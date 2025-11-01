ETV Bharat / bharat

मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड:  बाहुबली सूरजभान सिंह का बड़ा बयान

मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. साथ ही चुनाव आयोग से बड़ी मांग की है.

Former MP Surajbhan Singh
सूरजभान सिंह से खास बातचीत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 1, 2025 at 5:08 PM IST

4 Min Read
रिपोर्ट: सुजीत झा

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा की चर्चा देशभर में हो रही है. गुरुवार को जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर सियासी पारा हाई है. इस हत्याकांड को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुका है. रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके फेफड़े फट गए थे और सीने की कई पसलियां टूट चुकी थीं, जिससे उनकी जान चली गई. इस घटना को लेकर पूर्व सांसद सह बाहुबली सूरजभान सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. ईटीवी भारत बिहार के स्टेट हेड ने सूरजभान सिंह से इस मुद्दे पर खास बात की और कई सवालों के जवाब लिए.

सवाल: दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जांच आगे होगी. आपका क्या रिएक्शन है?

जवाब: इस मामले में मेरा कोई रिएक्शन नहीं है. मुझे बस इतना कहना है कि चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसी घटना पूरे देश में फिर कभी नहीं हो. देश में बिहार है और बिहार में मोकामा है. परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि परिवार के सदस्य सही तरीके से जीवन जी सकें.

सवाल: जिस तरह से आजकर हमलों की खबरें आ रही हैं, पिछले 20 सालों से मोकामा ऐसा नहीं था?

जवाब: इस चीज पर तो चुनाव आयोग को इन्क्वायरी बैठाना चाहिए. पक्ष-विपक्ष दोनों मिलकर जांच कराए. यह इन्क्वायरी का मुद्दा है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. ऐसी घटना से देश और प्रदेश की बदनामी होती है. ऐसी बदनामी दोबारा ना हो इसपर सोचना चाहिए.

सवाल: क्यों मोकामा सीट हॉट सीट बना हुआ है?

जवाब: आप लोग बना देते हैं. इसी दौरान कोई घटना घट जाती है तो चर्चा होती है.

सवाल: 14 नवंबर के नतीजे पर क्या कहेंगे?

जवाब: परिणाम को लेकर जनता ने मन बना लिया है. कोई पक्ष हो या विपक्ष जीत के दावे करेगा ही, लेकिन सच्चाई का पता उस दिन चल जाएगा. हम जिनके साथ हैं, उनका कैबिनेट बिहार में जरूर विस्तार करेगा.

सवाल: प्रशांत किशोर को लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे?

जवाब: देश के बड़े लीडर (प्रशांत किशोर) हैं. उनपर क्या जवाब दूं.

क्या है पूरा मामला: गुरुवार दोपहर को मोकामा विधानसभा तारतर गांव के पास जन सुराज पार्टी प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष और जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह का काफिला आमने-सामने आ गया. दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर पत्थरबाजी और मारपीट हो गई. पुलिस के अनुसार जब वह मौके पर पहुंची तो दो-तीन गाड़ियां ही मौके पर थीं. एक गाड़ी में लाश थी, शव की शिनाख्त दुलारचंद यादव के रूप में की गई थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा: पटना सदर अस्पताल में तीन डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, दुलारचंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी. पैर में लगी गोली आर-पार निकल गई थी, लेकिन जानलेवा नहीं थी. असली वजह रही फेफड़े का फटना और कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर.

रिपोर्ट में स्पष्ट है कि पीठ पर किसी भारी वस्तु से जोरदार धक्का लगा, जिससे दुलारचंद जमीन पर गिर गए. इससे सीने की कई पसलियां टूट गईं और फेफड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त (फेफड़ा फटा) हो गया. सांस रुकने से हृदय गति थम गई. यह रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंप दी गई है. पुलिस ने फोरेंसिक जांच के भी आदेश दिए हैं.

अनंत सिंह सहित कई पर मामला दर्ज: ग्रामीण एसपी की अगुवाई वाली विशेष टीम हर मामले की जांच कर रही है. चुनाव आयोग ने भी डीजीपी विनय कुमार से पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. मृतक के पोते नीरज कुमार चश्मदीद हैं. उनके बयान पर भदौर थाने में अनंत सिंह, कर्मवीर सिंह, राजवीर (या रणवीर) सिंह, छोटन सिंह, संजय सिंह समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है.

कौन हैं सूरजभान सिंह?: सूरजभान सिंह बाहुबली हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) से इस्तीफा देकर राजद में आ गए हैं. पूर्व सांसद रह चुके हैं. साथ ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं. सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बैनर तले मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं.

