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पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम बने ओडिशा के राज्यपाल, लातेहार के चंदवा से है उनका ताल्लुक

पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम ( ETV Bharat )

पलामूः झारखंड के पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम ओडिशा के नए राज्यपाल बने हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार की शाम छह राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की. इसी नोटिफिकेशन में ब्रज मोहन राम को ओडिशा का नया राज्यपाल बनाया गया है.

दरअसल, जिस वक्त अधिसूचना जारी हुई उस वक्त ब्रज मोहन राम अपने पैतृक घर में मौजूद थे. ब्रज मोहन राम के पुत्र डॉ. अनिल कुमार ने अपने पिता के राज्यपाल बनने की पुष्टि की है. ब्रज मोहन राम मूल रूप से लातेहार जिला के चंदवा के रहने वाले हैं, चंदवा बाजार में उनका पैतृक घर है.