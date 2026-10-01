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मिजोरम के पूर्व CM जोरमथांगा ने अलग केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुकी-जो की मांग का किया समर्थन

जोरमथांगा ने कहा कि मणिपुर में जारी संघर्ष को सुलझाने के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना एक मुमकिन तरीका हो सकता है.

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मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री जोरमथांगा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 4:30 PM IST

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नई दिल्ली: मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने मणिपुर में कुकी-जो समुदाय की अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग का समर्थन किया है. उन्होंने कहा है कि मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच बढ़ती खाई को दूर करने के लिए एक वैकल्पिक राजनीतिक ढांचे की जरूरत हो सकती है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश की संभावना भी शामिल है. जोरमथांगा ने अलग केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुकी-जो की मांग का समर्थन किया.

नई दिल्ली में ईटीवी भारत से बात करते हुए पूर्व विद्रोही नेता और तीन बार मिजोरम के मुख्यमंत्री रहे जोरमथांगा ने कहा कि मणिपुर संघर्ष को सुलझाने की बार-बार की गई कोशिशें दोनों समुदायों के बीच मतभेदों को कम करने में नाकाम रही हैं.

जोरमथांगा ने कहा कि मैतेई और कुकी जो के बीच का जख्म बहुत गहरा है. उन्होंने कहा कि जब भी केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की है वह पूरी तरह से नाकाम रही है. इसलिए मणिपुर में जारी संघर्ष को सुलझाने के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना एक मुमकिन तरीका हो सकता है.

जोरमथांगा की यह बात कुकी-जो राजनीतिक और नागरिक समाज का संगठन की तरफ से विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश की नई मांगों के बीच आई है. कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, जो सेंटर के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स फ्रेमवर्क के तहत हैं, ने यह मांग दोहराई है. जबकि कुकी-जो काउंसिल ने भी हाल ही में इसकी पुष्टि की है.

जोरमथांगा मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के एक कट्टर विद्रोही नेता थे. 1959 में लालडेंगा ने मिजो नेशनल फैमिन फ्रंट के तौर पर इसे शुरू किया था. यह समूह 1966 में भारत से मिजो इलाके की आजादी के लिए हथियारबंद लड़ाई लड़ने के लिए एक भूमिगत उग्रवादी यानी कि अंडरग्राउंड मिलिटेंट और अलगाववादी संगठन में बदल गया. जोरमथांगा 1965 में इस आंदोलन में शामिल हुए और एक गुरिल्ला फाइटर के तौर पर तेजी से आगे बढ़े. जोरमथांगा आगे चलकर 1979 में संगठन के उपाध्यक्ष बन गए.

साल 1986 की बात है, जब ऐतिहासिक मिजोरम शांति समझौते के बाद इस भूमिगत उग्रवादी संगठन ने हिंसा छोड़ दी और एक मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी बन गई. जोरमथांगा ने इसके बाद तीन बार मिजोरम के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया. जोरमथांगा, की नॉर्थईस्ट (पूर्वोत्तर) में शांति और सुरक्षा के मुद्दों में लंबे समय से दिलचस्पी रही है. उन्होंने इलाके की सुरक्षा स्थिति को पड़ोसी देश म्यांमार के विकास से भी जोड़ा.

मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री ने जोरमथांगा ने कहा कि अगर म्यांमार में शांति होगी तो नॉर्थईस्ट में भी शांति होगी. उन्होंने भारत-म्यांमार बॉर्डर पर गैर-कानूनी हथियारों, गोला-बारूद और नशीले पदार्थों की आवाजाही की ओर इशारा किया. जोरमथांगा के मुताबिक म्यांमार नॉर्थईस्ट के कई विद्रोही समूहों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में उभरा है. इन परिस्थितियों में पड़ोसी देश में स्थिरता का सीधा असर इस क्षेत्र में विद्रोह और संगठित अपराध पर पड़ेगा.

उन्होंने आगे कहा कि सबसे पहली जरूरी चीज म्यांमार में शांति है जो एक अच्छी दवा का काम करेगी. अगर म्यांमार में शांति होगी तो नॉर्थईस्ट में विद्रोह की समस्या हल हो जाएगी. उन्होंने कहा कि म्यांमार रूट भी भारतीय ड्रग-प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है.

जोरमथांगा ने आगे कहा कि म्यांमार में शांति पक्की करना, नॉर्थईस्ट में बगावत, हथियारों की तस्करी और नशीले पदार्थों की आवाजाही से निपटने के लिए किसी भी लंबे समय की रणनीति का एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए. मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री ने परेश बरुआ के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (ULFA-I) से जुड़ी भविष्य की किसी भी शांति पहल में बीच-बचाव करने की भी पेशकश की.

उन्होंने कहा कि उल्फा-आई के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना थी. उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत सरकार, असम सरकार या संगठन उनसे इस तरह की भूमिका के लिए संपर्क करते हैं, तो वह 'शांति बनाने वाले' के तौर पर काम कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र, असम सरकार या उल्फा-आई उनसे संपर्क करते हैं तो वह बातचीत को आसान बनाने के लिए तैयार रहेंगे.

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जोरमथांगा ने नॉर्थईस्ट पर कहा
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