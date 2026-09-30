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बडगाम मुठभेड़ में मारा गया लश्कर आतंकी हाशिम मूसा, पाक सेना में SSG कमांडो था

सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया आतंकवादी हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना में कमांडो रह चुका था.

Terrorist Mohammad Asif alias Hashim Musa and a Pakistani citizenship card.
आतंकवादी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा व पाक का नागरिक कार्ड. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 7:12 PM IST

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श्रीनगर : कश्मीर के बडगाम जिले में मुठभेड़ में मारा गया लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा पाकिस्तान सेना के 'विशेष सेवा समूह' (SSG) का रिटायर्ड हवलदार था. इसके अलावा वह पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के सुरक्षा काफिले में तैनात रहा था.

इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मूसा को मंगलवार देर रात कोराग, यूसमर्ग के ऊंचाई वाले इलाकों में सेना व अन्य सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान में मार गिराया. वह कई आतंकवादी हमलों में शामिल था. विशेषकर पिछले तीन साल में, जिसमें सैन्यकर्मियों और असैन्य ठिकानों दोनों को ही घात लगाकर निशाना बनाया गया.

बता दें कि यह सिलसिला 2023 में पीर पंजाल क्षेत्र से शुरू हुआ था और अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के साथ खत्म हुआ, इसमें आरोपी ने उस आतंकवादी हमले की साजिश रचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी.

गौरतलब है कि पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी. बताया जाता है कि आसिफ उर्फ मूसा ‘फौजी’ और ‘सुलेमान शाह’ जैसे उपनामों का भी प्रयोग करता था. इतना ही नहीं आसिफ 2021 में जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ कर भारत में आया था और वह इस इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के मुख्य अभियान कमांडर के रूप में अपना दायित्व निभा रहा था.

आसिफ ने पाकिस्तानी सेना में अपनी 23 साल की नौकरी में 18 साल एसएसजी में बिताए थे. साल 2006 से 2008 के बीच वह पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की सुरक्षा टीम में प्रतिनियुक्त था. इस दौरान उसने अमेरिका में विशेष रूप से वीवीआईपी सुरक्षा प्रशिक्षण लिया और अमेरिकी विशेष बलों के साथ मेडिकल पाठ्यक्रम भी पूरे किए.

सेना से रिटायर होने के बाद आसिफ को आतंकी सदस्यों को ट्रेनिंग देने के लिए चुना गया था और बाद में लश्कर के अभियानों का नेतृत्व करने के लिए घुसपैठ कराकर जम्मू-कश्मीर भेजा गया.

अधिकारियों के मुताबिक सितंबर में बडगाम, उधमपुर और डोडा जिलों में चलाए गए अलग-अलग अभियानों में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों में आसिफ पांचवां था. उसके करीबी साथी यासिर को पांच सितंबर को यूसमर्ग के इलाकों में मार गिराया गया था जबकि आसिफ भाग जाने में सफल हो गया था.

वहीं जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के दो आतंकवादी सद्दाम और मुस्तफा को 17 सितंबर को उधमपुर के मजालता जंगलों में मार गिराया गया था. जैश के एक अन्य कमांडर का शव 12 सितंबर को डोडा जिले के सेओजधार जंगल से बरामद हुआ था. आसिफ उर्फ मूसा सुरक्षा बलों के जवानों और लोगों को निशाना बनाकर किए गए 12 से अधिक हमलों में शामिल था.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: बडगाम में मुठभेड़ में लश्कर का टॉप आतंकवादी मूसा मारा गया

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