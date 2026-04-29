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बिहार में पूर्व विधायकों को पूर्व सांसदों से ज्यादा मिलती है पेंशन, कुछ तो एक साथ लेते हैं 4 पेंशन

पारिवारिक पेंशन 75% देने का प्रावधान: पूर्व विधायक के निधन की स्थिति में उनके पति या पत्नी को जीवनभर 75 प्रतिशत पेंशन पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाती है. हालांकि दोबारा शादी करने पर यह सुविधा समाप्त हो जाती है. इसके अलावा पूर्व विधायक और उनके जीवनसाथी को बिहार विधान मंडल चिकित्सा नियमावली 2008 के तहत इलाज और खर्च की प्रतिपूर्ति की सुविधा मिलती है.

इसके बाद हर अतिरिक्त वर्ष पर 4 हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी होती जाती है. यानी जितने साल कोई विधायक रहा, उसकी पेंशन उसी हिसाब से बढ़ती है. पहले साल को छोड़कर हर साल 4000 रुपये के हिसाब से बढ़ोतरी होती है.

हर साल 4000 की होती है बढ़ोतरी: वर्तमान में बिहार में जो नियम और शर्ते हैं, उसके मुताबिक बिहार में पूर्व विधायकों और विधान पार्षदों को पेंशन और कई अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, जिनकी व्यवस्था उनके कार्यकाल के आधार पर तय होती है. नियम के मुताबिक पहले वर्ष की सदस्यता के लिए उन्हें 45 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है.

"मुझे पूर्व विधायक के नाते 61 हजार पेंशन मिलती थी लेकिन राज्यसभा सांसद बनने के बाद मैंने विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर पेंशन रुकवा लिया है. प्रति वर्ष पेंशन की राशि बढ़ती है."- शिवेश राम, राज्यसभा सांसद सह पूर्व विधायक, बीजेपी

माननीयों को छप्पर फाड़ पेंशन: बीजेपी के राज्यसभा सांसद शिवेश राम को 61000 पेंशन मिलती है. वह एक बार विधायक रह चुके हैं. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्यसभा का सदस्य हूं. इस वजह से पेंशन का हकदार नहीं हूं. राज्यसभा से वेतन लेता हूं. उन्होंने विधानसभा सचिवालय को पेंशन बंद करने के लिए लिखित में आवेदन दिया है.

पंजाब की सरकार ने पेंशन को लेकर कड़े प्रावधान किए हैं या यह कहें कि नजीर पेश किया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. पंजाब सरकार ने 'वन MLA, वन पेंशन' प्रावधान लागू किया है. इसके तहत अब पूर्व विधायकों को सिर्फ एक कार्यकाल की ही पेंशन मिलेगी, चाहे वे कितनी बार विधायक चुने गए हों. पहले हर कार्यकाल के लिए अलग-अलग पेंशन मिलती थी, जिससे कुछ नेताओं को लाखों रुपये तक मासिक पेंशन मिल रही थी.

पटना: देश में आम लोगों के लिए पेंशन की सुविधा बहाल नहीं है. आम लोग भले ही पेंशन की सुविधा से महरूम हैं लेकिन बिहार जैसे गरीब राज्य में राजनेताओं को छप्पर फाड़ पेंशन मिलती है. बिहार में नेताओं की पेंशन राशि देश में सबसे ज्यादा है. एक राजनेता चार या फिर उससे अधिक पेंशन भी उठा रहे हैं.

यात्रा के लिए उन्हें भारत के भीतर रेल या हवाई सफर के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 लाख रुपये तक की अनुमति होती है, जिसमें वे अधिकतम तीन सहयात्रियों के साथ यात्रा कर सकते हैं.

नीतीश कुमार और अन्य नेताओं के साथ सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

90 के दशक में पेंशन के अलग नियम: पूर्व विधायक हरखू झा कहते हैं कि साल 1990 तक कोई अगर एक बार एमएलए रह जाता था और अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेता था तो उसे 1000 रुपये पेंशन की राशि मिलती थी. इस दौर में स्थिति थोड़ी अलग थी और नियम यह था कि अगर कोई विधायक चुना गया और उसने अपने कार्यकाल पूरे नहीं किया तो वह पेंशन का हकदार नहीं होता था. यह सिलसिला 1997 तक चला और तबतक बिहार में सिंगल पेंशन लागू थी.

एक नेता को 4 से अधिक पेंशन: आज की तारीख में बिहार में अगर कोई तीन टर्म तक विधायक रह गया तो उसे 1 लाख 10 हजार के आसपास पेंशन मिलती है. विधायक अगर सांसद हो गया और फिर उसके बाद राज्यसभा का भी सदस्य हो गया तो वह दोनों जगह से पेंशन का हकदार हो जाता है. बिहार में तो विधायक चार-चार पेंशन ले रहे हैं.

लोकसभा (ETV Bharat)

वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे कहते हैं, 'अगर कोई विधायक बना और वह लोकसभा चुनाव जीत गया. बाद में अगर वह शख्स राज्यसभा भी चला गया और उसे विधान परिषद सदस्य बनने का अवसर भी मिला तो वह चारों सदन के पेंशन का हकदार हो जाता है. इसके साथ-साथ अगर वह शख्स प्रोफेसर और जेपी सेनानी है तो यह दोनों पेंशन भी उन्हें जोड़कर मिलती है.'

सांसद से अधिक विधायक की पेंशन: दिलचस्प यह है कि बिहार के विधायकों को सांसदों से अधिक पेंशन की राशि मिलती है. बिहार के विधायकों को जहां एक बार विधायक रहने पर 53000 पेंशन की राशि मिलती है, वहीं सांसद सिर्फ 25000 रुपये पेंशन पाते हैं. जिस तरीके से विधायकों के पेंशन में बढ़ोतरी होती है, उसी हिसाब से सांसदों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होती है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

अगर कोई विधायक और सांसद दोनों रह चुका है और अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है तो उसे 78000 पेंशन मिलेगी. अगर वह जेपी सेनानी है तो 15000 रुपये पेंशन की राशि में और जुट जाएगा. अगर वह राजनेता प्रोफेसर रह चुका है और अवकाश प्राप्त कर चुका है तो उसके पेंशन की राशि में 1 लाख की बढ़ोतरी और हो जाएगी. इस हिसाब से उस राजनेता को 1,78,000 से अधिक पेंशन मिलेगी.

ज्ञानू को मिलती है एक लाख पेंशन: बाढ़ से 4 बार विधायक रह चुके ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को एक लाख रुपये से अधिक पेंशन मिलती है. ईटीवी भारत से बातचीत में वह बताते हैं, 'मैं 20 साल से विधायक हूं और मुझे आज की तारीख में एक लाख 12 हजार रुपये पेंशन की राशि मिलती है. हर साल के हिसाब से पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होती है. पहले साल छोड़कर दूसरे साल से बढ़ोतरी लागू होती है.'

नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और अन्य नेता (ETV Bharat)

पूर्व विधायकों को मिलता है इलाज का खर्चा: बिहार में विधायकों को पेंशन के अलावे भी अन्य सुविधाएं मिलती हैं. अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज का खर्च सरकार उठाती है. इलाज में चाहे करोड़ों क्यों ना खर्च हो जाए. इसके अलावे पूर्व विधायकों को यात्रा भत्ता के रूप में 2 लाख रुपये का कूपन दिया जाता है.

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कहते हैं कि देश में सबके लिए पेंशन बंद है लेकिन बिहार में राजनेताओं को पेंशन की सुविधा बहाल है. 1990 तक बिहार में एक ही पेंशन मिलती थी लेकिन जब नीतीश कुमार आए, उसके बाद कानून को लिबरल कर दिया गया और राजनेता कई तरह के पेंशन के हकदार हो गए.

वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण (ETV Bharat)

"बिहार के विधायकों को सांसदों से अधिक पेंशन मिलती है. मेरा मानना है कि राजनेताओं को भी एक ही पेंशन मिलना चाहिए. तीन या चार पेंशन मिलने का कोई तर्क नहीं है. इससे वितीय व्यवस्था पर बोझ बढ़ती है."- इंद्रभूषण, वरिष्ठ पत्रकार

क्या है पेंशन को लेकर नियम?: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे कहते हैं कि बिहार में अगर कोई एक घंटा के लिए भी विधायक बन गया तो उसे 45000 रुपए की पेंशन मिलेगी. बिहार में हालात यह है कि एक-एक नेता चार-चार पेंशन ले रहे हैं, जबकि नियम के मुताबिक आजीविका के लिए सिर्फ एक पेंशन मिलना चाहिए लेकिन सरकार अपने सहूलियत के हिसाब से नेताओं को लाभान्वित करती रहती है.

वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे (ETV Bharat)

"बिहार में लगभग 15 हजार नेताओं को पेंशन की राशि मिलती है, इस पर करोड़ों खर्च भी होते हैं. नीतीश कुमार के कार्यकाल में व्यवस्था में बदलाव हुए राज्य सरकार अब विधायकों के पेंशन को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बढ़ा सकती है."- अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार

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