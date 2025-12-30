ETV Bharat / bharat

'सर्जरी के बाद नाक में लगी ट्यूब, फिर भी SIR के लिए लाइन में लगा', लोगों ने चुनाव आयोग पर निकाली भड़ास

नाक में ट्यूब लगी है, फिर भी एसआईआर के लिए पहुंचा. उसने चुनाव आयोग को खूब कोसा.

SIR in Bolpur
पूर्व नौसेना कर्मी सजल बाग, एसआईआर के लिए लगा लाइन में (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 7:02 PM IST

4 Min Read
बोलपुर : पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने इस प्रक्रिया में अपनाई गई जल्दीबाजी को लेकर सवाल उठा दिए हैं. मर्चेंट नेवी के एक पूर्व कर्मचारी, जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई है और जिनकी नाक में अभी भी एक ट्यूब लगी हुई है, उन्हें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सुनवाई के लिए लाइन में लगे देखा गया.

लंबी लाइन में इंतजार करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, "यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे यह साबित करना पड़ रहा है कि मैं एक भारतीय हूं."पूरे राज्य में एसआईआर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है. हर दिन, चुनाव आयोग 'नो मैपिंग' वाले वोटर्स को जानकारी और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए बुला रहा है.

SIR in Bolpur
परिजन के साथ पूर्व नौसेना कर्मी सजल बाग (ETV Bharat)

कई लोगों ने शिकायत की है कि सुनवाई के दौरान वोटर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को परेशान करने के मामले सामने आए हैं. कुछ जगहों पर बुजुर्ग महिलाओं को सुनवाई केंद्रों तक ले जाना पड़ा, जबकि दूसरी जगहों पर गर्भवती महिलाओं को अपनी डिलीवरी की तारीख पर सुनवाई में शामिल होना पड़ा. इस मामले में आयोग के खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं. अब बीरभूम में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है.

शांतिनिकेतन के रहने वाले सजल बाग 65 साल के हैं. उन्होंने लंबे समय तक मर्चेंट नेवी में काम किया है. अभी उनकी तबीयत काफी खराब है. फिर भी, इस हालत में उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एसआईआर की सुनवाई के लिए जाना पड़ा. इस वजह से उन्होंने नेशनल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गुस्सा निकाला.मंगलवार को बोलपुर-श्रीनिकेतन ब्लॉक ऑफिस में इसकी सुनवाई हो रही थी. वहां लंबी लाइन लगी हुई थी. सुनवाई के लिए मौजूद लोगों में एक बुजुर्ग आदमी दिखे, जिनकी नाक में ट्यूब लगी हुई थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने लंबे समय तक मर्चेंट नेवी में काम किया है. शायद 2002 में वे काम के सिलसिले में राज्य से बाहर थे, इसलिए उस समय उन्होंने एसआईआर में हिस्सा नहीं लिया था. हालांकि, बुजुर्ग आदमी ने दावा किया कि उनके पास भारत सरकार के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें उनका पासपोर्ट और सैलरी की डिटेल्स भी शामिल हैं.

हाल ही में उनके मुंह की समस्या के लिए उनकी सर्जरी हुई थी. उनकी नाक में अभी भी एक ट्यूब लगी हुई है. उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दी है. लेकिन उन्हें एसआईआर की सुनवाई के लिए बुलाया गया था. इसलिए, इस हालत में भी रिटायर्ड नौसेना अधिकारी को यह साबित करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा कि वह एक भारतीय हैं. सजल बाग अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक रिक्शा में बोलपुर बीडीओ ऑफिस पहुंचे. हालांकि, उनकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था.उन्होंने कहा कि उन्होंने इतने सालों तक मर्चेंट नेवी में काम किया है. उनके पास केंद्र सरकार के सभी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं. फिर भी, इतने सालों बाद उन्हें यह साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वह एक भारतीय नागरिक हैं.

SIR in Bolpur
पूर्व नौसेना कर्मी सजल बाग (ETV Bharat)

सजल बाग ने कहा, "यह मेरा दुर्भाग्य है कि इतने सालों बाद मुझे यह साबित करना पड़ रहा है कि मैं एक भारतीय हूं. इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है? मुझे मुश्किलों का सामना करने की आदत है. लेकिन मुझे शर्म और घिन आ रही है. मैं ऐसे देश में रहता हूं, जहां बुढ़ापे में मुझे यह साबित करना पड़ रहा है कि मैं इसी देश में रहा हूं."

इलाके के दूसरे लोग भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं. हालांकि, चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 85 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग, जो बिस्तर पर हैं या दिव्यांग हैं, और गर्भवती महिलाओं को एसआईआर (वोटर लिस्ट का संक्षिप्त संशोधन) सुनवाई केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा. या तो वेरिफिकेशन वर्चुअली किया जाएगा, या आयोग के अधिकारी दस्तावेज़ों की जांच के लिए उनके घरों पर जाएंगे. आयोग ने सोमवार को इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया.

