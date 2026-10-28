गृहस्थी की राह पर पूर्व नक्सली कमांडर, जेल में धूम-धाम से निकली बारात, अधिकारी बने बाराती
डीजीपी तदाशा मिश्रा की पहल पर पुलिस और जिला प्रशासन ने पूर्व नक्सली कमांडर के बाराती की भूमिका निभाई. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 11:16 AM IST
रांची: कभी जंगलों में हथियार के दम पर अपनी पहचान बनाने वाले पूर्व नक्सली कमांडर सुरेश सिंह मुंडा ने अब जिंदगी की नई पारी शुरू की है. नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की दिशा में कदम बढ़ा चुके सुरेश सिंह मुंडा ने हजारीबाग ओपन जेल में अपनी जीवनसंगिनी सोमवारी हेमरम का हाथ थाम लिया.
पुलिस और जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित इस शादी में अधिकारी भी बाराती बने. यह पहल सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और उन्हें समाज से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
बुंडू के सुरेश और तमाड़ की सोमवारी ने रचाई शादी
जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के बारूहातू गांव के रहने वाले पूर्व नक्सली कमांडर सुरेश सिंह मुंडा ने तमाड़ क्षेत्र के अराहंगा गांव की निवासी सोमवारी हेमरम के साथ विवाह किया है. हजारीबाग ओपन जेल में बंद सुरेश सिंह मुंडा के विवाह को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक पहल की गई.
हजारीबाग के जिला विवाह पदाधिकारी राजेश एक्का ने विवाह का पंजीकरण कराया. इस मौके पर हजारीबाग पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने बाराती की भूमिका निभाते हुए नवदंपती को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं.
डीजीपी के निर्देश पर हुई पहल
इस विवाह को संपन्न कराने में पुलिस और जिला प्रशासन की भूमिका अहम रही. डीजीपी तदाशा मिश्रा के निर्देश पर इस दिशा में निर्णय लिया गया. इसका उद्देश्य आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके पुनर्वास को प्रोत्साहित करना है.
पुलिस का मानना है कि नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है. रोजगार, पारिवारिक जीवन और सामाजिक स्वीकार्यता जैसे पहलुओं से उन्हें नई शुरुआत करने में मदद मिल सकती है.
पुनर्वास की दिशा में सकारात्मक संदेश
सुरेश सिंह मुंडा और सोमवारी हेमरम का विवाह केवल दो लोगों के वैवाहिक जीवन की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण के बाद सामान्य जीवन में लौटने की संभावनाओं का भी संदेश देता है. पुलिस और प्रशासन की इस पहल से यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वालों को नई जिंदगी शुरू करने का अवसर मिल सकता है.
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