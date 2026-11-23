अंकिता भंडारी हत्याकांड: नार्को टेस्ट के लिए गुजरात रवाना हुए सुरेश राठौर, बोले- न्याय के लिए जांच में करेंगे सहयोग
अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच के सिलसिले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर नार्को टेस्ट के लिए गुजरात रवाना हुए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 23, 2026 at 11:53 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 1:05 PM IST
हरिद्वार (उत्तराखंड): अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में सीबीआई जांच तेज हो गई है. अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बाद सुरेश राठौर भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए हैं. पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने सीबीआई जांच को समर्थन देने की बात कही है. उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए होने वाली जांच में वह पूरा सहयोग करेंगे. इसी सिलसिले में सुरेश राठौर नार्को टेस्ट के लिए गुजरात के गांधीनगर रवाना हो गए हैं. उनका नार्को टेस्ट 24 नवंबर को होना है.
सोमवार को गांधीनगर रवाना होने से पहले सुरेश राठौर ने बयान जारी कर कहा कि अंकिता भंडारी केस के संबंध में होने वाली सीबीआई जांच को वह सपोर्ट करेंगे. सीबीआई का नोटिस उन्हें प्राप्त हो गया है. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की जांच में उनका पूरा सहयोग मिलेगा. राठौर के अनुसार वह नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर जा रहे हैं और निर्धारित प्रक्रिया के तहत 24 नवंबर को उनका नार्को टेस्ट होगा. अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी जिसके बाद अंकिता के परिवार को न्याय की मांग उठती रही है.
सीबीआई ने इस मामले की जांच तेज कर दी है.पहले पूर्व विधायक सुरेश राठौर से खुद सीबीआई की टीम ने हरिद्वार आकर पूछताछ की थी. उसके बाद उर्मिला सनावर से भी मामले की जानकारी जुटाई गई. जेल से बाहर आने के बाद उर्मिला सनावर ने देहरादून में सीबीआई के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए थे. उर्मिला के साथ साथ सुरेश राठौर का भी सीबीआई नार्को टेस्ट कराएगी. इसी बीच सोमवार को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की ओर से सीबीआई जांच में सहयोग करने और नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर रवाना होने का बयान सामने आया है.
वो अंकिता भंडारी के मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए जांच प्रक्रिया में सहयोग करेंगे. सीबीआई जांच को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वह जांच में अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं. वो गांधीनगर, गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं. कल 24 नवंबर को उनका नार्को टेस्ट होना है.
-सुरेश राठौर, पूर्व विधायक-
वहीं अब गांधीनगर में होने वाले नार्को टेस्ट पर सभी की नजरें रहेंगी. राठौर के इस बयान के बाद मामले की जांच को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. उनका कहना है कि जांच की प्रक्रिया में वह पूरी तरह सहयोग करेंगे. बता दें कि अंकिता भंडारी से जुड़े ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें दावा किया गया कि यह ऑडियो सुरेश राठौड़ और उनकी कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बीच हुई बातचीत का है. वायरल ऑडियो में दोनों अंकित भंडारी केस से जुड़ी बातें करते हुए सुनाई दिए. ऑडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई थी. उर्मिला और सुरेश राठौर के खिलाफ हरिद्वार और देहरादून में कई मुकदमे दर्ज कराए गए थे.
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