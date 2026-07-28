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जेल से बाहर निकले तेजप्रताप यादव, भाई तेजस्वी से मिलने पहुंचे JJD अध्यक्ष

पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव जेल से बाहर आ गए हैं. 25 जुलाई को उनको गिरफ्तार किया गया था. पढ़ें पूरी खबर..

Tej Pratap Yadav
तेजप्रताप यादव जेल से रिहा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 7:04 PM IST

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पटना: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव रिहा हो गए हैं. थोड़ी देर पहले वह पटना की बेऊर जेल से बाहर निकले हैं. नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उनको 25 जुलाई की देर शाम पटना से गिरफ्तार किया गया था. बाद में उनको 14 दिनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

तेजप्रताप यादव जेल से रिहा: बेऊर जेल से बाहर उनके समर्थकों और जेजेडी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. तेजप्रताप ने हाथ जोड़कर अपने समर्थकों का अभिवादन दिया. हालांकि उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से कोई बात नहीं की. गाड़ी में बैठकर वह वहां से निकल गए.

तेजप्रताप यादव बेऊर जेल से रिहा (ETV Bharat)

भाई तेजस्वी से मिलने पहुंचे: तेजप्रताप यादव जेल से निकलते ही सीधे अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे हैं. तेजस्वी लगातार अपने बड़े भाई के लिए आवाज उठा रहे थे. उन्होंने आज शाम 7 बजे तक का अल्टीमेटम भी दिया था लेकिन 7 बजे से पहले ही तेजप्रताप को जेल से रिहा कर दिया गया है.

Tej Pratap Yadav
तेजप्रताप यादव की रिहाई (ETV Bharat)

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदर्शन के बाद सरकार द्वारा मामलों को वापस लेने और तेज प्रताप यादव की रिहाई ने बिहार की सियासत को नया मोड़ दिया है. आने वाले दिनों में विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक मुद्दा बना सकता है, जबकि सरकार इसे कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णय के तौर पर पेश कर रही है.

तेजप्रताप पर क्या हैं आरोप?: असल में 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान तेजप्रताप यादव पटना के रामगुलाम चौक पहुंचे थे. जहां उन्होंने प्रतिमा पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया था. पुलिस का आरोप है कि जेजेजी अध्यक्ष ने हिंसा और तोड़फोड़ के लिए छात्रों का उकसाया था. जिस वजह से कुछ उपद्रवियों ने बसों के शीशे तोड़े और पुलिस की जिप्सी में तोड़फोड़ की. तेजप्रताप को देर शाम एक मॉल से गिरफ्तार कर लिया गया था.

Tej Pratap Yadav
तेजप्रताप यादव (ETV Bharat)

गिरफ्तारी के बाद पुलिस तेजप्रताप यादव को पहले दीघा थाना ले गई. जहां देर रात उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. जहां से उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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