्रज मोहन राम को ओडिशा का नया राज्यपाल बनाया गया है.
दरअसल, जिस वक्त अधिसूचना जारी हुई उस वक्त ब्रज मोहन राम अपने पैतृक घर में मौजूद थे. ब्रज मोहन राम के पुत्र डॉ. अनिल कुमार ने अपने पिता के राज्यपाल बनने की पुष्टि की है. ब्रज मोहन राम मूल रूप से लातेहार जिला के चंदवा के रहने वाले हैं, चंदवा बाजार में उनका पैतृक घर है.
President Droupadi Murmu made the following appointments of Governors: 1) Om Prakash Mathur, Governor of Sikkim, appointed as Governor of Keralam. 2) Rajendra Vishwanath Arlekar, Governor of Keralam appointed as Governor of Tamil Nadu. 3) Braj Mohan Ram appointed as Governor of Odisha. 4) Dr. Sudha Yadav appointed as Governor of Karnataka. 5) Dr. Dhal Singh Bisen appointed as Governor of Uttarakhand 6) Dushyant Gautam appointed as Governor of Sikkim— ANI (@ANI) October 12, 2026
ब्रज मोहन राम के राजनीतिक सफर की बात करें तो वो शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे. पार्टी की टिकट पर 1996 से 1998, 1998 से 1999 और 1999 से 2004 तक वो पलामू के सांसद रह चुके हैं. 1991 से 1995 तक वह बिहार विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं.
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने बताया कि पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि यह झारखंड के लिए गौरव की बात है और उन्होंने बधाई दी है. भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने ओडिशा के राज्यपाल बनने पर ब्रज मोहन राम को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यह पलामू संसदीय क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है. बता दें कि ब्रज मोहन राम संघ के नजदीक रहे हैं.
जीवन परिचय
ब्रज मोहन राम का जन्म एक जनवरी 1958 को एक साधारण परिवार में हुआ. ब्रज मोहन राम ने बीएस कॉलेज लोहरदगा से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. साल 1979 में उनकी शादी हुई, ब्रज मोहन राम के तीन पुत्र हैं.
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