पूर्व MLA ने फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला की ऐसे बचाई जान

फ्लाइट में पूर्व विधायक डॉ. अंजलि निंबालकर बेहोश हुई महिला का प्राथमिक उपचार करती हुईं ( ETV Bharat )

बेलगावी: गोवा से नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में सवार एक अमेरिकी महिला के लिए कर्नाटक की एक पूर्व विधायक डॉ. अंजलि निंबालकर किसी देवदूत से कम साबित नहीं हुई. फ्लाइट में अचानक बेहोश हुई अमेरिकी महिला की समय पर प्राथमिक उपचार कर पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने उसकी जान बचायी. प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी एक फ्लाइट में अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अमेरिकी महिला बेहोश हो गई. तभी फ्लाइट में सवार कर्नाटक की एक पूर्व विधायक डॉ. अंजलि निंबालकर को इसके बारे में पता चला. उसने बिना समय गंवाए उसका प्राथमिक उपचार शुरू किया. खानपुर से पूर्व विधायक और एआईसीसी गोवा प्रभारी सचिव डॉ. अंजलि निंबालकर ने एक मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करके एक युवा अमेरिकी महिला की जान बचाकर सेवा भाव का बड़ा परिचय दिया. जैसे ही प्लेन ने गोवा से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी, अमेरिकी महिला जोर-जोर से कांपने लगी और कमजोर पड़ गई.