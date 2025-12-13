पंजाब : जालंधर में पूर्व विधायक के भतीजे की चाकू मारकर हत्या
कुछ संदिग्ध ड्रग एडिक्ट्स ने विकास अंगुराल पर चाकू से हमला कर उसे खून से लथपथ सड़क पर छोड़कर भाग गए.
Published : December 13, 2025 at 6:40 PM IST
जालंधर: पंजाब के जालंधर में शुक्रवार देर रात पूर्व विधायक और भाजपा नेता शीतल अंगुराल के भतीजे की हत्या कर दी गई. परिवार के मुताबिक, उसका किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ था और उसने मृतक विकास पर चाकू से हमला कर दिया. आरोपी ने मृतक विकास अंगुराल को गंभीर हालत में सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गया. परिवार ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है.
पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत खराब : अंगुराल
हत्या की घटना के बाद, जालंधर के शिवाजी नगर से भाजपा नेता और पूर्व विधायक शीतल अंगुराल ने कहा, "हम दिन भर लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और कोई हमारे ही परिवार के सदस्य को मारकर चला गया. मेरे भतीजे विकास को शहर के नशेड़ियों ने मार डाला. आरोपी कालू ने विकास पर चाकू से हमला किया और उसे कई बार चाकू मारकर मार डाला. मुझे शुक्रवार रात करीब 10 बजे फोन आया कि किसी ने विकास पर हमला किया है. जब मैं मौके पर पहुंचा तो विकास खून से लथपथ पड़ा था. उसे तुरंत कपूरथला चौक के जोशी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई."
उन्होंने कहा, "मैं भी बस्ती के निशमंदा में पैदा हुआ था. मैं इस जगह को अच्छी तरह जानता हूं. इस इलाके में खुलेआम ड्रग्स बिकते हैं. इस मर्डर की वजह भी ड्रग्स ही है. मेरे भतीजे का भी मर्डर नशेड़ी ने किया था. मैं काउंसिल इलेक्शन के लिए कैंटोनमेंट एरिया में था. मेरे बड़े भाई का फोन आया कि किसी ने विकास पर हमला किया है. जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो विकास मर चुका था. उसकी छाती पर धारदार हथियारों से कई बार हमला किया गया था. आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत खराब कर दी है."
परिवार ने आरोपी का नाम बताया
भाजपा नेता और मृतक के चाचा शीतल अंगुराल ने कहा कि "मेरे भतीजे विकास को मारने वाला लड़का कालू है. कालू ने मर्डर किया और हमले के समय उसके साथ तीन और लड़के थे. अभी तक किसी संदेही को गिरफ्तार नहीं किया गया है."
पुलिस कर रही जांच
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा, "जैसे ही हमें कंट्रोल रूम से घटना की जानकारी मिली, हम मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. परिवार ने अभी एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है. हमें जानकारी मिली थी कि थाना 5 के इलाके में एक मर्डर हुआ है. हमने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई है. अब आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद ही पता चलेगा कि इस मर्डर की असली वजह क्या थी. मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी शेयर की जाएगी."
