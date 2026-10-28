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गृहस्थी की राह पर पूर्व नक्सली कमांडर, जेल में धूम-धाम से निकली बारात, अधिकारी बने बाराती

वर-वधू के साथ अधिकारी ( Etv Bharat )

रांची: कभी जंगलों में हथियार के दम पर अपनी पहचान बनाने वाले पूर्व नक्सली कमांडर सुरेश सिंह मुंडा ने अब जिंदगी की नई पारी शुरू की है. नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की दिशा में कदम बढ़ा चुके सुरेश सिंह मुंडा ने हजारीबाग ओपन जेल में अपनी जीवनसंगिनी सोमवारी हेमरम का हाथ थाम लिया.

पुलिस और जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित इस शादी में अधिकारी भी बाराती बने. यह पहल सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और उन्हें समाज से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.