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अंकिता भंडारी हत्याकांड: नार्को टेस्ट के लिए गुजरात रवाना हुए सुरेश राठौर, बोले- न्याय के लिए जांच में करेंगे सहयोग

पूर्व विधायक सुरेश राठौर ( Photo-ETV Bharat )

सोमवार को गांधीनगर रवाना होने से पहले सुरेश राठौर ने बयान जारी कर कहा कि अंकिता भंडारी केस के संबंध में होने वाली सीबीआई जांच को वह सपोर्ट करेंगे. सीबीआई का नोटिस उन्हें प्राप्त हो गया है. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की जांच में उनका पूरा सहयोग मिलेगा. राठौर के अनुसार वह नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर जा रहे हैं और निर्धारित प्रक्रिया के तहत 24 नवंबर को उनका नार्को टेस्ट होगा. अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी जिसके बाद अंकिता के परिवार को न्याय की मांग उठती रही है.