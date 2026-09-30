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बडगाम मुठभेड़ में मारा गया लश्कर आतंकी हाशिम मूसा, पाक सेना में SSG कमांडो था

आतंकवादी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा व पाक का नागरिक कार्ड. ( ANI )

श्रीनगर : कश्मीर के बडगाम जिले में मुठभेड़ में मारा गया लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा पाकिस्तान सेना के 'विशेष सेवा समूह' (SSG) का रिटायर्ड हवलदार था. इसके अलावा वह पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के सुरक्षा काफिले में तैनात रहा था.

इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मूसा को मंगलवार देर रात कोराग, यूसमर्ग के ऊंचाई वाले इलाकों में सेना व अन्य सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान में मार गिराया. वह कई आतंकवादी हमलों में शामिल था. विशेषकर पिछले तीन साल में, जिसमें सैन्यकर्मियों और असैन्य ठिकानों दोनों को ही घात लगाकर निशाना बनाया गया. बता दें कि यह सिलसिला 2023 में पीर पंजाल क्षेत्र से शुरू हुआ था और अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के साथ खत्म हुआ, इसमें आरोपी ने उस आतंकवादी हमले की साजिश रचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी. गौरतलब है कि पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी. बताया जाता है कि आसिफ उर्फ मूसा ‘फौजी’ और ‘सुलेमान शाह’ जैसे उपनामों का भी प्रयोग करता था. इतना ही नहीं आसिफ 2021 में जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ कर भारत में आया था और वह इस इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के मुख्य अभियान कमांडर के रूप में अपना दायित्व निभा रहा था.