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दिल्ली के निगमबोध घाट पर कल होगा पूर्व सांसद सज्जन कुमार का अंतिम संस्कार

हाई ब्लड प्रेशर और पार्किंसंस की बीमारी से ग्रसित थे सज्जन कुमार

सज्जन कुमार
सज्जन कुमार (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2026 at 5:18 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व सांसद और 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सजायाफ्ता सज्जन कुमार का इलाज के दौरान गुरुवार दोहर 12.30 बजे सफदरजंग अस्पताल में निधन हो गया. वह 80 वर्ष के थे. सज्जन कुमार के परिवार के साथ सफदरजंग अस्पताल में मौजूद नांगलोई के पूर्व विधायक विजेंद्र कुमार ने बताया कि उनके पार्थिव शरीर को शुक्रवार को आधे घंटे के लिए उनके मादीपुर स्थित कार्यालय पर रखा जाएगा. उसके बाद 12 बजे निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा.

वहीं, उनके निधन पर दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने कहा कि सज्जन कुमार दिल्ली के बड़े नेता थे. लगातार तीन बार वह कांग्रेस से सांसद रहे. उन्होंने दिल्ली देहात के लिए बहुत काम किया. उनके समय में बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट का क्षेत्र बहुत बड़ा होता था. आबादी के हिसाब से वह सबसे बड़ी लोकसभा सीट होती थी. जहां से वह तीन बार सांसद चुने गए.

पुष्पा सिंह, अध्यक्ष दिल्ली महिला कांग्रेस और विजेंद्र कुमार, पूर्व विधायक कांग्रेस (ETV Bharat)

सज्जन कुमार के निधन की सूचना मिलते ही सफदरजंग अस्पताल में कांग्रेस नेताओं का आना शुरू हो गया. सज्जन कुमार के पुत्र जग प्रवेश और भाई एवं पूर्व सांसद रमेश कुमार सफदरजंग अस्पताल में ही मौजूद रहकर डेडबॉडी लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में लगे हैं.

बता दें कि सफदरजंग अस्पताल द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, सज्जन कुमार की तबीयत बिगड़ने पर सुबह दिल्ली पुलिस द्वारा जेल से 11 बजे अस्पताल लाया गया, उस समय उनकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी. उन्हें तुरंत भर्ती किया गया और जान बचाने के लिए ज़रूरी उपाय शुरू किए गए. इलाज और जीवन बचाने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और दोपहर 12:30 बजे उनका निधन हो गया. उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और पार्किंसंस की बीमारी थी और पहले भी कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था.

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