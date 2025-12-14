ETV Bharat / bharat

पूर्व MLA ने फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला की ऐसे बचाई जान

कर्नाटक की एक पूर्व विधायक डॉ. अंजलि निंबालकर ने प्लेन में बेहोश हुई महिला की जान बचाकर अपने कर्तव्य और सेवा भाव बड़ा परिचय दिया.

MLA Doctor saves life on plane
फ्लाइट में पूर्व विधायक डॉ. अंजलि निंबालकर बेहोश हुई महिला का प्राथमिक उपचार करती हुईं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 14, 2025 at 10:49 AM IST

बेलगावी: गोवा से नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में सवार एक अमेरिकी महिला के लिए कर्नाटक की एक पूर्व विधायक डॉ. अंजलि निंबालकर किसी देवदूत से कम साबित नहीं हुई. फ्लाइट में अचानक बेहोश हुई अमेरिकी महिला की समय पर प्राथमिक उपचार कर पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने उसकी जान बचायी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी एक फ्लाइट में अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अमेरिकी महिला बेहोश हो गई. तभी फ्लाइट में सवार कर्नाटक की एक पूर्व विधायक डॉ. अंजलि निंबालकर को इसके बारे में पता चला. उसने बिना समय गंवाए उसका प्राथमिक उपचार शुरू किया.

खानपुर से पूर्व विधायक और एआईसीसी गोवा प्रभारी सचिव डॉ. अंजलि निंबालकर ने एक मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करके एक युवा अमेरिकी महिला की जान बचाकर सेवा भाव का बड़ा परिचय दिया. जैसे ही प्लेन ने गोवा से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी, अमेरिकी महिला जोर-जोर से कांपने लगी और कमजोर पड़ गई.

उसकी पल्स भी बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी. डॉ. अंजलि ने तुरंत मदद की कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) किया और जिससे महिला को होश आया. हालांकि लगभग आधे घंटे बाद वह महिला फिर से बेहोश हो गई और उसकी नब्ज फिर से करीब-करीब बंद हो गई, लेकिन डॉ. अंजलि की लगातार कोशिशों से उसकी नब्ज फिर से चालू हो गई.

डॉ. अंजलि निंबालकर ने पूरी फ्लाइट के दौरान मरीज के पास रहीं और उसकी हालत पर नजर रखी. उन्होंने फ्लाइट क्रू के साथ कोऑर्डिनेट किया ताकि प्लेन के लैंड करते ही एम्बुलेंस तैयार रहे. उन्होंने नई दिल्ली में प्लेन के लैंड करने के तुरंत बाद उस महिला को हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करवाया. प्लेन के पायलट, क्रू और साथी यात्रियों ने डॉ. अंजलि निंबालकर की समय पर की गई मदद और मानवीय सेवा के लिए तारीफ की है जिससे 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक कीमती जान बच गई.

