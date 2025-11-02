ETV Bharat / bharat

अनंत सिंह गिरफ्तार, दुलारचंद यादव मर्डर केस में बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई

''साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और यह एक गंभीर मामला है. यह पाया गया कि यह सब प्रत्याशी अनंत सिंह की मौजूदगी में हुआ, जो इस मामले में मुख्य आरोपी भी हैं. अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया है. तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उचित जांच की जाएगी." - कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना

क्या कहती है पुलिस?: पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि, 30 अक्टूबर को 2 प्रत्याशियों के गुटों में झड़प हो गई. पथराव हुआ, जिससे कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद एक शव बरामद किया गया. मृतक, 75 वर्षीय दुलारचंद यादव, उसी गांव के निवासी थे जहां यह झड़प हुई थी. दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.

आधी रात को अनंत सिंह की गिरफ्तारी: बाढ़ से अनंत सिंह को हिरासत में लिया गया और पटना लाया गया. पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने यह एक्शन लिया. पूरे रास्ते में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.

अनंत सिंह गिरफ्तार, क्या बोले DM? : पटना के DM डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा, "मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना को जिला प्रशासन और पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है. हमने मामले में कई कार्रवाई की है. करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आदर्श आचार संहिता पूरी चुनाव प्रक्रिया का एक मजबूत स्तंभ है. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. अगर कोई असामाजिक तत्व कानून या आदर्श आचार संहिता के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

''हमने 100% हथियार जमा करने के निर्देश दिए हैं. सभी वैध हथियार जल्द ही जमा कर दिए जाएंगे. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50 से अधिक चेकिंग प्वाइंट बनाने के निर्देश दिए गए हैं. CAPF भी जांच करेगी। पटना से सबसे ज्यादा जब्ती की गई है. पर्याप्त CAPF जवानों को तैनात किया गया है. वे पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं. अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए छापेमारी की जा रही है." - डॉ. त्यागराजन एसएम, जिलाधिकारी, पटना

डीएम से मांगी गई डिटेल रिपोर्ट: मोकामा को हाई अलर्ट पर रखा गया है, अतिरिक्त बल तैनात किया गया. अब तक चार एफआईआर दर्ज हुई, दोनों पक्षों की शिकायतें शामिल है. आयोग ने डीजीपी और पटना डीएम से 2 नवंबर तक डिटेल रिपोर्ट मांगी है. इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, कानून तोड़ने वालों पर कड़ी सजा का ऐलान किया गया.

दुलारचंद यादव हत्याकांड: गुरुवार को जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह और जन सुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया के समर्थकों में झड़प हुई थी. इसमें दुलारचंद यादव की मौत हो गई. प्रारंभिक खबरों में गोली लगने की बात सामने आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला कि वाहन से कुचलने से उनके जान गई है.

चुनाव आयोग की सख्ती: चुनाव आयोग ने मामले को गंभीर माना और अधिकारियों पर कार्रवाई की. पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग का ट्रांसफर हुआ, जबकि एसडीपीओ को सस्पेंड कर दिया गया. बाढ़ एसडीओ चंदन कुमार की जगह आईएएस आशीष कुमार को लगाया गया.

नए पदाधिकारियों की तैनाती: सीआईडी डीएसपी आनंद कुमार सिंह को बाढ़-I एसडीपीओ और एटीएस डीएसपी आयुष श्रीवास्तव को बाढ़-II एसडीपीओ बनाया गया. डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि आयोग के निर्देश पर ही गिरफ्तारी हुई. आईजी जितेंद्र राणा मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

